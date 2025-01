Ce nouveau partenariat permet aux entreprises canadiennes de pouvoir compter sur des communications sécurisées de calibre grandes entreprises, favorisant une séparation transparente entre le travail et la vie personnelle sur tous les appareils

VANCOUVER, BC, le 28 janv. 2025 /CNW/ - TELUS, un chef de file mondial dans le secteur des technologies des communications, s'est associée à Movius, le plus important fournisseur mondial de logiciels de communication sécurisés, axés sur l'intelligence artificielle (IA) et les objectifs, pour révolutionner les communications au Canada. Cette collaboration donne naissance à TELUS Unified MultiLine, un logiciel de communication sécurisée évolué qui permet aux employés d'utiliser un compte professionnel sur divers appareils, y compris les téléphones mobiles, les ordinateurs portatifs, les tablettes et les objets connectés.

TELUS Unified MultiLine souligne l'engagement inébranlable de l'entreprise à fournir des solutions qui stimulent la productivité et renforcent la sécurité des entreprises canadiennes de toutes tailles. La solution intègre les appels vocaux et les messages texte avec Microsoft Teams, Cisco Unified Communication Manager et Salesforce, tout en prenant en charge les applications de messagerie standard, y compris WhatsApp. La plateforme offre des fonctionnalités de sécurité améliorées, y compris des capacités facultatives d'enregistrement d'appels et de messages qui répondront aux exigences des secteurs réglementés. TELUS Unified MultiLine est indépendante de l'appareil, permettant ainsi divers scénarios Apportez votre propre appareil et offrant une flexibilité optimale aux entreprises et à leurs employés.

« Ce partenariat avec Movius marque un moment charnière dans l'histoire des communications d'entreprise, car TELUS Unified MultiLine combine une sécurité de niveau entreprise, permettant ainsi aux organisations canadiennes d'accroître leur productivité et de prioriser la sécurité de l'information », déclare Heather Tulk, présidente, Secteurs commercial et public à TELUS. « C'est plus qu'un produit, c'est un catalyseur de la transformation numérique, qui permet aux entreprises de prospérer dans l'environnement de travail dynamique d'aujourd'hui tout en maintenant un équilibre travail-vie personnelle essentiel pour leurs équipes. »

Voici les principaux avantages de TELUS Unified MultiLine pour les clients :

Rehaussement de la confidentialité des communications d'entreprise

Amélioration de la productivité des employés grâce à des canaux de communication simplifiés

Intégration transparente avec l'infrastructure réseau actuelle de TELUS

Fonctionnalités conçues pour favoriser la confidentialité des données et les meilleures pratiques du secteur

Le partenariat de TELUS avec Movius illustre l'engagement de l'entreprise à fournir des services exceptionnels à ses clients grâce au service TELUS Unified MultiLine, qui dessert divers secteurs, notamment les finances, les soins de santé, les assurances, les services professionnels et les organisations publiques. En intégrant la solide infrastructure réseau de TELUS à la technologie novatrice de Movius, nous dotons les entreprises canadiennes d'outils puissants pour exceller dans l'environnement numérique dynamique d'aujourd'hui.

« Grâce à notre partenariat avec TELUS, nous sommes ravis d'offrir notre solution phare MultiLine aux entreprises canadiennes », a déclaré Ananth Siva, PDG de Movius. Alors que la solution de communication sécurisée de l'entreprise est déjà utilisée aujourd'hui par de nombreuses institutions financières de premier plan dans le monde, M. Siva a noté que Movius sert des entreprises de toutes tailles dans de nombreux secteurs.

« Nous déployons actuellement MultiLine dans divers domaines (soins de santé, assurances, services professionnels, transports, écoles publiques, vente au détail, etc.) et dans des milieux où la confidentialité des données des clients et des entreprises est une préoccupation, a ajouté M. Siva. Les entreprises sont en droit de s'attendre aux normes de sécurité les plus élevées pour protéger leurs données les plus critiques. »

Pour en savoir plus sur TELUS Unified MultiLine propulsé par Movius et sur la façon dont ce logiciel peut être utile à votre entreprise, visitez telus.com et demandez un rappel de l'équipe des ventes.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de 76 millions de personnes du monde entier grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses 140 000 membres de l'équipe ont versé 1,7 milliard de dollars et ont effectué 2,2 millions de jours de bénévolat depuis 2000, ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

À propos de Movius

Movius fournit des communications sécurisées en tant que service, offrant une solution mobile d'entreprise complète, sécurisée et conforme sur n'importe quel terminal. Notre solution phare, MultiLineMC, est la solution de confiance pour les entreprises pour la voix, les messageries textuelles et les médias sociaux. Elle est accessible par des terminaux, y compris un composeur spécialisé et Microsoft Teams. Cette évolution de la communication mobile est ce que l'entreprise appelle le Phone 3.0™. Movius, dont le siège social est situé dans la Silicon Valley et qui possède des bureaux dans le monde entier, travaille avec des fournisseurs de services mondiaux de premier plan, notamment T-Mobile, TELUS, Telefonica, SingTel et 3. Pour en savoir plus, visitez movius.ai.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Brandon Boucher

[email protected]

416-832-7393

Finn Partners pour Movius

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.