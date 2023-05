Tension entre la Ville de Granby et ses cols bleus

GRANBY, QC, le 11 mai 2023 /CNW/ - Le climat de travail à la Ville de Granby continue de se dégrader à la suite de la suspension du président du Syndicat des employés municipaux de la Ville de Granby (SCFP 5510). Ce dernier a été suspendu mardi dernier pour une durée indéterminée pour « enquête ».

Depuis que le nouvel exécutif est en place, les relations de travail qui étaient déjà difficiles sont devenues très tendues entre la Ville et ses syndiqué(e)s.

Selon la partie syndicale, l'employeur semble avoir la mèche de plus en plus courte. D'ailleurs, cette suspension découle d'un incident où un autre employé aurait été rencontré pour avoir omis de saluer une contremaitresse, ce que l'employeur a interprété comme étant de l'incivilité.

En guise de soutien, des cols bleus seraient passés devant l'hôtel de ville en klaxonnant, ce qui a provoqué l'ire des représentant(e)s de la partie patronale. Ce geste a été interprété par la Ville comme une étant une manifestation illégale.

Le syndicat compte contester toutes les mesures et/ou suspensions devant le tribunal administratif du Travail. De plus, une manifestation, au cours de laquelle les cols bleus de Granby ont reçu l'appui de nombreux autres syndiqué(e)s du SCFP, s'est déroulée ce midi.

Le Syndicat des employés municipaux de la Ville de Granby regroupe plus d'une centaine de travailleuses et de travailleurs. Ces derniers sont sans contrat de travail depuis décembre 2022.

