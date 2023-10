Le tout nouveau Guide salarial de Robert Half révèle comment les employeurs répondent aux attentes des travailleurs en matière de rémunération, d'avantages accessoires, et d'avantages sociaux.

TORONTO, le 3 oct. 2023 /CNW/ - L'évolution des conditions économiques oblige les travailleurs et les employeurs à réévaluer la rémunération, les priorités de carrière et les stratégies de recrutement. Le nouveau Guide salarial 2024 de Robert Half décrit les tendances actuelles relatives à l'emploi et les salaires de départ pour des centaines de postes au sein de plusieurs professions. Vous trouverez ci-dessous les principaux points à retenir à l'approche de 2024.

La rémunération demeure un élément essentiel. Près de 4 travailleurs sur 10 (39 %) affirment que leur plus grande frustration à l'égard de la recherche d'emploi est de ne pas se voir offrir un régime de rémunération conforme à leurs attentes, et plus du tiers (35 %) des recruteurs signalent une hausse du nombre de candidats qui demandent à négocier des régimes de rémunération. De plus, 35 % des travailleurs ont indiqué qu'ils chercheraient un nouvel emploi s'ils n'obtenaient pas d'augmentation salariale. Les horaires flexibles demeurent importants. 3 travailleurs sur 4 citent les horaires flexibles comme l'avantage principal qu'ils recherchent dans un emploi, et près de la moitié (49 %) estiment qu'un horaire hybride est la structure de travail idéale. Selon une autre étude effectuée par Robert Half , 6 travailleurs sur 10 préféreraient conserver un emploi offrant des options de travail flexibles plutôt qu'accepter un poste avec un salaire plus élevé, mais soumis à des exigences rigoureuses en ce qui concerne le travail au bureau. Les entreprises sont prêtes à payer pour les meilleurs talents. 92 % des recruteurs ont de la difficulté à embaucher des talents qualifiés et, par conséquent, 4 employeurs sur 10 prévoient d'augmenter leurs salaires de départ en 2024 pour attirer et retenir des travailleurs hautement qualifiés. De plus, 39 % des répondants ont affirmé avoir l'intention d'ajouter de nouveaux avantages sociaux et accessoires. La transparence sur le plan salarial offre un avantage en matière de recrutement. Plus de la moitié des recruteurs ont déclaré que l'ajout de renseignements sur les salaires dans les offres d'emploi aide à attirer des candidats qualifiés (55 %) et permet de gagner du temps lors du processus d'entrevue (54 %). Les travailleurs recherchent aussi la transparence sur le plan salarial ; 63 % d'entre eux ont indiqué qu'ils perdent l'intérêt pour un poste lorsque les échelles salariales ne sont pas fournies sur demande. Il y a de nombreux pièges associés à la négociation. Alors qu'un nombre croissant de travailleurs négocient leurs salaires, une nouvelle étude de Robert Half montre que près de la moitié (47 %) des répondants admettent avoir commis des erreurs au moment de la négociation salariale, la plus courante étant d'accepter un salaire trop bas pour leurs compétences et leur expérience (30 %).

« L'incertitude économique et le coût de la vie demeurent une préoccupation majeure pour les professionnels, ce qui explique la grande importance que les travailleurs accorderont au salaire en 2024 », a déclaré David King, premier directeur général chez Robert Half, Canada et Amérique du Sud. « Aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises doivent réaliser l'analyse comparative de leur rémunération globale, de leurs avantages sociaux et de leurs avantages accessoires, afin d'attirer et de retenir les talents convoités, d'améliorer la satisfaction des employés, et d'assurer la continuité et la productivité dans l'ensemble de leurs activités. »

Bien que les salaires globaux devraient augmenter en 2024, les augmentations se doivent d'être plus mesurées que lors des dernières années. Cependant, certains postes sont particulièrement convoités et devraient le demeurer au cours de la nouvelle année :

Emplois les plus convoités

Domaine de spécialisation Titres de poste Administration et soutien à la clientèle • Adjoint(e) administratif(tive) • Gestionnaire de centre d'appels • Spécialiste du service à la clientèle • Gestionnaire de bureau • Réceptionniste Finances et comptabilité • Commis aux comptes débiteurs et créditeurs • Contrôleur(euse) -- comptabilité générale • Analyste financier(ère) • Administrateur(trice) de la paie • Comptable principal(e) Ressources humaines • Coordonnateur(trice) des RH • Généraliste, Ressources humaines • Gestionnaire des ressources humaines • Spécialiste des RH Services juridiques • Auxiliaire judiciaire • Avocat(e), plus de 4 ans d'expérience • Administrateur(trice) légal(e) • Assistant(e) juridique Marketing et création • Rédacteur(trice) publicitaire • Responsable du marketing numérique • Concepteur(trice) multimédia • Correcteur(trice) d'épreuves • Concepteur(trice), expérience d'utilisateur • Concepteur(trice), expérience d'utilisateur • Réalisateur(trice) vidéo • Concepteur(trice) Web Technologie • Ingénieur(e) de données • Ingénieur(e) en processus de

développement et d'exploitation • Centre de dépannage, niveau 1 • Centre de dépannage, niveau 2 • Administrateur(trice) de réseau/de nuage • Architecte de réseau/de nuage • Ingénieur(e) de la sécurité des réseaux • Réalisateur(trice) de logiciel • Administrateur(trice) de système

Consultez le Guide salarial de 2024 et le calculateur de salaires de Robert Half pour connaître les échelles salariales et les données nationales pour des centaines de postes, ainsi que les compétences imposant une bonification salariale, les compétences et les certifications recherchées et les professions où l'on recrute le plus.

À propos de l'étude

Robert Half publie un rapport sur les salaires depuis plus de 70 ans. Le Guide salarial de 2024 présente les tendances en matière d'emploi et les salaires de départ pour des centaines de postes dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du soutien administratif et à la clientèle, du marketing et de la création, du droit ainsi que des ressources humaines au Canada. L'information contenue dans le guide est fondée sur des données provenant de placements gérés par des équipes de Robert Half partout au Canada, d'une analyse de la demande pour chaque poste, de l'offre en matière de talents et d'autres conditions du marché, ainsi que des sondages en ligne mis au point par Robert Half et menés par des firmes de sondage indépendantes*. L'entreprise produit des guides salariaux pour 18 pays.

*Ce guide comprend les réponses de plus de 595 travailleurs âgés de 18 ans et plus (recueillies entre le 5 et le 15 août 2023) et de plus de 1 370 responsables du recrutement dans des entreprises qui comptent 20 employés ou plus (recueillies entre le 4 et le 13 mai 2023) au Canada, ainsi que de 1 148 travailleurs partout au Canada (recueillies entre le 4 et le 20 mai 2023).

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, de l'administration et du soutien à la clientèle, du droit, du marketing et de la création par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

