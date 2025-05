Miser sur l'innovation responsable à grande échelle : Plus de 57 000 membres de l'équipe TELUS utilisent quotidiennement des outils d'IA sécurisés grâce au développement de 31 solutions d'IA personnalisées

MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - TELUS est fière d'annoncer qu'elle a remporté le Mercure dans la catégorie Accroissement de la productivité lors de la 45e édition du concours Les Mercuriades , organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Ce prix prestigieux, décerné lors du gala qui s'est tenu le 5 mai dernier au Palais des congrès de Montréal, reconnaît l'approche innovante et responsable de TELUS dans l'adoption et le développement de l'intelligence artificielle (IA).

L'initiative primée de TELUS se distingue par son approche équilibrée, combinant innovation technologique de pointe et démocratisation de l'IA. Plus de 57 000 employés utilisent quotidiennement des outils d'IA sécurisés, développés en interne, pour améliorer leur efficacité et stimuler l'innovation. Cette stratégie a conduit au développement de 31 outils d'IA personnalisés, avec plus de 200 nouvelles initiatives en cours.

« Cette reconnaissance souligne notre engagement à repousser les limites de l'innovation tout en demeurant fidèles à nos valeurs fondamentales, affirme Nazim Benhadid, chef des services technologiques (CTO) à TELUS. Notre approche unique de l'IA démontre qu'il est possible de stimuler la productivité et l'innovation grâce à la protection de la vie privée et à la sécurité dès la conception, tout en maintenant les normes éthiques les plus élevées et en plaçant l'humain au cœur de notre stratégie. Alors que nous continuons à explorer le potentiel de l'IA, nous visons à créer un avenir plus connecté et plus efficace, tout en ayant un impact positif et durable sur la société. »

Parmi les réalisations marquantes :

Fuel iX, la plateforme d'IA générative de qualité entreprise conçue par TELUS, permet aux membres de l'équipe de gagner en moyenne 40 minutes chaque fois qu'ils l'utilisent pour des tâches comme la recherche, l'analyse de données, la production de contenu et le codage, ce qui se traduit par plus de 500 000 heures (l'équivalent de 62 000 jours de travail) récupérées pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.

L'outil de soutien à la clientèle utilisant l'IA générative de TELUS.com - le premier au monde à recevoir la certification internationale « ISO 31700-1 Respect de la vie privée assuré dès la conception » - a traité avec succès plus de 300 000 demandes de clients, améliorant considérablement l'expérience client.

L'outil de centre de soutien interne alimenté par l'IA de TELUS a traité plus de 230 000 conversations depuis son lancement l'année dernière, améliorant considérablement l'expérience de soutien informatique des employés.

Le Copilote de traduction a facilité la traduction de plus de 1,8 million de mots en seulement deux mois, favorisant une communication plus fluide au sein de l'entreprise.

L'assistant IOR optimisé par l'IA permet aux techniciens sur le terrain d'accéder instantanément aux informations opérationnelles critiques, des détails du site aux processus d'affaires. Utilisé activement par 75 % des techniciens sur le terrain de TELUS, l'outil a facilité plus de 7 000 tâches, révolutionnant les opérations de terrain et améliorant l'efficacité sur le site.

Cette reconnaissance s'ajoute à une série de distinctions récentes soulignant le leadership de TELUS en matière d'IA. En décembre 2023, le Responsible AI Institute a désigné TELUS comme « organisation exceptionnelle » pour son engagement envers l'IA responsable. De plus, en septembre 2023, TELUS a établi un partenariat stratégique avec Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle, renforçant son engagement envers le développement d'une IA éthique et responsable au service de la société. Plus tôt cette année, TELUS a annoncé l'inauguration du plus important centre d'IA souveraine au Canada en collaboration avec NVIDIA, un chef de file mondial en IA, dont le premier emplacement sera lancé à Rimouski cet été. Cette installation puissante et hautement sécurisée permettra aux entreprises et aux chercheurs canadiens d'avoir accès à une technologie de pointe, ce qui les aidera à mettre au point des produits d'IA plus intelligents et à assurer l'avenir de l'IA au pays.

TELUS a fièrement remporté plusieurs Mercures au fil des ans, notamment dans les catégories Stratégie de développement durable (2023), Excellence en français (2022), Contribution au développement économique et régional (2021), Engagement dans la communauté (2018), ainsi que Grande entreprise de l'année et Gestion proactive de la main-d'œuvre (2014).

