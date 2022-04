Terna recentre son empreinte internationale conformément à son plan industriel 2021-2025 mis à jour

La CDPQ réalise son premier investissement dans le secteur du transport de l'électricité en Amérique latine avec l'acquisition du réseau de Terna au Brésil, au Pérou et en Uruguay

L'acquisition marque la création d'une nouvelle plateforme de la CDPQ vouée au transport d'électricité en Amérique latine

ROME et MONTRÉAL, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les sociétés Terna S.p.A., Terna Plus S.r.l. et Terna Chile S.p.A. (collectivement le Groupe Terna) ont signé aujourd'hui une entente avec la CDPQ, un groupe mondial d'investissement, en vue de la vente de 100 % du portefeuille d'actifs de transport d'électricité du Groupe Terna au Brésil, au Pérou et en Uruguay, pour une valeur de plus de 265 millions d'euros.

Le réseau de transport ultramoderne récemment construit par Terna en Amérique latine s'étend sur près de 1 200 km dans trois pays, soit le Brésil, le Pérou et l'Uruguay. Grâce aux investissements importants réalisés dans la région au cours des cinq dernières années, et en tirant parti de son expertise, le Groupe Terna a contribué au développement durable d'infrastructures résilientes et entièrement numériques, avec la participation des communautés locales. L'opération permettra à Terna de réaliser une plus-value de plus de 60 millions d'euros.

« Terna va recentrer son empreinte internationale sur les marchés à faible risque présentant un potentiel de croissance intéressant, comme nous l'avons annoncé dans notre plan industriel 2021-2025 actualisé », a déclaré Giacomo Donnini, Chef des opérations internationales de Terna.

L'acquisition de ces actifs clés permettra à la CDPQ de faire son entrée dans le marché latino-américain du transport d'énergie, avec une équipe de direction solide déjà en place et capable de saisir les occasions de croissance. Cet investissement cadre également avec la stratégie climatique de la CDPQ, et son objectif de réduire de 60 % l'intensité carbone de son portefeuille d'ici 2030.

« Avec ce premier investissement en transport d'électricité au Brésil, au Pérou et en Uruguay, nous jetons les bases d'une nouvelle plateforme de la CDPQ vouée au transport d'électricité en Amérique latine, avec pour objectif de devenir l'un des acteurs clés de ce secteur critique de l'économie. Nous nous engageons à favoriser la croissance des réseaux reliant les nouveaux projets d'énergie renouvelable aux clients de toute la région, un objectif conforme à nos stratégies en Amérique latine et de décarbonation de notre portefeuille », a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ.

L'opération devrait se conclure en plusieurs étapes, dont la plupart devraient survenir au cours de la deuxième moitié de 2022, sous réserve du respect de certaines conditions habituelles. Le Groupe Terna a pu compter sur les services de Banco Santander à titre de conseiller financier et du cabinet d'avocats international Curtis à titre de conseiller juridique. Le cabinet Pinheiro Neto Advogados a agi à titre de conseiller juridique auprès de la CDPQ.

À PROPOS DE TERNA

Le Groupe Terna est l'un des principaux opérateurs européens et mondiaux dans le domaine du transport de l'électricité. Il exploite la grille nationale de transport à haute tension qui se compose d'environ 75 000 km de lignes, d'environ 900 sous-stations électriques réparties sur l'ensemble du territoire italien et de 26 interconnexions avec des pays étrangers. Sa mission consiste à garantir, 24 heures sur 24, 365 jours par année, le fonctionnement sûr, la qualité et l'efficience du système électrique italien et d'assurer des conditions d'accès égales à tous les opérateurs du marché. Centre d'excellence composé de plus de 5 100 professionnels, Terna joue un rôle d'orientation à l'égard du processus de transition énergétique menant à une décarbonation complète et à une intégration parfaite de l'énergie provenant de sources renouvelables au réseau. Pour en savoir plus sur le Groupe Terna, visitez le site www.terna.it.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 419,8 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com , suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .

