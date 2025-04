Une nouvelle ressource en ligne affirme que les jeux vidéo peuvent améliorer le mieux-être

TORONTO, le 11 avril 2025 /CNW/ - TELUS est fière de dévoiler GameRx MC, une ressource en ligne destinée à utiliser le pouvoir des jeux interactifs pour soutenir le mieux-être. Ce site Web de jeux axé sur le mieux-être est unique en son genre. Il cherche à faire tomber les préjugés concernant les jeux vidéo, en proposant aux Canadiens, à partir de données probantes, des jeux vidéo qui traitent de certaines préoccupations, comme le stress, la mobilité, la concentration, la mémoire et la solitude.

GameRx website (Groupe CNW/TELUS Communications Inc.)

« En tant que chef de file en matière de connectivité, TELUS est parfaitement positionnée pour comprendre la manière dont les Canadiens jouent et créent des liens. Internet PureFibre et nos réseaux 5G primés ont fait de nous le premier choix pour les joueurs canadiens », affirme Dwayne Benefield, chef des produits à TELUS. « Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir les jeux vidéo transformés en ce formidable outil utile pour le mieux-être et le développement personnel. Ce sont bien plus que du divertissement à présent - nous voyons de réelles retombées sur le mieux-être, la réduction du stress et la création de liens sociaux. C'est pour ces raisons que nous avons créé GameRx. Nous souhaitons permettre aux Canadiens de tirer le meilleur parti des jeux vidéo tout en créant des habitudes numériques saines. Que vous soyez un joueur compétitif ou occasionnel, nous avons conçu le site pour que tout le monde puisse améliorer son mieux-être global : c'est en ça qu'il est unique. »

Des études récentes montrent que les jeux vont au-delà du divertissement, qu'ils ne servent pas qu'à s'amuser; ils peuvent aussi favoriser un mieux-être positif, à une époque où ce mieux-être est plus important que jamais :

Une nouvelle enquête TELUS sur les jeux (2025) 1 met en exergue le fait que plus d'un tiers des Canadiens utilisent les jeux comme mécanisme d'adaptation pour surmonter les défis de la vie. Selon la même étude, approximativement la moitié des Canadiens perçoivent les jeux comme un outil pour améliorer la santé et favoriser la diversité, la joie et les liens sociaux.





met en exergue le fait que plus d'un tiers des Canadiens utilisent les jeux comme mécanisme d'adaptation pour surmonter les défis de la vie. même étude, approximativement la moitié des Canadiens perçoivent les jeux comme un outil pour améliorer la santé et favoriser la diversité, la joie et les liens sociaux. L'Indice de santé mentale TELUS (2024) 2 , un indicateur important de santé mentale et de productivité au travail qui en résulte, a récemment révélé la plus grande chute au niveau de la santé mentale depuis 2020, avec à présent 37 pour cent à risque élevé en santé mentale, quasiment 4 pour cent de plus que la moyenne annuelle des quatre dernières années.





, un indicateur important de santé mentale et de productivité au travail qui en résulte, a récemment révélé la plus grande chute au niveau de la santé mentale depuis 2020, avec à présent 37 pour cent à risque élevé en santé mentale, quasiment 4 pour cent de plus que la moyenne annuelle des quatre dernières années. Un rapport des Nations Unies ( 2023 ) a révélé que quasiment trois quarts des joueurs affirment que les jeux vidéo aident à diminuer le stress.

Sur le site Web, les utilisateurs peuvent découvrir le lien entre les jeux vidéo et le stress, les défis concernant la mobilité, la concentration, la mémoire et la solitude, et peuvent trouver des jeux qui les aideront à parvenir à leurs objectifs en matière de mieux-être. Les personnes qui cherchent des jeux pour soulager leur stress par exemple, peuvent essayer des jeux qui présentent des tâches atteignables, créant une sensation d'accomplissement tout en se plongeant dans un monde complètement différent, comme un casse-tête.

« Des préjugés entourent les jeux vidéo. En réalité, de nombreuses personnes jouent pour réduire leur stress et rencontrer de nouvelles personnes, le jeu étant intégré de manière saine dans leur vie. Le secteur du jeu vidéo est aujourd'hui plus vaste que ceux du cinéma et de la musique combinés », déclare le Dr Matthew Chow, chef des services en santé mentale à TELUS Santé. « En tant que chef de file du secteur reconnu en innovation et en santé, TELUS rehausse la conversation concernant une activité extrêmement populaire comme les jeux vidéo et la manière dont ils peuvent être utilisés de façon productive pour favoriser la santé mentale. »

GameRx est à présent offert en anglais, et un soutien en français est attendu d'ici la fin du mois. Les Canadiens peuvent à présent profiter d'une sélection rigoureuse de jeux vidéo pensée pour améliorer leur mieux-être à GameRx.ca .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore 76 millions de vies dans le monde entier grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde. Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Méthodologie

L'enquête TELUS sur les jeux a été menée auprès de 1 200 Canadiens. Elle s'est déroulée du 21 au 23 mars 2025. Sa durée médiane était de 5 minutes. Les personnes qui ont répondu à l'enquête étaient représentatives de la population générale d'adultes, de plus de 18 ans, avec des âges, régions et genres différents selon les chiffres du recensement de 2021 des Canadiens. Elle a eu lieu en ligne. Il n'y a donc pas de marge d'erreur. Cependant, si des personnes aléatoires avaient répondu à l'enquête, la marge d'erreur se serait située entre plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20.

Poser des limites saines

GameRx est une ressource destinée à découvrir les avantages potentiels des jeux vidéo sur le mieux-être. Le site ne remplace pas les avis médicaux et ne doit pas remplacer les traitements médicaux existants. Nous encourageons les utilisateurs à découvrir les jeux qui peuvent les aider à améliorer leur concentration et leur mémoire, réduire leur stress, et plus encore. Pour obtenir des conseils personnalisés sur la manière d'intégrer les jeux à un plan de santé, nous vous invitons à planifier un rendez-vous avec un professionnel de la santé à TELUS Santé.

Nous vous recommandons de respecter ces limites de temps de jeu : 2 heures par jour pour les personnes de 12 ans et plus, et une heure par jour pour les enfants de 6 à 11 ans.

Pour obtenir plus de ressources TELUS concernant les limites saines avec les jeux vidéo et la sécurité en ligne, rendez-vous à telus.com .

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Lena Chen

Relations publiques de TELUS

[email protected]



__________________________________________

1 L'enquête TELUS sur les jeux a été menée auprès de 1 200 Canadiens. Elle s'est déroulée du 21 au 23 mars 2025. Sa durée médiane était de 5 minutes. Les personnes qui ont répondu à l'enquête étaient représentatives de la population générale d'adultes, de plus de 18 ans, avec des âges, régions et genres différents selon les chiffres du recensement de 2021 des Canadiens. Elle a eu lieu en ligne. Il n'y a donc pas de marge d'erreur. Cependant, si des personnes aléatoires avaient répondu à l'enquête, la marge d'erreur se serait située entre plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20.

2 À propos de l'Indice de santé mentale TELUSMC : L'Indice de santé mentale TELUS est fondé sur un système de notation qui convertit les réponses individuelles en valeurs ponctuelles. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un moindre risque de présenter des problèmes de santé mentale. Ce rapport se concentre précisément sur la relation entre la stabilité financière et la santé mentale. Vous trouverez plus de renseignements sur la méthodologie, des rapports détaillés et la partie de l'étude sur la stabilité financière en consultant ce rapport .

SOURCE TELUS Communications Inc.