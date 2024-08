En profitant du regroupement de leurs services en forfait, les clients de TELUS et Koodo peuvent réaliser des économies allant jusqu'à 20 % et profiter de contenu francophone et international de plusieurs services de diffusion, le tout à partir de seulement 25 $ par mois

MONTRÉAL, le 29 août 2024 /CNW/ - TELUS annonce aujourd'hui la nouvelle offre d' EnContinu+ avec l'ajout de forfaits incluant Club illico, Netflix et Prime Video pour les clients de TELUS et Koodo. Les amateurs de services de diffusion continue en ligne peuvent maintenant accéder à une panoplie de titres francophones ainsi qu'à du contenu international, depuis le confort de leur foyer ou en déplacement, en regroupant leurs différents services de diffusion en continu en un seul et même endroit. Ces forfaits abordables sont disponibles à partir de seulement 25 $ par mois, soit une économie de près de 20 pour cent par rapport au prix des services sélectionnés individuellement.

En regroupant trois des services de diffusion continue les plus populaires au Québec dans un seul forfait, EnContinu+ a tout ce qu'il faut pour un marathon de visionnement parfait, qu'il s'agisse de comédies de situation réconfortantes, de films classiques ou de séries documentaires captivantes. Parmi les contenus les plus attendus à l'automne et les plus populaires du moment sur Club illico, citons les séries québécoises Société Distincte, une œuvre remplie d'action et de mystère qui a franchi le cap du million de visionnements peu de temps après sa sortie, la troisième saison de la série policière Portrait-robot, ainsi que la nouvelle série dramatique Danse!, une fiction inspirée de l'émission Révolution écrite par Sarah-Maude Beauchesne, dès le 19 septembre. La dramatique exclusive 1883 (disponible depuis juin), ainsi que la première saison de 1923 (dès le 12 septembre), deux mini-séries dérivées du phénomène Yellowstone, sont à ne pas manquer. Le 23 octobre prochain, Club illico deviendra illico+ alors que la plateforme fusionne avec celle de Vrai. Les amateurs de divertissement francophone auront accès à une plus grande variété de contenus pour tous les goûts au même endroit. Du côté de Netflix, Jusqu'au déclin, le premier film Netflix du Québec, est à voir, tout comme les classiques 1981 et 1987 de Ricardo Trogi. Finalement, sur Prime Video, le documentaire Je suis : Céline Dion est un incontournable tout comme la série LOL : Qui rira le dernier?, pour rire un bon coup.

« Nous sommes fiers d'être les premiers au Québec à offrir un forfait groupé avec des contenus francophones sur EnContinu+, en plus de ICI TOU.TV EXTRA qui est déjà inclus dans l'abonnement de nos services mobile et filaires, souligne Nathalie Dionne, vice-présidente régionale, Marketing de TELUS au Québec. Notre priorité est de faire progresser notre gamme de produits et services afin d'offrir une expérience de divertissement inégalée à nos précieux clients, en tirant parti de nos technologies de pointe. L'ajout du forfait regroupant Club illico, Netflix et Prime Video sur EnContinu+ nous permet d'élargir la gamme de contenu offerte avec des milliers d'heures de contenu francophone et de productions originales d'ici, tout en célébrant et soutenant la culture québécoise sous toutes ses formes. TELUS, auparavant Québec-Téléphone, célèbre près de 100 ans d'histoire, d'innovation et de proximité avec la communauté québécoise. Il est essentiel pour nous que nos offres résonnent pour nos clients d'ici. »

EnContinu+ propose deux nouvelles offres groupées intéressantes :

Abonnement de base : Pour les amateurs de contenus en continu qui en veulent pour leur argent, cet ensemble propose Netflix Standard avec publicités, Club illico, Prime Video et les films et séries de TELUS à partir de seulement 25 $ par mois .

Pour les amateurs de contenus en continu qui en veulent pour leur argent, cet ensemble propose Netflix Standard avec publicités, Club illico, Prime Video et les films et séries de TELUS . Abonnement supérieur : Pour ceux qui recherchent la meilleure expérience de diffusion en continu sans publicité et un rapport qualité-prix imbattable, cet ensemble propose Netflix Premium, Club illico, Prime Video et les films et séries de TELUS pour 38 $ par mois.

EnContinu+ comprend non seulement Prime Video, mais aussi un abonnement complet à Amazon Prime (d'une valeur de 9,99 $ par mois ou de 99 $ par année), qui permet aux clients d'obtenir la livraison rapide et gratuite de millions d'articles, incluant la livraison en un jour dans la majorité des villes et la livraison le jour même dans certaines villes, d'écouter des millions de chansons sans publicité avec Amazon Music Prime, de profiter d'avantages gratuits de jeu en ligne avec Prime Gaming, de lire des milliers de livres avec Prime Reading et de stocker une quantité illimitée de photos avec Amazon Photos, entre autres.

Les adeptes de la diffusion en continu peuvent facilement ajouter la nouvelle offre groupée EnContinu+ aux services admissibles de TELUS et Koodo directement dans leur compte. Le printemps dernier, Koodo a lancé l'offre Pile de joie, qui donne aux québécois encore plus de raisons de sourire, car elle regroupe des services abordables d'internet résidentiel, de téléphonie et de divertissement. De plus, les clients des services d'Internet résidentiel et de services mobiles de TELUS et de Koodo peuvent également accéder sans frais au contenu d'ICI TOU.TV EXTRA. Ils peuvent visionner du contenu à partir de plusieurs appareils simultanément, y compris leur téléviseur, leur téléphone intelligent, leur tablette et leur ordinateur portatif. Les clients peuvent ainsi gérer tous leurs abonnements au même endroit et visionner en rafale leurs émissions de télévision et leurs films préférés à la maison ou en déplacement, n'importe où et n'importe quand. La plupart des clients déjà abonnés à un ou plusieurs des quatre services de diffusion en continu peuvent maintenant associer leurs comptes existants à l'offre groupée EnContinu+ et profiter de ces incroyables économies, sans modification de leurs préférences, de leur historique de visionnement ou de leurs profils. Pour en savoir plus et vous abonner à EnContinu+, consultez telus.com/encontinuplus .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T) (NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS Expérience numérique (TSX : TIXT) (NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent plus de 75 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

À propos de Netflix

Netflix est l'un des principaux services de divertissement au monde, avec 278 millions de membres payants dans plus de 190 pays, qui profitent de séries télévisées, de films et de jeux dans une grande variété de genres et de langues. Les membres peuvent lire le contenu, le mettre en pause et reprendre leur visionnement comme ils le souhaitent, partout et en tout temps. Ils peuvent aussi modifier leur forfait à tout moment.

À propos de Club illico

Lancé en 2013, Club illico propose un large éventail de contenus francophones en vidéo sur demande par abonnement au Canada. Club illico permet un accès illimité à un impressionnant catalogue de séries originales, de films récents, d'exclusivités en provenance des plus grands studios d'ici et d'ailleurs. Le 23 octobre prochain, Club illico et Vrai fusionneront pour devenir illico+. La plateforme illico+ regroupera les contenus de fiction ainsi que les contenus spécialisés et non scénarisés qui ont fait la renommée de Club illico et de Vrai au fil des ans, qui saura plaire autant aux abonnés actuels que futurs. Pour plus de détails sur Club illico, visitez clubillico.com

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Camille Finnegan

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.