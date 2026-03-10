Tempête de verglas annoncée : Desjardins Assurances invite la population à être en mode prévention

MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - Alors qu'une tempête de verglas est annoncée, Desjardins Assurances1 invite les citoyens à poser dès maintenant des gestes simples pour limiter les risques et protéger leur domicile, leur véhicule, leurs biens et leur sécurité.

Les épisodes de météo hivernale intense peuvent entraîner des pannes de courant, des chutes de branches, des dommages aux bâtiments et des conditions routières difficiles. Une bonne préparation demeure la meilleure façon d'en réduire les impacts.

Avant la tempête : quelques gestes de prévention essentiels

Desjardins Assurances recommande notamment de :

Stationner vos véhicules à l'abri, par exemple, loin des branches ou dans un endroit intérieur, si possible

Sécuriser l'extérieur de la résidence en rangeant ou en fixant solidement les objets qui pourraient être projetés par le vent;

Vérifier les gouttières et les descentes pluviales, qui jouent un rôle clé dans l'évacuation de l'eau lors des épisodes de précipitations mêlées;

Prévoir une trousse d'urgence comprenant, entre autres, une lampe de poche, des piles, de l'eau potable et une source de chaleur sécuritaire en cas de panne de courant.

Pendant la tempête : prioriser la sécurité

Durant un épisode de verglas, Desjardins Assurances rappelle l'importance de :

Limiter les déplacements non essentiels, en raison des surfaces glacées et de la visibilité réduite;

Éviter de s'approcher des fils électriques tombés au sol et signaler toute situation dangereuse aux autorités compétentes;

Suivre les consignes des autorités locales, qui demeurent la référence en matière de sécurité civile.

Après la tempête : documenter les dommages

Si des dommages surviennent, soyez rassurés que nous serons là pour vous. Il est conseillé de :

Photographier les dommages dès que la situation est sécuritaire;

Effectuer les réparations urgentes pour éviter une aggravation, lorsque possible;

Communiquer avec son assureur afin d'obtenir l'accompagnement nécessaire pour la déclaration de sinistre.

En cas de sinistre, gagnez du temps en faisant votre réclamation en ligne ou via l'application mobile.

Ces conseils s'inscrivent dans la continuité des recommandations de Desjardins Assurances visant à mieux protéger les habitations contre les intempéries et les vents violents, qui accompagnent souvent ce type d'événement météorologique.

