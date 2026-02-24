LÉVIS, QC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins dévoilera, le mardi 24 février 2026, ses résultats financiers pour l'exercice s'étant terminé le 31 décembre 2025.

Une webconférence aura lieu à 13 h 30 (HE) avec le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, M. Denis Dubois. La conférence est en français, et une traduction simultanée en anglais est offerte.

Les représentants et représentantes des médias qui souhaitent y participer doivent obligatoirement s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des relations publiques à l'adresse [email protected] pour recevoir les coordonnées de connexion. Les journalistes inscrit, recevront le communiqué sur les résultats financiers avant la webconférence.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 511,9 milliards de dollars au 30 septembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp, et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

