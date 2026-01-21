Forum économique mondial de Davos - Le ministre Skeete défend les intérêts économiques du Québec

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, dresse un bilan positif de sa participation à la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Le ministre a pris part à de nombreuses rencontres stratégiques avec de hauts dirigeants d'entreprises ainsi qu'avec des décideurs politiques. Ce fut l'occasion de réitérer que le Québec est plus que jamais ouvert aux projets d'investissements étrangers, notamment dans les secteurs de la défense, des minéraux critiques et stratégiques, de l'intelligence artificielle, de l'énergie et des sciences de la vie.

En plus d'exercer une diplomatie pragmatique adaptée au nouveau contexte mondial, notre gouvernement prend un virage important et nécessaire afin de diversifier nos marchés pour assurer une économie plus résiliente. En ce sens, le ministre a profité de ses échanges avec de grands donneurs d'ordres pour valoriser le savoir-faire des entreprises québécoises et, du même coup, saisir des occasions d'affaires.

Citation :

« Le Forum économique mondial de Davos est un événement incontournable pour nouer de nouvelles relations et solidifier nos partenariats d'affaires avec des investisseurs étrangers. Malgré son instabilité, le contexte mondial actuel est une occasion de mettre fièrement à l'avant-plan nos secteurs stratégiques et l'expertise des entreprises d'ici. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Faits saillants :

Le Forum économique mondial (site Web en anglais) est une organisation internationale indépendante qui s'emploie à instaurer et à promouvoir le dialogue entre les décideurs économiques et politiques du monde entier, mais également entre les représentants de la société civile, les intellectuels et les journalistes.

Le gouvernement du Québec participe, depuis 1989, à la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos, afin de promouvoir sa vision des grands enjeux et d'étendre ses relations d'affaires.

Liens connexes :

SOURCE Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, 438 821-6755; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]