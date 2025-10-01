La nouvelle solution fondée sur une API propulsée par Check Point surpasse les défenses traditionnelles et établit une nouvelle référence en matière de cybersécurité

VANCOUVER, BC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Le Service de protection des courriels évolué de TELUS - Avancé, qui s'appuie sur la technologie de pointe de Check Point, offre la solution de sécurité des courriels la plus efficace de l'industrie avec un taux d'hameçonnage de 99,2 %. Maintenant offerte aux entreprises canadiennes, cette solution procure une protection complète des courriels et des plateformes de collaboration.

« Les cybermenaces évoluent constamment. Grâce à notre partenariat avec Check Point, nous offrons la protection des courriels la plus avancée de l'industrie, donnant ainsi à nos clients la confiance nécessaire pour mener leurs activités en toute sécurité dans un monde de plus en plus numérique, déclare Carey Frey, chef du service de la sûreté à TELUS. Nous n'aidons pas seulement les clients à suivre le rythme des menaces, nous leur donnons les moyens de garder une longueur d'avance. »

Contrairement aux solutions de sécurité des courriels traditionnelles qui effectuent une analyse après l'envoi, le Service de protection des courriels de TELUS - Avancé utilise une technologie brevetée à faible latence pour analyser et bloquer les menaces avant qu'elles atteignent votre boîte de réception. Cette approche infonuagique fonctionne de manière transparente avec Microsoft 365 et Google Workspace. Il s'agit de la seule solution d'affaires complète qui protège à la fois les applications de courriel et de collaboration, dont Teams, SharePoint, Slack et Dropbox.

En voici les principaux avantages :

Analyse en temps réel dans toutes les applications de courriel et de collaboration

Menace du jour zéro et protection évoluée contre l'hameçonnage

Conformité réglementaire respectée et perte de données évitée

Intégration transparente aux infrastructures de sécurité existantes

Analyses améliorées avec rapports intégrés

Surveillance en tout temps et réponse par les experts en cybersécurité de TELUS

Rapide et simple à activer, le Service de protection des courriels de TELUS - Avancé détecte immédiatement les menaces et offre une protection complète sur les principales plateformes de collaboration. Les organisations peuvent avoir une vue globale de leur portrait de cybersécurité grâce à des rapports intégrés qui combinent les données de sécurité des courriels avec d'autres services de sécurité de TELUS, pour qu'aucune menace ne passe inaperçue.

Pour en savoir plus sur le Service de protection des courriels de TELUS - Avancé, visitez telus.com/tepsa .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications. Chef de file mondial, elle œuvre dans plus de 45 pays et affiche des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars ainsi que plus de 20 millions de connexions clients grâce à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. Nous sommes déterminés à exploiter le potentiel de notre technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de 157 millions de personnes dans 200 pays et territoires grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. Les activités de TELUS Agriculture & Biens de consommation utilisent les technologies numériques et l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe et retraités ont versé 1,8 milliard de dollars en espèces, en dons de produits et services, en temps et en programmes, y compris 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Bâtissons l'avenir de notre pays.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Sacha Gudmundsson

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.