Première initiative à grande échelle au pays visant à harmoniser et à connecter les données relatives aux soins primaires afin d'obtenir de meilleurs résultats pour la santé

HALIFAX, NS, le 4 juill. 2024 /CNW/ - TELUS Santé a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Nova Scotia Health afin de permettre aux résidents de la Nouvelle-Écosse d'accéder à leurs renseignements de soins primaires par l'entremise de l'application YourHealthNS . Cette initiative d'interopérabilité des données sur la santé constitue le premier effort à grande échelle au pays pour harmoniser et connecter les données de soins primaires et permet aux résidents de la Nouvelle-Écosse de mieux gérer et d'améliorer leur santé.

« TELUS Santé est très fière de collaborer avec Nova Scotia Health afin de favoriser l'accès aux données de soins primaires pour tous les Néo-Écossais, déclare Martin Bélanger, premier vice-président, Solutions pour les payeurs, TELUS Santé. En réponse à la demande croissante de la population, nous avons travaillé sur diverses occasions à l'échelle du pays pour soutenir l'interopérabilité des données et la faire évoluer. Nos efforts collectifs en Nouvelle-Écosse montrent qu'avec le leadership et l'appui de la province, une action rapide et une approche axée sur le patient, nous pouvons faire progresser l'innovation dans le domaine des soins de santé numériques pour répondre aux besoins et aux priorités uniques de régions spécifiques. »

TELUS Santé est un chef de file des données numériques en santé et soutient actuellement la plupart des cliniciens de la Nouvelle-Écosse au moyen du dossier médical électronique (DME) afin d'améliorer leur pratique et les soins aux patients. Dans le cadre de cette collaboration, TELUS Santé utilise sa plateforme de données intégrée pour extraire des données pertinentes dans le DME des patients.

« La collaboration entre TELUS Santé et Nova Scotia Health a été un facteur positif qui a considérablement contribué au succès de notre démarche visant à en faire plus, plus vite, affirme Scott McKenna, chef du service de l'information, Nova Scotia Health. La Nouvelle-Écosse est fière de montrer la voie en créant les partenariats et les bases numériques nécessaires à l'autonomisation des citoyens et à l'avancement de la feuille de route pancanadienne sur l'interopérabilité. »

Offrir aux patients un accès fluide et sécurisé à leurs renseignements médicaux profite non seulement aux patients eux-mêmes, mais aussi aux cliniciens et aux fournisseurs de soins. Cet accès permet de gagner en efficacité, de favoriser une communication claire et d'améliorer l'expérience générale des patients, comme le montre le projet pilote lancé au début de 2024. Parmi les 13 000 participants, 68 pour cent des personnes qui ont accédé à leur dossier médical ont déclaré que leur expérience en tant que patient était bonne ou excellente.

En tant que première entreprise au monde à obtenir la certification ISO 31700-1 Respect de la vie privée assuré dès la conception, TELUS Santé démontre son engagement à protéger la vie privée et à promouvoir les principes de pratiques dignes de confiance en matière de données au Canada et ailleurs. TELUS Santé se conforme à l'engagement du gouvernement de la Nouvelle-Écosse d'utiliser les données sur la santé uniquement pour l'amélioration des soins de santé, afin que les personnes puissent mener une vie plus saine.

TELUS Santé se réjouit à l'idée de collaborer avec d'autres provinces pour reproduire ce succès.

