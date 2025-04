Des investissements sont prévus pour déployer une infrastructure d'IA de haute performance au Canada, favorisant la croissance économique, la souveraineté numérique et l'innovation durable en matière d'IA

VANCOUVER, BC, le 15 avril 2025 /CNW/ - TELUS a fait part de son projet de créer ses premiers centres d'IA souveraine à Rimouski, au Québec, et à Kamloops, en Colombie-Britannique, faisant de ces sites les têtes d'affiche de la prochaine génération d'infrastructures d'IA concurrentielles et durables du Canada. Dans la foulée des objectifs ambitieux de la stratégie pancanadienne en matière d'IA pour promouvoir une économie numérique sécurisée et autosuffisante, cette initiative pionnière apportera des ressources de calcul d'IA souveraine de haute performance pour alimenter l'avenir numérique du pays. En tant que premier fournisseur de services nord-américain à devenir un partenaire infonuagique officiel de NVIDIA, TELUS déploiera les plus récents superordinateurs Hopper et Blackwell de NVIDIA dans ces installations. Le premier établissement de TELUS sera opérationnel cet été, sur son site d'excellence au Québec. Le second suivra dans le cadre d'une expansion en Colombie-Britannique.

« Nos centres d'IA souveraine sont les premiers de ce genre au Canada et représentent un jalon important sur le parcours du pays en matière d'IA, explique Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Situés dans les centres de données de pointe de TELUS à Rimouski et à Kamloops, ces centres puissants et sécurisés garantiront que chaque donnée, chaque calcul et chaque percée naîtra et demeurera au sein de nos frontières. Elles ne feront pas seulement du Canada un pays plus concurrentiel et prêt pour l'avenir, mais elles permettront également d'accélérer l'innovation dans différents domaines chers au cœur des Canadiens, comme la santé, la durabilité et l'agriculture. De surcroît, cette initiative renforcera la capacité du pays à développer une technologie de pointe basée sur l'IA et augmentera la productivité, ce qui donnera aux entreprises locales et aux chercheurs canadiens les outils pour innover avec courage et rivaliser sur la scène mondiale. »

Ces centres incarnent l'engagement de longue date de TELUS à stimuler l'innovation régionale grâce à des infrastructures numériques de classe mondiale. Il y a dix ans, les centres de données de TELUS sont devenus de puissants moteurs pour la croissance économique, retenant et favorisant les talents locaux tout en soutenant les jeunes entreprises, les organisations de recherche, les institutions publiques et les entreprises partout au pays. À présent, avec la transformation de ces centres de données en centres d'IA, TELUS encourage l'entrepreneuriat et crée des occasions d'embauche dans une économie basée sur l'IA en pleine expansion.

Les centres d'IA souveraine de TELUS seront entièrement détenus, exploités et sécurisés sur le sol canadien par une entreprise canadienne, garantissant que la puissance de calcul et la propriété intellectuelle qui alimentent le développement de l'IA ne dépassent pas nos frontières. Cela permet de garantir la sécurité et la confidentialité des données dans des secteurs critiques et sensibles tels que les soins de santé, la finance et les services publics.

La durabilité étant intégrée à la conception des centres d'IA de TELUS, ces derniers sont alimentés à 99 % par de l'énergie renouvelable et figurent parmi les centres de données les plus durables au monde. Leurs systèmes de refroidissement naturel révolutionnaire réduisent la consommation d'eau de plus de 75 % par rapport aux centres de données traditionnels, permettant des économies de 17 millions de litres d'eau par an. Ces établissements comprennent des infrastructures conçues pour optimiser les charges de travail d'IA, les rendant trois fois plus efficaces sur le plan énergétique en cas de surconsommation d'énergie et supprimant plus de 300 tonnes d'émission carbone, ce qui représente suffisamment d'électricité pour alimenter mille foyers.

En plaçant stratégiquement des centres d'IA majeurs dans l'est et dans l'ouest du pays, TELUS garantit un accès équitable aux ressources de calculs avancés tout en renforçant le leadership technologique du Canada. Les centres d'IA s'appuient aussi sur l'innovation que TELUS crée avec Fuel iX™ , sa plateforme d'IA générative destinée aux entreprises, qui offre des capacités d'IA avancées et sécurisées.

De la stimulation de l'innovation canadienne à l'autonomisation des entreprises locales, les centres d'IA souveraine de TELUS représentent une étape audacieuse vers le leadership technologique du Canada. Grâce à ses infrastructures de premier ordre, ses partenariats stratégiques et ses liens profonds dans les collectivités locales, TELUS s'assure que l'avenir de l'IA est pensé pour les Canadiens, par les Canadiens et en sol canadien.

