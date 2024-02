TELUS dynamise son réseau 5G au moyen des solutions de RAN (réseau d'accès radio) virtuel 3.0 et de RAN ouvert de Samsung, rehaussant le rendement, l'efficacité énergétique et la souplesse en vue d'améliorations futures

MISSISSAUGA, ON et SEOUL, KOREA, le 15 févr. 2024 /CNW/ - TELUS et Samsung Electronics Co., Ltd. ont annoncé aujourd'hui qu'elles créeront le premier RAN virtuel et ouvert commercial au Canada, une technologie intelligente de prochaine génération permettant d'améliorer le rendement, la souplesse, l'efficacité énergétique et l'automatisation. Les deux sociétés élargissent leur collaboration, de la mise en œuvre dans de nouvelles installations à celle dans des infrastructures existantes.

Après que TELUS a sélectionné Samsung comme fournisseur de réseau 5G en juin 2020, cette approche révolutionnaire de la mise en œuvre d'infrastructure incarne la quintessence de la collaboration, réunissant des fabricants et des fournisseurs pour créer un réseau modulaire sans fil de pointe. Il s'agit également d'une des premières mises en œuvre de RAN ouvert véritablement virtuel dans un environnement réseau existant complexe.

Un RAN ouvert permettra à TELUS d'utiliser les composants de différents fabricants qui répondent le mieux à ses besoins, alors qu'un RAN virtuel permet l'utilisation de logiciel au lieu de matériel. TELUS pourra ainsi accéder plus rapidement aux technologies les plus récentes dès leur émergence, améliorer l'expérience client et stimuler l'innovation réseau tout en multipliant les occasions pour les fournisseurs d'équipement.

« Il s'agit d'une étape passionnante pour TELUS et le secteur des télécommunications. Nous pouvons maintenant offrir plus facilement un ensemble diversifié de services aux Canadiens, et conséquemment, de toutes nouvelles expériences mobiles, précise Nazim Benhadid, chef des services technologiques de TELUS. Nous sommes fiers d'être la première entreprise de télécommunication canadienne à intégrer cette technologie avant-gardiste, en collaboration avec Samsung et d'autres partenaires. »

« L'innovation n'est pas un aboutissement. Il s'agit d'un processus continu qui transforme notre quotidien, ajoute Junehee Lee, vice-président à la direction, chef des équipes mondiales de vente et de marketing, Réseaux, Samsung Electronics. TELUS et Samsung sont à la tête d'une transformation importante des communications mobiles, et nous sommes impatients de profiter de tous les avantages d'une innovation axée sur les logiciels en faisant progresser notre RAN virtuel et notre RAN ouvert de pointe. »

Les sociétés ont effectué des essais rigoureux de mise en œuvre de RAN virtuel et de RAN ouvert dans certains marchés canadiens et obtenu d'excellents résultats, ce qui confirme le rendement et la fiabilité de grande envergure de la technologie RAN ouverte multifournisseurs propulsée par les solutions de RAN virtuel de Samsung. Le déploiement dans le secteur commercial sera lancé au premier semestre de 2024, et sera suivi de la mise en œuvre du réseau à grande échelle.

Pour cette collaboration élargie, Samsung offre son logiciel de RAN virtuel polyvalent et des solutions de RAN ouvert conformes et éprouvées, dont ses radios Massive MIMO 64T64R, ainsi que le soutien pour l'intégration de radios de tiers. Parmi les solutions de Samsung, mentionnons son tout récent RAN virtuel 3.0 pour la 4G et la 5G, proposant des capacités évoluées qui génèrent des économies d'énergie, optimisent le rendement et favorisent l'automatisation intelligente à l'aide de la solution d'orchestration et de gestion des services (SMO) de Samsung. La SMO optimisée par l'IA de Samsung permettra à TELUS d'accélérer les mises en œuvre de RAN virtuel à grande échelle grâce à un déploiement automatique simultané de milliers de sites réseau. TELUS pourra également profiter d'un ensemble complet de capacités pour l'automatisation de bout en bout de solutions multipartites facilitant le déploiement, l'exploitation et l'optimisation des réseaux.

L'approche audacieuse de TELUS de mettre en œuvre un RAN ouvert multifournisseurs dans les installations existantes repose aussi sur d'autres collaborations d'écosystème. L'infrastructure infonuagique sera fournie par Wind River, dont l'expérience dans les systèmes d'exploitation en temps réel et les plateformes infonuagiques réparties en périphérie jouera un rôle essentiel. L'équipement matériel de RAN ouvert de Hewlett Packard Enterprise (HPE) doté du plus récent processeur d'Intel servira de plateforme serveur de ressources. De plus, Hewlett Packard Enterprise fournira des serveurs HPE ProLiant DL110 Gen11 dotés du processeur Intel Xeon Scalable de 4e génération avec Intel vRAN Boost, qui sont optimisés pour la technologie RAN ouverte tout en étant ouverts et flexibles, pouvant ainsi accueillir une unité distribuée (DU).

« Le RAN virtuel et le RAN ouvert sont au premier plan de la transformation des réseaux, et Samsung continue d'assurer son leadership en démontrant la capacité du RAN ouvert et virtuel à fournir une efficacité et un rendement élevés dans les réseaux 5G commerciaux, explique Stefan Pongratz, vice-président et analyste à Dell'Oro Group. L'offre d'un RAN virtuel et d'un RAN ouvert dans le marché canadien en collaboration avec TELUS représente une formidable avancée dans le remodelage du RAN pour des avantages à long terme. »

