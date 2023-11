Le rapport Emerging Trends in Real Estate 2024 réaffirme la résilience et l'adaptabilité du secteur; un paysage complexe propice à la création de valeur à long terme

TORONTO, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Le rapport Emerging Trends in Real Estate (ETRE) de PwC Canada et de l'institut ULI fait la lumière sur le paysage complexe du secteur de l'immobilier canadien de 2024. Nous avons observé une intensification continue des récentes tendances, dont la hausse des taux d'intérêt et l'augmentation des coûts et de la rareté des capitaux, ce qui donne lieu à une subdivision dans le secteur et à des difficultés accrues pour de nombreuses sociétés immobilières canadiennes. Résultat : le secteur immobilier du pays est en transformation.

Cependant, malgré les nombreux défis, le rapport met en lumière la résilience et l'adaptabilité du secteur. Les sociétés immobilières sont généralement confiantes quant à l'appétit global pour l'immobilier, nombre d'entre elles indiquant que la croissance démographique du Canada, alimentée par l'immigration, s'avère une source de vigueur à long terme pour le secteur. Les sociétés immobilières canadiennes se concentrent sur la création de valeur en optimisant leurs actifs, en investissant dans la transformation numérique et en tenant compte des tendances comme l'IA générative, la performance ESG et l'abordabilité des logements.

Principales tendances du secteur de l'immobilier canadien en 2024

Les perspectives quant à la disponibilité des capitaux en 2024 figurent parmi les principales tendances et contraintes. Les répondants sont nettement plus nombreux à s'attendre à ce que l'offre de divers types de capitaux d'emprunt et de capitaux propres soit restreinte par rapport à 2023 et aux années précédentes, ce qui viendra accroître les défis de financement auxquels sont confrontées les sociétés immobilières canadiennes et nuire à leurs stratégies d'investissement et à leurs plans de développement en 2024.

« L'année a été marquée par les capitaux. Des données montrent clairement que la pénurie de capitaux a eu une incidence sur les volumes d'investissement. Cela crée cependant des opportunités, comme nous avons pu le voir avec l'émergence de nombreux fonds de créances privés permettant de tirer profit du contexte », explique Frank Magliocco, leader, Immobilier, PwC Canada.

Parmi les nombreux facteurs qui freinent les activités du secteur, mentionnons les taux d'intérêt qui devraient rester élevés encore un moment, la hausse des coûts de financement et la diminution des capitaux disponibles pour l'immobilier. Par contre, ces mêmes facteurs offrent aux acteurs du marché de l'immobilier l'opportunité de trouver de nouvelles façons d'ajouter de la valeur à long terme, par exemple par l'adoption de technologies transformatives dans le domaine de la construction, le renouvellement des processus et l'innovation ou le passage à l'IA générative.

Une lueur d'espoir?

Tandis que la crise de l'abordabilité s'aggrave, il reste un peu d'espoir dans le segment des logements multifamiliaux. Les approches novatrices et les récentes initiatives annoncées par le gouvernement, notamment la suppression de la TPS pour les nouveaux projets de logements locatifs à vocation particulière, suscitent de l'intérêt dans ce secteur. Les gouvernements mettent en place des politiques pour simplifier l'approbation de nouveaux projets et éliminer les obstacles fiscaux, alors que des acteurs du secteur explorent des solutions novatrices pour régler le problème.

« Les forces du marché bousculent les objectifs de politique publique et les objectifs ESG des entreprises. Les chefs de file de l'industrie surveillent attentivement l'évolution de la situation, en attendant un certain répit des turbulences économiques, de l'inflation et de la volatilité des taux d'intérêt », a ajouté Richard Joy, directeur général d'Urban Land Institute, à Toronto

Objectifs de durabilité à long terme et difficultés financières à court terme

Les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) continuent d'évoluer dans le secteur. Certains acteurs du secteur adoptent une approche mesurée, mais l'importance de ces enjeux demeure significative. Les changements réglementaires et le potentiel de création de valeur des enjeux ESG favorisent la mobilisation du secteur pour aborder ces enjeux. En cette période où le financement est à la fois plus rare et plus coûteux, les entreprises ayant une solide feuille de route ESG auront un avantage, soit de pouvoir attirer des investissements institutionnels et de nouvelles sources de capitaux qui continuent de croître au Canada.

Commerce de détail : fer de lance de la reprise

Le commerce de détail axé sur les nécessités s'ajoute de façon surprenante à la liste des valeurs sûres cette année. Globalement, la confiance à l'égard de la catégorie d'actifs du commerce de détail s'est améliorée considérablement, surtout pour les propriétés dont le locataire pilier est une épicerie et qui desservent des communautés affichant une forte croissance démographique. Dans notre enquête, les centres commerciaux communautaires se sont particulièrement bien classés pour les perspectives d'investissement.

Perspectives et valeurs sûres pour 2024

L'immobilier industriel et les logements multifamiliaux sont en tête des valeurs sûres pour une deuxième année de suite, suivis des propriétés dont le locataire pilier est une épicerie. Il faut aussi accorder une mention honorable aux fonds de créances. Les bureaux figurent parmi les actifs prisés en déclin. La tendance s'est exacerbée en raison du passage au travail en mode hybride, qui a eu des répercussions profondes sur l'utilisation de l'immobilier d'entreprises et l'augmentation de la migration vers la banlieue.

