L'initiative mondiale mobilisera plus de 83 000 bénévoles dans les communautés tout au long du mois de mai

Les membres de l'équipe et retraités de TELUS ont fait 1,5 million d'heures de bénévolat en 2024, pour un cumul de 2,4 millions de jours

MONTRÉAL, le 1er mai 2025 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui le coup d'envoi de la 20e édition annuelle des Journées du bénévolat de TELUS , une initiative d'un mois qui rassemble les membres de l'équipe TELUS, ses retraités et ses partenaires partout dans le monde pour faire du bénévolat et redonner aux communautés. Tout au long du mois de mai, ceux-ci participeront à des milliers d'activités bénévoles organisées dans le cadre des Journées du bénévolat de TELUS. Ce mouvement mondial, qui a débuté il y a deux décennies comme une seule journée de service, englobe désormais un large éventail d'initiatives, notamment des nettoyages environnementaux, le soutien aux banques alimentaires, le mentorat des jeunes, et des efforts axés sur la technologie comme le recyclage d'appareils. Les Journées du bénévolat de TELUS permettent non seulement de répondre aux besoins immédiats des communautés, mais aussi de promouvoir une culture du bénévolat tout au long de l'année. Ce programme phare, qui se déroule du 1er au 31 mai, a mobilisé 83 000 bénévoles dans 33 pays en 2024. Pour la deuxième année consécutive, ces bénévoles ont consacré 1,5 million d'heures au service de leurs communautés, un record inégalé par toute autre entreprise dans le monde..

« Depuis plus de deux décennies, TELUS est guidée par sa philosophie profondément enracinée, Nous donnons où nous vivons, qui nous engage à prioriser nos communautés et nos clients, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Les membres de notre équipe et nos retraités ont consacré 2,4 millions de jours de bénévolat à travers le monde depuis 2000, venant consolider notre statut d'entreprise la plus généreuse au monde. En cette année charnière, je suis particulièrement fier de notre action collective et de notre contribution pour bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes. »

Des études récentes dressent un tableau alarmant : une personne sur cinq au pays dépend désormais des organismes de bienfaisance pour ses besoins essentiels. Parallèlement, plus de la moitié de ces organismes se trouvent dans l'incapacité de répondre à cette demande croissante. L'engagement de longue date de TELUS à donner en retour n'a jamais été aussi crucial.

« Le soutien des membres de l'équipe TELUS à travers les Journées du bénévolat de TELUS est précieux pour notre mission d'améliorer les soins pédiatriques au Québec, a déclaré Jonathan Gendron, Président-directeur général, Enfant Soleil. Chaque année, ce sont près de 150 membres d'équipe de TELUS qui se mobilisent bénévolement pour notre Téléthon annuel, prenant les dons par téléphone avec dévouement et enthousiasme. Cela va bien plus loin que de répondre aux appels; ils créent une vague d'espoir dans nos communautés. Cette implication s'inscrit dans un engagement beaucoup plus large de la part de TELUS, qui nous appuie de différentes façons depuis maintenant 23 ans afin d'offrir les meilleurs soins aux enfants malades, partout au Québec. »

Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS à créer des changements positifs dans les communautés que les membres de l'équipe servent et dans lesquelles ils vivent et travaillent, et pour participer à la création d'un futur meilleur, visitez le site telus.com/vocationsociale .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Nous sommes résolus à exploiter le potentiel de notre technologie pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS fait passer les clients et les communautés d'abord, et montre la voie au niveau mondial en matière d'excellence de service et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de 76 millions de personnes du monde entier grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe et retraités ont versé 1,8 milliard de dollars en espèces, en dons de produits et services, en temps et en programmes, y compris 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde. Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram (@Darren_Entwistle ).

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Catherine Leclerc

Relations publiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.