Telio Assurances Reconnue par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la Catégorie Courtiers en Assurance de Dommage à Québec

QUÉBEC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Telio Assurances a été reconnue par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la catégorie Courtiers en assurance de dommage pour la Ville de Québec. Cette distinction souligne l'expertise du cabinet dans un large éventail de produits d'assurance et son engagement envers une expérience client humaine et personnalisée.

Telio Assurances (Groupe CNW/Consumer Choice Award)

Telio se positionne comme un guide de confiance dans l'univers complexe des assurances. Le cabinet est spécialisé en assurance automobile, habitation, véhicules de loisirs, transport commercial, résidences de tourisme et entreprises. En adaptant ses solutions à chaque assuré, Telio s'assure que chacun bénéficie d'une couverture parfaitement ajustée à ses besoins.

« Chez Telio, notre mission est de changer le visage de l'assurance », explique l'équipe de Telio Assurances. « Nous mettons de l'avant une expérience client-employé basée sur le dialogue, la compréhension et la confiance. Être reconnus par le Prix Choix du Consommateur à Québec est un grand honneur qui confirme la valeur de notre approche humaine et personnalisée. »

Une reconnaissance qui reflète la confiance des clients

Le Prix Choix du Consommateur repose entièrement sur une recherche indépendante auprès des consommateurs et des entreprises de la région. Pour Telio Assurances, cette distinction met en lumière sa réputation de fiabilité et la confiance de sa clientèle pour protéger ce qui compte le plus.

Un engagement envers une approche innovante et humaine

Alors que l'entreprise célèbre cette reconnaissance 2025, Telio Assurances demeure déterminée à innover dans le domaine du courtage en assurance. En privilégiant le dialogue ouvert et les conseils personnalisés, le cabinet continue d'offrir une expérience client qui dépasse la simple transaction pour bâtir des relations durables.

En plus de son expertise en assurance, Telio accorde une grande importance à l'éducation et à la transparence, permettant aux clients de bien comprendre leurs options et les protections disponibles. En favorisant une prise de décision éclairée, le cabinet renforce la confiance et donne aux particuliers comme aux entreprises l'assurance de faire des choix adaptés à leurs besoins.

À propos de Telio Assurances

Basée à Québec, Telio Assurances est un cabinet de courtage expert en assurance de dommages et de personnes. Ses services incluent l'assurance automobile, habitation, véhicules de loisirs, transport commercial, ainsi qu'en résidences de tourisme et entreprises. Fidèle à sa mission de « changer le visage de l'assurance », Telio met de l'avant une approche personnalisée et axée sur le dialogue afin de protéger chaque assuré selon ses besoins. Pour plus d'informations, visitez www.telioassure.com ou www.ccaward.com/fr/les-laur%C3%A9ats/ville-de-quebec-et-sa-grande-region/meilleur-courtier-en-assurance-de-dommages/telio-assurances/.

À propos du Prix Choix du Consommateur

Depuis 1987, le Prix Choix du Consommateur reconnaît et fait la promotion de l'excellence en affaires à travers l'Amérique du Nord. Grâce à un processus de sélection rigoureux, seules les entreprises les plus remarquables dans chaque catégorie reçoivent cette prestigieuse reconnaissance. Pour en savoir plus, visitez www.ccaward.com.

SOURCE Consumer Choice Award

Contact : Sumi Saleh, Responsible de la Communication, [email protected]