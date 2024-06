TELUS s'est également hissée au deuxième rang des entreprises les plus durables au Canada et s'est classée 21e sur 500 entreprises mondiales, ce qui souligne encore davantage son leadership en matière de développement durable et sociocapitalisme

VANCOUVER, BC, le 25 juin 2024 /CNW/ - TELUS est fière d'annoncer aujourd'hui qu'elle figure au 21e rang parmi 500 entreprises à l'échelle mondiale du tout premier palmarès des entreprises les plus durables au monde du magazine TIME et de Statistica. TELUS s'est notamment hissée au deuxième rang des entreprises canadiennes les plus durables et au premier rang comme entreprise de télécommunication la plus durable au Canada. Ces distinctions témoignent du leadership mondial de TELUS en matière de responsabilité sociale, de philanthropie, de gestion de l'innovation et de production de rapports sur les enjeux sociaux et environnementaux depuis plus de deux décennies.

Les entreprises les plus durables au monde du magazine TIME ont été sélectionnées grâce à une analyse de données et un processus rigoureux de quatre étapes, qui ont pris en compte plus de 20 indicateurs de performance clés, notamment l'intensité énergétique et d'émissions ainsi que la divulgation de sa durabilité aux investisseurs évaluée par le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et le score du Carbon Disclosure Project (CDP) - ce qui reflète le classement exceptionnel qu'a obtenu TELUS pour ses opérations avec la mention « A - leadership ». Parmi les 5 000 entreprises admissibles dans le monde, seules 500 ont été reconnues pour leurs résultats significatifs en matière de durabilité et pour leurs efforts à bâtir un monde plus durable.

« L'engagement de notre équipe en matière de durabilité est fondamental pour notre leadership en sociocapitalisme. En effet, le fait de se classer au premier rang parmi les entreprises de communication au Canada en matière de durabilité dans le palmarès du magazine TIME renforce notre dévouement à réduire notre empreinte carbone et à améliorer activement la santé de la planète dont hériteront les générations futures, tout en créant une valeur significative pour nos concitoyens, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Grâce aux efforts sans précédent de notre équipe, nous avons fixé des objectifs environnementaux et de durabilité ambitieux pour contribuer au bien-être de nos sociétés. Je suis extrêmement reconnaissant envers notre équipe pour son engagement à améliorer les conditions sociales, économiques, environnementales et sanitaires des collectivités où nos membres de l'équipe vivent, travaillent et servent à l'échelle mondiale. »

Motivée par son leadership en sociocapitalisme, TELUS s'est engagée à atteindre des objectifs ambitieux, fondés sur des données scientifiques, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et prévoit devenir une entreprise carboneutre au plus tard en 2030. TELUS continue de mettre en œuvre des pratiques durables à l'échelle de ses activités, notamment ce qui suit :

Favoriser le reboisement et la restauration de la nature avec la plantation de 12,7 millions d'arbres depuis 2000.

Détourner 15 millions d'appareils des sites d'enfouissement et revaloriser et recycler quatre millions d'appareils mobiles depuis 2010.

Signer quatre accords d'achat d'énergie virtuelle en Alberta pour de l'électricité d'origine éolienne et solaire, ce qui permet à TELUS de garder le cap pour s'approvisionner à 100 % en électricité provenant de sources renouvelables ou à faible taux d'émission d'ici 2025.

pour de l'électricité d'origine éolienne et solaire, ce qui permet à TELUS de garder le cap pour s'approvisionner à 100 % en électricité provenant de sources renouvelables ou à faible taux d'émission d'ici 2025. Investir dans des entreprises technologiques en démarrage socialement responsables, dont Flash Forest, une entreprise de reboisement par drone qui s'emploie à restaurer rapidement les zones touchées par les incendies de forêt, et veritree, une entreprise qui fournit des solutions de restauration vérifiée des forêts de varech et des mangroves pour atténuer les changements climatiques et améliorer la biodiversité.

Devenir la première entreprise au Canada à émettre des obligations liées au développement durable, ce qui nous a permis de relier nos coûts d'emprunt directement à la réalisation de nos objectifs de durabilité. À ce jour, TELUS a émis des obligations pour un montant de 3,7 milliards de dollars canadiens et 900 millions de dollars américains en vertu de ce cadre, avec pour objectif de réduire les émissions absolues de GES de portée 1 et 2 de 46 pour cent par rapport aux niveaux de 2019 d'ici 2030.

à émettre des obligations liées au développement durable, ce qui nous a permis de relier nos coûts d'emprunt directement à la réalisation de nos objectifs de durabilité. À ce jour, TELUS a émis des obligations pour un montant de 3,7 milliards de dollars canadiens et 900 millions de dollars américains en vertu de ce cadre, avec pour objectif de réduire les émissions absolues de GES de portée 1 et 2 de 46 pour cent par rapport aux niveaux de 2019 d'ici 2030. Mettre sur pied l'équipe Solutions environnementales de TELUS , qui offre une gamme de solutions technologiques axées sur la nature et conçues pour créer des retombées sociales et environnementales positives pour les clients dans les régions qui en ont le plus besoin.

, qui offre une gamme de solutions technologiques axées sur la nature et conçues pour créer des retombées sociales et environnementales positives pour les clients dans les régions qui en ont le plus besoin. Faire progresser les secteurs de l'agriculture et des biens de consommation en misant sur notre technologie et nos données analytiques numériques pour réduire les déchets et optimiser la consommation des ressources.

Améliorer la durabilité des soins de santé grâce aux technologies numériques, en réduisant l'utilisation du papier, la consommation d'énergie et les émissions de carbone, tout en promouvant un accès équitable aux soins.

Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS en matière de sociocapitalisme et de durabilité, visitez telus.com/durabilite .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent près de 70 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Saara Rahikka

Relations publiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.