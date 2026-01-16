Mission en Floride - Le Québec multiplie les échanges politiques et économiques en Floride

QUÉBEC, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, conclut une mission dans l'État de la Floride, où il a pu positionner le Québec dans des secteurs économiques clés auprès de décideurs de l'industrie et de représentants politiques.

Le ministre a profité de sa présence en Floride pour tenir plusieurs rencontres stratégiques avec des partenaires économiques, notamment de l'industrie de l'aérospatiale et de l'industrie portuaire. Organisées avec le soutien d'Investissement Québec International, ces rencontres avaient pour objectif de promouvoir l'expertise québécoise et de proposer des solutions adaptées aux besoins, entre autres en matière d'infrastructures, d'industries créatives et de transports.

Des entretiens ont également eu lieu avec la mairesse du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, et le maire du comté de Broward, Mark Bogen, afin de consolider nos relations. Christopher Skeete a procédé à la signature d'un nouveau Protocole d'entente dans le domaine de la résilience climatique et de l'adaptation aux changements climatiques avec le comté de Miami-Dade. La discussion avec M. Bogen s'est quant à elle conclue par la remise des clés du comté de Broward. Le ministre s'est finalement rendu à Tallahassee et à Palm Beach pour s'entretenir avec des partenaires politiques, toujours dans le but de contribuer au renforcement des liens du Québec avec l'État de la Floride.

« Les relations du Québec avec la Floride créent des retombées concrètes pour notre économie. Notre gouvernement prend un virage crucial en matière de diversification des marchés pour assurer une économie plus résiliente. Toutefois, il est primordial de renforcer notre présence aux États-Unis, à titre de partenaire stratégique et essentiel. Dans un contexte d'incertitude économique, il est plus qu'important de rester présent là où se prennent les décisions qui touchent directement nos entreprises. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

La Floride est le 3 e État des États-Unis en nombre d'habitants (23 millions), après la Californie et le Texas, en plus d'être la 4 e économie du pays pour le PIB, après la Californie, le Texas et New York.

État des États-Unis en nombre d'habitants (23 millions), après la Californie et le Texas, en plus d'être la 4 économie du pays pour le PIB, après la Californie, le Texas et New York. La Délégation du Québec à Miami a le mandat de promouvoir les intérêts du Québec en Floride, à Porto Rico et dans les Îles vierges américaines. Elle vise également à développer et à favoriser les échanges économiques, politiques, scolaires, culturels et institutionnels avec ce territoire, tout en promouvant l'expertise québécoise dans les secteurs stratégiques.

La Floride est le 2 e partenaire commercial du Québec dans le sud-est des États-Unis.

partenaire commercial du Québec dans le sud-est des États-Unis. La valeur des exportations du Québec vers la Floride a connu une croissance de près de 30 % au cours des cinq dernières années.

