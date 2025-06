VANCOUVER, BC, le 27 juin 2025 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui qu'elle avait procédé avec succès à la clôture de son placement annoncé précédemment de deux séries de billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe (les « billets ») d'un capital global de 1,5 G$ US. Les billets ont été offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes mené par J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC et Wells Fargo Securities, LLC.

Le produit net tiré du placement servira au financement des offres publiques de rachat de TELUS annoncées précédemment. Dans l'éventualité où une offre publique de rachat ne serait pas réalisée ou que la totalité du produit net ne servirait pas à financer les offres publiques de rachat, TELUS entend utiliser le reste du produit net tiré du placement au remboursement de la dette, y compris le papier commercial (contracté aux fins générales de l'entreprise), et à d'autres fins générales de l'entreprise.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n'ont pas été approuvées ni désapprouvées par une autorité en valeurs mobilières au Canada ou aux États-Unis, et aucune autorité ne s'est prononcée sur l'exactitude ni sur le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément de prospectus.

Des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de prospectus relatifs au placement des billets déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis peuvent être obtenus auprès de la chef des services juridiques et de la gouvernance de TELUS, au 510 W. Georgia St., 23e étage, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 0M3 (téléphone : 604 695-6420). Des exemplaires de ces documents sont disponibles en version électronique sur le système Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval, administré par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« EDGAR ») à www.sec.gov. Les investisseurs doivent lire le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus avant de prendre une décision d'investissement.

Les billets n'étaient pas offerts au Canada ni aux résidents du Canada, sauf dans le cadre d'opérations dispensées des obligations relatives au prospectus prévues par les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés sur des événements futurs concernant le placement de billets, dont l'emploi prévu du produit net tiré du placement. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de notre part que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes concernant notamment les risques associés aux marchés boursiers et obligataires. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans notre rapport de gestion annuel de 2024 et d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à www.sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

