Terrassement Portugais Remporte son 20e Prix Choix du Consommateur, Reconnu en 2025 pour l'Aménagement Paysager à Québec

QUÉBEC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Terrassement Portugais Inc. a été reconnue par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la catégorie Aménagement paysager pour la Ville de Québec. Entreprise familiale fondée en 1976, elle cumule près de 50 ans d'expérience en aménagement paysager et en génie civil, offrant aux clients résidentiels et commerciaux des réalisations durables, structurées et esthétiques.

Terassement_Portugais (Groupe CNW/Consumer Choice Award)

Terrassement Portugais est devenue une véritable référence à Québec, réputée pour allier précision technique et design artistique. Son succès repose sur la rigueur, la fierté portugaise et la passion de l'excellence qui caractérisent son équipe. Avec cette nouvelle distinction, l'entreprise célèbre désormais son 19e Prix Choix du Consommateur, une preuve éclatante de son leadership durable dans l'industrie.

« Nos près de 50 ans d'expérience et nos 19 Prix Choix du Consommateur témoignent non seulement de notre passion pour l'aménagement paysager, mais aussi de la confiance que nos clients nous accordent », affirme l'équipe de Terrassement Portugais. « Nous sommes fiers de réaliser des projets durables qui respectent les valeurs qui guident notre entreprise familiale depuis 1976. »

Une reconnaissance bâtie sur l'excellence et la tradition

Le Prix Choix du Consommateur repose entièrement sur une recherche indépendante auprès des consommateurs et des entreprises de la région. Pour Terrassement Portugais, cette distinction illustre non seulement son expertise technique, mais aussi la confiance et la fidélité acquises auprès de la communauté au fil des décennies.

Un engagement envers la qualité et l'innovation

En célébrant cette reconnaissance 2025, Terrassement Portugais demeure fidèle à ses valeurs fondatrices de professionnalisme, de passion et de satisfaction client, tout en innovant dans ses pratiques. En combinant l'artisanat traditionnel et des méthodes modernes, l'entreprise continue de transformer les espaces extérieurs en milieux durables qui enrichissent la vie de ses clients.

En plus de ses projets résidentiels et commerciaux, Terrassement Portugais contribue activement au développement de la région grâce à des travaux de génie civil qui soutiennent les infrastructures locales. Cette expertise complémentaire renforce sa réputation de partenaire polyvalent et fiable, capable de mener à bien des projets de toutes envergures avec la même rigueur et le même souci du détail.

À propos de Terrassement Portugais Inc.

Fondée en 1976, Terrassement Portugais Inc. est une entreprise familiale spécialisée en aménagement paysager et en génie civil. Forte de près de 50 ans d'expérience et lauréate de 20 Prix Choix du Consommateur, elle est reconnue pour ses travaux durables, structurés et esthétiques, tant pour des projets résidentiels que commerciaux à Québec. Pour plus d'informations, visitez www.terrassementportugais.ca ou www.ccaward.com/fr/les-laur%C3%A9ats/ville-de-quebec-et-sa-grande-region/meilleur-amenagement-paysager-2/terrassement-portugais/.

À propos du Prix Choix du Consommateur

Depuis 1987, le Prix Choix du Consommateur reconnaît et fait la promotion de l'excellence en affaires à travers l'Amérique du Nord. Grâce à un processus de sélection rigoureux, seules les entreprises les plus remarquables dans chaque catégorie reçoivent cette prestigieuse reconnaissance. Pour en savoir plus, visitez www.ccaward.com .

SOURCE Consumer Choice Award