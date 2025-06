TELUS a été reconnue comme l'entreprise de télécommunications la plus durable en Amérique du Nord, une marque de reconnaissance qui souligne une fois de plus l'importance que TELUS accorde au sociocapitalisme et à la protection de l'environnement depuis plus de 20 ans.

TELUS obtient de plus une marque de reconnaissance prestigieuse de Corporate Knights, Newsweek et Schneider Electric pour son excellence en durabilité

VANCOUVER, BC, le 26 juin 2025 /CNW/ - TELUS est fière d'annoncer aujourd'hui qu'elle figure au deuxième palmarès annuel des entreprises les plus durables au monde du magazine TIME et de Statistica. Dans la foulée de récentes recherches indiquant que 58 pour cent des entreprises canadiennes doivent améliorer leur rapport sur le développement durable, cette marque de reconnaissance vient souligner l'importance du leadership des entreprises et démontrer comment les entreprises peuvent réaliser des progrès significatifs sur le plan de l'environnement. Les entreprises les plus durables du monde selon le magazine TIME ont été sélectionnées au terme d'un rigoureux processus d'analyse de plus de 20 indicateurs de rendement clés. Seules 500 entreprises, sur plus de 5 000 admissibles à l'échelle mondiale, ont été reconnues pour leurs résultats concrets en matière de durabilité. Cette reconnaissance prestigieuse témoigne de la réputation de chef de file de TELUS à l'échelle mondiale en matière de responsabilité sociale, de philanthropie, de gestion de l'innovation et de production de rapports complets sur les questions environnementales et sociales depuis plus de 20 ans.

Le leadership de TELUS en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreuses évaluations mondiales prestigieuses en 2025, notamment le classement des 50 meilleures entreprises canadiennes de Corporate Knights, son inclusion dans le classement des entreprises les plus vertes au monde de Newsweek et le prix Impact Durabilité de Schneider Electric pour l'excellence de sa stratégie, de sa transformation numérique et de sa décarbonisation. Cette marque de reconnaissance se situe dans le prolongement de l'apport exceptionnel de TELUS en matière de durabilité. TELUS figure notamment sur l'Indice nord-américain de durabilité Dow Jones depuis 24 années consécutives, un exploit inégalé par aucune autre entreprise de télécommunications en Amérique du Nord, et apparaît dans le classement des 100 entreprises les plus durables du monde de Corporate Knights. L'engagement de TELUS à l'égard de la transparence et de la responsabilité se manifeste dans son 25e rapport annuel sur la durabilité, qui reflète un quart de siècle de rapports exhaustifs sur les questions environnementales et sociales et souligne l'engagement continu de TELUS en matière de pratiques d'affaires durables.

« Ces quatre marques de reconnaissance importantes du magazine TIME, de Corporate Knights, de Newsweek et de Schneider Electric confirment que notre entreprise est à l'avant-garde mondiale du sociocapitalisme, affirme Jill Schnarr, chef de l'Innovation sociale, des Communications et du Bureau de la marque de TELUS. Grâce aux efforts extraordinaires de notre équipe, nous continuons de proposer des solutions novatrices qui réduisent notre empreinte environnementale et aident nos clients et nos collectivités à créer un environnement plus sain et plus durable. Je suis fier de la détermination de notre équipe à produire des changements positifs et à produire des retombées environnementales, sociales et économiques mesurables dans les collectivités où nous sommes présents dans le monde. Ensemble, nous créons un futur meilleur et plus durable pour les générations à venir. »

Motivée par son leadership en sociocapitalisme, TELUS s'est fixé des objectifs ambitieux, fondés sur des données scientifiques, de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et continue de mettre en œuvre des pratiques durables à l'échelle de ses activités, notamment les suivantes :

Approvisionnement à 100 pour cent de ses besoins en électricité de sources renouvelables ou à faibles émissions d'ici la fin de 2025, conformément à notre engagement en matière de lutte contre les changements climatiques.

en plantant, avec l'aide de nos partenaires, plus de 20 millions d'arbres au cours des 20 dernières années, couvrant une région plus grande que celle de la ville de . En 2024 seulement, au nom de nos partenaires, nous avons planté plus de huit millions d'arbres au , contribuant ainsi à la restauration de plus de 5 300 hectares d'écosystèmes terrestres. Détournement de 15 millions d'appareils des sites d'enfouissement , ce qui comprend la revalorisation et le recyclage de 4 millions d'appareils mobiles depuis 2005.

, ce qui comprend la revalorisation et le recyclage de 4 millions d'appareils mobiles depuis 2005. Avancement du projet d'infrastructure de réseau durable dans le cadre de notre programme de retrait du cuivre au cours duquel 99 % de nos clients Internet admissibles sont passés du cuivre au service Internet TELUS PureFibre. TELUS PureFibre utilise la technologie de réseau la plus durable : elle est 85 % plus efficace sur le plan énergétique que les réseaux traditionnels.

grâce à la récupération et au recyclage du cuivre, ce qui a permis de réduire de 9 300 tonnes les émissions de GES, soit l'équivalent du retrait de près de 2 000 voitures sur les routes pendant un an. Première entreprise au pays à émettre des obligations liées au développement durable liant notre financement à notre performance environnementale. Depuis notre émission d'actions initiale, nous avons lancé cinq autres émissions d'obligations liées au développement durable (deux en 2022, deux en 2023 et une en 2024) pour un total de 3,7 milliards de dollars canadiens et 900 millions de dollars américains.

Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS en matière de sociocapitalisme et de durabilité, visitez telus.com/durabilite.

