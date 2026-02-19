Le rendement annuel de CRCD atteint 4,3 %

Faits saillants au 31 décembre 2025

Prix de l'action : 19,45 $, une hausse de 0,81 $ par rapport au 31 décembre 2024

Rendement annuel : 4,3 %

Rendement du portefeuille d'investissements à impact économique québécois : 7,4 %

Rendement du portefeuille des autres investissements (placements) : 4,0 %

Engagements de CRCD et de ses fonds partenaires : 2 179 M$ dans plus de 675 entreprises, coopératives et fonds

MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) clôture son exercice 2025 avec un bénéfice net de 116,5 M$ et un rendement de 4,3 %. L'actif net se chiffrait à 2 813 M$ au 31 décembre 2025. Ces résultats portent la valeur de l'action à 19,45 $ à compter de midi aujourd'hui. Le prix de l'action est donc en hausse de 0,81 $ par rapport au 31 décembre 2024 (une augmentation de 0,78 $ comparativement au premier semestre de 2025).

Les résultats annuels s'expliquent principalement par les activités d'investissement dans les entreprises et par la performance des placements sur les marchés. En 2025, le portefeuille d'investissements à impact économique québécois a enregistré un rendement de 7,4 %. Ce résultat s'inscrit dans le contexte économique et géopolitique incertain avec lequel les PME doivent composer : certaines entreprises partenaires ont connu une performance plus favorable, tandis que d'autres ont été davantage affectées.

« Dans un environnement économique qui demeure marqué par l'incertitude, la performance du portefeuille reflète surtout la résilience des entreprises que nous aidons partout au Québec. Les enjeux auxquels font face les entrepreneurs, qu'il s'agisse de diversifier leurs marchés, de renforcer leur compétitivité ou de maintenir leur trajectoire de croissance, exigent une présence constante et des solutions adaptées. Nous poursuivons fièrement ce rôle d'accompagnement de proximité, exercé avec rigueur, qui se traduit par plus de 2 G$ investis au bénéfice de nos entreprises partenaires et d'une économie québécoise durable », a mentionné Nathalie Bernard, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital, gestionnaire de CRCD.

De son côté, le portefeuille des autres investissements affiche un rendement de 4,0 %. Ce résultat découle de la performance favorable de la majorité des catégories d'actifs, laquelle a toutefois été limitée par la baisse de la valeur des titres obligataires, attribuable à la hausse des taux d'intérêt à long terme observée au cours de l'exercice.

Émission d'actions

Au cours de l'exercice 2025, les rachats d'actions ont totalisé 161 M$ et les souscriptions, 131 M$. Des actions demeurent disponibles dans le cadre de l'émission 2025, qui se poursuit jusqu'à la fin février. Les investisseurs peuvent encore s'en procurer, jusqu'à concurrence de 5 000 $, afin de bénéficier du crédit d'impôt de 25 % applicable pour 2025. Pour plus d'information : desjardins.com/crcd-souscription.

Gouvernance et modèle d'affaires

La webdiffusion de la 25e assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu le mercredi 8 avril 2026 à 11 h, en direct sur capitalregional.com/AGA. Cet événement sera notamment l'occasion de faire le point sur les résultats financiers et sur l'évolution stratégique du modèle d'affaires annoncée en août 2025.

Le 1er janvier 2026, en collaboration avec son gestionnaire Desjardins Capital, CRCD a déployé son nouveau modèle d'affaires selon lequel l'ensemble de ses investissements à impact économique québécois sera dorénavant réalisé exclusivement de manière indirecte, par l'intermédiaire de fonds partenaires privés gérés par Desjardins Capital.

Ce virage stratégique permet à CRCD de poursuivre pleinement son rôle au sein de l'écosystème entrepreneurial québécois, de mieux répondre aux attentes de ses actionnaires et d'accroître les ressources consacrées à la croissance et à la pérennité des entreprises d'ici. En renforçant sa gouvernance et en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de marché, ce changement reflète l'engagement du conseil d'administration à optimiser la gestion de la performance et à favoriser la croissance durable pour assurer la solidité et la pérennité de CRCD.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec la confiance de près de 109 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins investit son capital collectif au sein d'entreprises québécoises afin de stimuler la création de richesse pour toutes les régions et les générations futures. Avec un actif net de 2 813 M$, cette société publique mise notamment sur des leviers financiers conçus en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Cet écosystème structurant vise à propulser, à valoriser et à ancrer le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. Au 31 décembre 2025, ce sont 2 179 M$ qui ont été engagés pour appuyer plus de 675 entreprises, coopératives et fonds issus de tous les secteurs d'activité et de partout au Québec.

Au 31 décembre 2025, les rendements composés de l'action sont de 4,3 % pour un an, de 4,0 % pour trois ans, de 3,7 % pour cinq ans, de 3,4 % pour sept ans et de 4,4 % pour dix ans. Chacun de ces taux est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant. Ces taux ne tiennent ni compte du crédit d'impôt obtenu par l'actionnaire lors de l'acquisition ou de l'échange d'actions ni de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire qui aurait pour effet de réduire son rendement. Les actions de CRCD ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des frais de placement peuvent s'appliquer. Consultez le prospectus en ligne avant d'investir.

