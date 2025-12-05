Bruno Therrien & Associés reconnue par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la catégorie Conseillers en planification financière à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Bruno Therrien & Associés a été reconnue par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la catégorie Conseillers en planification financière pour la Ville de Sherbrooke. Il s'agit de la septième année consécutive où le cabinet reçoit cette prestigieuse distinction, témoignant de sa réputation durable d'excellence en gestion de patrimoine et en planification financière.

Depuis 1995, Bruno Therrien & Associés offre des services de qualité supérieure en planification financière et en gestion privée de patrimoine à sa clientèle de l'Estrie et des environs. Animée par une philosophie axée sur le client, l'équipe propose des stratégies personnalisées visant à assurer la sécurité financière et la tranquillité d'esprit à long terme.

« Notre mission est d'accompagner nos clients à chaque étape de leur parcours financier avec professionnalisme, clarté et dévouement », explique l'équipe de Bruno Therrien & Associés. « Être reconnus pour une septième année consécutive par le Prix Choix du Consommateur est un honneur qui reflète la confiance que nous témoignent nos clients. »

Une réputation renforcée par la reconnaissance communautaire

Le Prix Choix du Consommateur repose uniquement sur une recherche indépendante menée auprès des consommateurs et des entreprises de la région. Cette distinction confirme la réputation solide de Bruno Therrien & Associés et la confiance accordée à son expertise en planification financière et en gestion de patrimoine.

Un engagement envers le conseil et l'éducation

Au-delà de l'élaboration de plans financiers, le cabinet met un point d'honneur à éduquer sa clientèle afin qu'elle comprenne pleinement ses choix et les stratégies proposées. En combinant expertise technique et communication claire et accessible, Bruno Therrien & Associés permet à ses clients de prendre des décisions éclairées pour leur avenir financier.

À propos de Bruno Therrien & Associés

Fondé en 1995, Bruno Therrien & Associés est un cabinet de confiance spécialisé en planification financière et en gestion privée de patrimoine. Au service de l'Estrie et des environs, il a remporté le Prix Choix du Consommateur pour une septième année consécutive grâce à son approche centrée sur le client, l'excellence de son service et son expertise reconnue en planification financière. Pour plus d'informations, visitez www.brunotherrien.ca ou www.ccaward.com/fr/les-laur%C3%A9ats/region-de-sherbrooke/meilleur-conseillers-en-planification-financiere/bruno-therrien-associes/ .

À propos du Prix Choix du Consommateur

Depuis 1987, le Prix Choix du Consommateur reconnaît et fait la promotion de l'excellence en affaires à travers l'Amérique du Nord. Grâce à une recherche indépendante auprès des consommateurs, seules les entreprises les plus remarquables de chaque catégorie reçoivent cette prestigieuse reconnaissance. Pour en savoir plus, visitez www.ccaward.com .

