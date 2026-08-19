TELUS Numérique nommée chef de file dans l'évaluation NEAT 2026 de NelsonHall en ce qui a trait aux services de mise en œuvre de l'IA

TELUS Numérique reconnue comme chef de file dans la mise en œuvre de l'IA et la formation en IA, avec des capacités en données d'IA physique et de robotique citées comme un point fort

VANCOUVER, BC, le 19 août 2026 /CNW/ -- TELUS Numérique, un fournisseur mondial de services technologiques spécialisé dans les expériences client (CX) numériques propulsées par l'IA et les transformations numériques axées sur l'avenir, a été nommée chef de file dans l'évaluation NEAT 2026 de NelsonHall pour les services de mise en œuvre de l'IA (site disponible en anglais seulement) dans les segments de marché global et de formation en IA. Il s'agit du classement le plus élevé de la firme d'analystes, reflétant la capacité de TELUS Numérique à offrir des avantages immédiats aux entreprises qui conçoivent et forment des modèles d'IA, tout en les positionnant pour répondre à la demande croissante en données pour l'IA physique, la robotique et les systèmes autonomes.

Les capacités de mise en œuvre de l’IA en entreprise et de formation des données de TELUS Numérique reconnues par NelsonHall

« La prochaine étape passionnante de la formation en IA consiste désormais à soutenir les véhicules autonomes, l'IA physique, l'IA incarnée et l'IA générale, a déclaré Ivan Kotzev, analyste principal en expérience client à NelsonHall. TELUS Numérique est prête pour ce virage grâce à ses capacités constamment développées en matière de collecte et d'annotation de données spécialisées pour la vision informatique et l'IA robotique, avec des cas d'utilisation réels et des investissements dans le centre d'IA souveraine au Canada. »

Dans la catégorie globale, l'évaluation NEAT de NelsonHall a souligné les capacités de TELUS Numérique, notamment celles-ci :

Offre de mise en œuvre de l'IA de bout en bout , couvrant la collecte, l'annotation et la validation de données jusqu'à l'entraînement et la mise en œuvre de l'IA, soutenue par environ 80 000 employés répartis dans 35 pays.

, couvrant la collecte, l'annotation et la validation de données jusqu'à l'entraînement et la mise en œuvre de l'IA, soutenue par environ 80 000 employés répartis dans 35 pays. Vaste clientèle d'entreprise , comptant environ 77 clients en mise en œuvre de l'IA parmi lesquels figurent des bâtisseurs de modèles de base, des entreprises de télécommunications, d'électronique grand public et de robotique, ainsi que du secteur automobile et des soins de santé.

, comptant environ 77 clients en mise en œuvre de l'IA parmi lesquels figurent des bâtisseurs de modèles de base, des entreprises de télécommunications, d'électronique grand public et de robotique, ainsi que du secteur automobile et des soins de santé. Propriété intellectuelle exclusive en matière de contrôle de la qualité , y compris un système de grands modèles de langage en guise de juge qui combine les évaluations provenant de plusieurs modèles d'évaluation afin de réduire les biais liés à l'utilisation d'un modèle unique.

, y compris un système de grands modèles de langage en guise de juge qui combine les évaluations provenant de plusieurs modèles d'évaluation afin de réduire les biais liés à l'utilisation d'un modèle unique. Développement de l'IA agentive, y compris des environnements d'apprentissage par renforcement qui entraînent et évaluent des modèles sur des processus de fonctionnement à long terme à l'aide de traces de raisonnement et de planification en plusieurs étapes.

TELUS Numérique nommée chef de file des services d'annotation et de données d'apprentissage en IA

En plus de la désignation globale, NelsonHall a aussi nommée TELUS Numérique chef de file en matière de données d'apprentissage pour l'IA, le segment évaluant les fournisseurs sur l'annotation de données, l'étiquetage des données et le travail spécialisé de préparation des données pour l'entraînement de modèles. Le rapport a souligné l'envergure et la profondeur de l'infrastructure de données d'apprentissage de TELUS Numérique, notamment sa capacité à répondre à la demande émergente en IA physique et en robotique.

Dans la catégorie des données d'apprentissage pour l'IA, NelsonHall a cité les forces de TELUS Numérique :

Une communauté spécialisée et étendue, comptant environ 1 million d'utilisateurs inscrits et 115 000 membres actifs dans environ 104 pays, effectuant des tâches d'entraînement en IA dans près de 100 langues, dont environ 50 000 titulaires de diplômes supérieurs en STIM, en soins de santé, en droit et en finance.

Une expérience établie en vision informatique et en systèmes avancés d'aide à la conduite, avec de multiples déploiements en collecte et en annotation de données pour ces systèmes.

Des capacités croissantes en robotique et en IA incarnée, notamment en collecte de données pré- et post-entraînement dans le monde réel et des doubles virtuels photoréalistes utilisés pour générer des données de réalité de terrain synthétiques.

Un accès à une infrastructure d'IA souveraine canadienne, dont une capacité de calcul par l'intermédiaire du centre d'IA souveraine de TELUS à Rimouski, au Québec.

Les capacités de TELUS Numérique en matière de données sur l'IA physique et la robotique reconnues comme moteur de croissance

Le rapport de NelsonHall souligne que le travail de TELUS Numérique dans la formation de modèles de pointe constitue un différenciateur clé, étendant sa plateforme Ground Truth Studio aux processus de fonctionnement robotiques comme l'annotation de trajectoire 3D et l'analyse de manipulation pour des clients des secteurs de l'électronique grand public, de la fabrication et de l'entreposage. Cela s'appuie sur le travail existant de TELUS Numérique auprès de programmes de véhicules autonomes de premier plan, appliquant cette même rigueur de niveau production à la robotique et aux modèles mondiaux, notamment la collecte de données à la première personne et à distance sur des systèmes à un ou deux bras, des systèmes à mains agiles et des interactions avec des robots humanoïdes. Ses pipelines de données couvrent l'annotation axée sur la physique pour tous les types de capteurs (y compris LiDAR et RVB), la profondeur et la force-couple, ainsi que le travail sur les doubles virtuels et la simulation nécessaire pour combler l'écart entre les essais en laboratoire et le déploiement dans le monde réel.

« Cette reconnaissance reflète l'étendue de ce que nous avons bâti, des systèmes de qualité derrière notre travail d'annotation et de formation aux capacités de raisonnement et de planification que nous développons pour l'IA agentive, a déclaré Amith Nair, vice-président mondial et directeur exécutif, IA et données, TELUS Numérique. Parallèlement, nous observons un réel élan dans les applications physiques et incarnées, des systèmes qui fonctionnent dans les usines, les entrepôts et aux côtés des humains dans le monde réel. Ce changement modifie la nature des données d'apprentissage. Il faut du contexte réel et une expertise du domaine, qu'il s'agisse d'un ingénieur validant les données de capteurs robotiques ou d'un spécialiste examinant des tâches de manipulation et de saisie. Cette désignation nous indique que nous construisons la bonne base, tant pour la situation actuelle de l'IA que celle envisagée pour l'avenir. »

L'évaluation NEAT 2026 de NelsonHall pour la mise en œuvre de l'IA a analysé le rendement de 11 fournisseurs offrant des services d'IA et de données d'apprentissage, puis les a évalués selon leur « capacité à offrir des avantages immédiats » et leur « capacité à répondre aux exigences futures des clients ». Les fournisseurs participants ont ensuite été désignés comme suit : Chefs de file (Leaders; la plus haute désignation), rendement élevé (High Achievers), innovateurs (Innovators) ou acteurs importants (Major Players).

Pour en savoir plus sur les services et les capacités de données d'apprentissage en IA de TELUS Numérique, visitez telusdigital.com/solutions/data-for-ai-training.

Foire aux questions

Que doivent rechercher les entreprises lorsqu'elles évaluent un fournisseur de données d'apprentissage pour l'IA comme TELUS Numérique?



Les entreprises doivent rechercher des fournisseurs qui allient une capacité de prestation actuelle à une vision claire des besoins futurs, notamment une expérience en matière de mise en œuvre de l'IA et une force particulière en formation sur l'IA. L'évaluation NEAT de NelsonHall évalue les fournisseurs sur ces deux aspects, et le statut de chef de file de TELUS Numérique en matière de mise en œuvre globale de l'IA et de formation sur l'IA reflète un solide rendement en annotation de données, en formation de modèles et en soutien aux cas d'utilisation émergents comme l'IA physique, la robotique et les systèmes d'IA agentive.



Quels services TELUS Numérique fournit-elle dans le cadre de la mise en œuvre de l'IA, et comment les entreprises peuvent-elles confirmer une couverture complète du cycle de vie de l'IA?



La mise en œuvre de l'IA englobe la collecte, l'annotation, l'étiquetage et la validation de données, la formation en IA comme le peaufinage et l'apprentissage par renforcement à partir de la rétroaction humaine, ainsi que la mise en œuvre de l'IA, notamment le développement de modèles et le soutien au déploiement. TELUS Numérique prend en charge chaque étape de ce cycle de vie, ce qui est important puisque l'écart entre les étapes entraîne souvent des retouches et des problèmes de qualité en aval.



Que propose TELUS Numérique aux entreprises qui entraînent des modèles d'IA générative ou de pointe?



TELUS Numérique fournit des données d'apprentissage post-formation conçues précisément pour des cas d'utilisation axés sur l'IA agentive et le raisonnement, notamment des traces de raisonnement vérifiées, des annotations de chaîne de pensée et des données de planification en plusieurs étapes. Ce travail s'appuie sur un réseau mondial d'experts spécialisés, dont des titulaires de doctorats, des cliniciens et des architectes logiciels, ainsi que sur des environnements d'apprentissage par renforcement conçus pour entraîner les modèles à planifier, à utiliser des outils et à s'autocorriger.



Que fournit TELUS Numérique aux entreprises qui recherchent des données pour l'IA physique ou la robotique?



TELUS Numérique fournit des pipelines de données couvrant tout le spectre des capteurs (y compris RVB-D, LiDAR, radar, unité de mesure inertielle et tactiles) ainsi que la collecte de données à la première personne et à distance et l'annotation tenant compte de la physique grâce à ses plateformes Ground Truth Studio et Fine-Tune Studio. Cela comprend la prise en charge du transfert de la simulation vers la réalité par l'entremise de doubles virtuels et de données de simulation haute fidélité, une capacité clé, car c'est souvent là que les systèmes d'IA physique une fois sur le terrain.



Pourquoi l'expertise dans le domaine est-elle importante lors de l'approvisionnement en données d'apprentissage pour l'IA, et comment TELUS Numérique vise-t-elle à l'assurer?



Les cas d'utilisation complexes et à enjeux élevés, notamment les véhicules autonomes, la robotique et les applications d'entreprise, nécessitent des annotateurs ayant une réelle expertise en la matière plutôt qu'un étiquetage à usage général. La communauté de contributeurs de TELUS Numérique couvre plus de 20 domaines vérifiés, notamment les STIM, le droit, les soins de santé et les finances, les experts étant affectés aux tâches en fonction de leurs compétences vérifiées.

Quelles normes d'assurance qualité TELUS Numérique applique-t-elle aux données d'apprentissage en IA à grande échelle?



La qualité est intégrée à chaque étape du pipeline plutôt qu'appliquée comme une vérification finale. Pour les applications critiques en matière de sécurité, TELUS Numérique applique l'équipe rouge, des tests contradictoires et une assurance qualité multicouche, qui comprend des vérifications automatisées jumelées à une révision humaine experte et des protocoles d'adjudication alignés sur les normes de certification réglementaires et de sécurité.



Comment TELUS Numérique aide-t-elle les clients au-delà de la mise en œuvre de l'IA?



En plus d'aider les clients avec la mise en œuvre de l'IA, notamment la collecte des données, l'annotation de ces dernières et l'évaluation des modèles, TELUS Numérique conçoit des applications et des agents d'IA sur mesure, y compris des travaux fondamentaux comme la stratégie d'IA, la transformation infonuagique et l'ingénierie des données. L'entreprise propose des solutions de gestion de l'infrastructure et de l'exploitation de l'IA et les capacités informatiques nécessaires par l'intermédiaire du centre d'IA souveraine de TELUS, ainsi que des services infonuagiques gérés pour les clients qui hébergent l'IA dans leur entreprise de très grande échelle. TELUS Numérique protège aussi les applications d'IA générative grâce à la méthode de l'équipe rouge automatisée et aux jeux de données antagonistes personnalisés. Sa plateforme Fuel iXMC offre aux clients des capacités d'IA normalisées et des outils de développement d'applications personnalisées qui leur permettent de gérer, de surveiller et de maintenir leurs capacités d'IA générative à l'échelle de leur entreprise.

À propos de TELUS Numérique

TELUS Numérique crée des expériences uniques et séduisantes pour les clients et les employés, en plus de favoriser des transformations numériques durables qui offrent une valeur aux clients. Nous sommes la marque derrière les marques. Les membres de notre équipe mondiale sont d'ardents ambassadeurs des produits et services de nos clients et des experts technologiques résolus à rehausser le parcours de leurs clients, à trouver des solutions aux défis commerciaux, à atténuer les risques et à innover continuellement. Nos capacités intégrées de bout en bout incluent la gestion de l'expérience client, les solutions numériques telles que les solutions infonuagiques, l'automatisation par l'IA, les services de conception numérique frontaux et de consultation, les solutions de données et d'IA, y compris la vision informatique, et les services de confiance et de sécurité. Fuel iXMC (site disponible en anglais seulement) est la plateforme exclusive et la gamme de produits de TELUS Numérique qui offrent des capacités d'IA normalisées et des outils de développement d'application et de création de solutions d'entreprise sur mesure pour aider les clients à gérer, à surveiller et à maintenir leurs capacités d'IA générative à l'échelle de leur entreprise.

Motivée par sa vocation, TELUS Numérique mise sur la technologie, l'ingéniosité humaine et la compassion pour servir sa clientèle et créer des collectivités inclusives et florissantes dans toutes les régions du monde où elle mène ses activités. Guidés par nos principes d'intervention humaine nous développons et déployons des technologies transformatrices de manière responsable, tout en tenant compte de leur incidence à grande échelle. Pour en savoir plus, consultez telusdigital.com/fr.

À propos de NelsonHall

NelsonHall est le principal cabinet d'analystes mondial voué à aider les organisations à comprendre l'« art du possible » dans la transformation des activités numériques. Comptant des analystes aux États-Unis, en Europe et en Inde, NelsonHall fournit aux organisations acheteuses des informations détaillées et critiques sur les marchés et les fournisseurs (y compris les évaluations NEAT) qui les aident à prendre des décisions d'approvisionnement rapides et très éclairées. Quant aux fournisseurs, NelsonHall leur offre une connaissance approfondie de la dynamique du marché et des exigences des utilisateurs pour les aider à perfectionner leurs stratégies de mise en marché. L'analyse de NelsonHall repose sur une recherche principale rigoureuse et est largement respectée pour la qualité et la profondeur de ses perspectives.

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SOURCE TELUS Digital