Les techniciens de TELUS présents au Centre de réintégration de Jasper apportent aux résidents une assistance technique et des solutions en matière de connectivité.

JASPER, AB, le 16 août 2024 /CNW/ - À l'heure où les résidents de Jasper réintègrent leur maison pour la première fois depuis plus de trois semaines, TELUS met tout en œuvre pour qu'ils puissent accéder à la connectivité dont ils ont besoin afin de rester informés et en contact avec leurs proches. Au cours des dernières semaines, les équipes de TELUS ont travaillé sans relâche, dans des conditions difficiles, à entretenir les infrastructures critiques pour que les premiers répondants et les résidents de retour profitent d'une connectivité réseau.

À compter de ce vendredi, les résidents de retour peuvent compter sur les techniciens de TELUS en poste au Centre de réintégration de Jasper situé au Parc de la Commémoration, 1324 Pyramid Lake Rd, prêts à leur apporter une assistance immédiate. Les clients peuvent également s'adresser au centre en question pour profiter gratuitement de solutions de téléphonie et Internet résidentielles temporaires. Les clients désireux d'apporter des modifications à leurs services de TELUS ou de les suspendre temporairement peuvent communiquer avec l'un de nos représentants au 1-855-889-7233, qui discutera avec eux du meilleur moyen de leur venir en aide.

« Nous savons à quel point cette période est extrêmement difficile pour les très nombreuses personnes touchées par les feux de forêt qui ont ravagé Jasper, souligne Jill Schnarr, chef de l'innovation sociale, des communications et de la marque à TELUS. Notre priorité absolue consiste à assurer la sécurité des résidents de Jasper ainsi qu'à leur permettre de rester en contact avec leurs proches et d'avoir accès aux informations de première importance. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à notre formidable équipe sur place, qui met tout en œuvre pour procurer une assistance technique et des solutions de connectivité aux résidents de retour. Nous pensons de tout cœur aux personnes touchées par ce drame et nous nous employons sans relâche à venir en aide à la communauté de Jasper en ces temps difficiles. »

Voici quelques exemples de la manière dont TELUS soutient les efforts de secours déployés à Jasper :

Installation rapide d'une tour cellulaire mobile pour assurer l'accès aux services mobiles et les communications d'urgence le long d'un tronçon de l'autoroute 16 jusqu'alors privé de couverture

Réalimentation constante des génératrices de secours pour assurer le fonctionnement sécurisé des lignes de communication après une panne de courant

Travail en étroite collaboration avec le Centre de commandement des interventions pour protéger les infrastructures réseau essentielles

Distribution aux adultes et aux jeunes, dans les centres d'évacuation, de trousses de secours contenant des articles essentiels comme des couvertures, des bouteilles d'eau réutilisables, des câbles de recharge ainsi que diverses choses permettant aux enfants de s'adonner à des activités

Ajouts gratuits de données et non-facturation des frais d'appels interurbains, de téléphonie résidentielle, de textos et d'itinérance pour les personnes évacuées ou touchées

Don de 100 000 $, par l'entremise de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, aux organismes de bienfaisance locaux qui soutiennent les efforts de secours, parmi lesquels GlobalFire, Parachutes for Pets, Food Banks Alberta, la Jasper Community Team Society et le Northern Alberta Resiliency Fund

100 000 $, par l'entremise de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, aux organismes de bienfaisance locaux qui soutiennent les efforts de secours, parmi lesquels GlobalFire, Parachutes for Pets, Food Banks Alberta, la Jasper Community Team Society et le Northern Alberta Resiliency Fund Lancement d'une campagne de collecte de fonds par texto permettant aux clients de TELUS de texter DONNER au 41010 pour faire un don de 20 $ à la Fondation TELUS pour un futur meilleur afin de soutenir les organismes de bienfaisance enregistrés qui contribuent aux efforts de secours

Possibilité pour les clients de l' Alberta et de la Colombie-Britannique d'échanger leurs points Récompenses TELUS contre un don de 20 $ à la Fondation TELUS pour un futur meilleur afin de soutenir les efforts de secours

et de la Colombie-Britannique d'échanger leurs points Récompenses TELUS contre un don de 20 $ à la Fondation TELUS pour un futur meilleur afin de soutenir les efforts de secours Offre, par l'entremise de TELUS Santé, d'une ligne de soutien psychologique gratuite, accessible en tout temps à tous les Canadiens au 1-844-751-2133

Séances de counseling gratuites accessibles au moyen de l'application Mes Soins TELUS Santé

Consultations gratuites avec des techniciens vétérinaires au moyen de l'application Mon Animal TELUS Santé

À l'heure où débute la reconstruction de Jasper, TELUS réfléchit, en étroite collaboration avec la Municipalité de Jasper, le gouvernement de l'Alberta, Parcs Canada et les services publics locaux, aux moyens de faire profiter l'ensemble de la collectivité de la technologie TELUS PureFibre, primée à maintes reprises. La fibre optique est 85 pour cent moins énergivore que les lignes de cuivre et plus résistante aux facteurs environnementaux, ce qui la rend plus fiable et moins sujette aux pannes ou aux perturbations en cas de conditions météorologiques extrêmes. Au cours des cinq dernières années, TELUS a investi 125 millions de dollars au profit des interventions d'urgence, de la protection des réseaux et du soutien communautaire, afin de venir en aide aux personnes touchées par les feux de forêt et les inondations partout au pays.

Pour faire un don afin de venir en aide aux collectivités dans le besoin, rendez-vous à futurmeilleur.com. Pour en savoir plus sur notre contribution aux efforts de secours liés aux feux de forêt, consultez telus.com/FeuxDeForet.

