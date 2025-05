TELUS est le premier et le seul fournisseur au pays à réunir dans un seul forfait la télévision en direct et les services de diffusion en continu d'ici et d'ailleurs les plus populaires

MONTRÉAL, le 14 mai 2025 /CNW/ - TELUS transforme l'expérience de la télévision et de la diffusion vidéo en continu dans des régions élargies au Québec, ainsi qu'en Ontario, grâce à de nouveaux forfaits de divertissement disponible sur une seule plateforme. Les clients admissibles dans les régions sélectionnées peuvent désormais créer leur forfait idéal en combinant les plateformes de diffusion en continu les plus populaires avec les principales chaînes de télévision en direct. Plus de 80 % des ménages au pays sont abonnés à au moins un service de diffusion en continu et les clients friands de ce type de service s'abonnent en moyenne à 2,6 plateformes par ménage . Ainsi, cette nouvelle solution de divertissement répond à la demande croissante des consommateurs de choisir les services qu'ils désirent, en personnalisant leur forfait pour intégrer la diffusion en continu et la télévision en direct.

« Nous sommes fiers d'être les premiers et les seuls à offrir des forfaits de divertissement personnalisables au Québec. En plus de ICI TOU.TV EXTRA qui est déjà inclus dans l'abonnement de nos services mobiles postpayés et filaires, nous proposons plus de choix que tout autre fournisseur, souligne Nathalie Dionne, vice-présidente régionale, Marketing de TELUS au Québec. Nos clients disposent ainsi d'un moyen plus souple, plus pratique et plus économique de combiner le meilleur des plateformes de diffusion d'ici et d'ailleurs avec les chaînes de télévision en direct les plus demandées pour qu'ils puissent profiter du contenu qu'ils aiment. Cette approche s'inscrit dans notre engagement d'offrir à nos clients la possibilité de regrouper tous leurs services, autant à la maison que dans leurs déplacements, avec TELUS. »

Ce lancement marque une étape importante dans la démarche continue de TELUS visant à offrir une expérience de divertissement qui s'adapte aux besoins et aux préférences des clients. Le décodeur numérique de TELUS réunit des applications de diffusion en continu, des chaînes de télévision en direct et du contenu sur demande dans une même interface simple et intuitive, offrant ainsi une expérience entièrement personnalisable. Grâce à cette plateforme unique de gestion, TELUS offre une solution de divertissement entièrement centrée sur le client. Cette approche permet à l'entreprise d'anticiper les tendances émergentes et de faciliter l'accès au meilleur du divertissement local et international.

Ce lancement s'inscrit dans l'expansion continue de notre présence au Québec et dans l'est du pays, où les clients peuvent également profiter de la technologie Internet la plus rapide et la plus fiable au Canada grâce à Internet PureFibre de TELUS. Avec une connexion 100% fibre optique jusqu'au domicile, Internet PureFibre de TELUS offre aux clients des vitesses Internet ultrarapides et la possibilité de connecter tous leurs appareils de façon transparente et sans interruption. Grâce à cette nouvelle initiative, TELUS offre maintenant une valeur inégalée au moyen de services groupés qui intègrent le service Internet résidentiel, les services mobiles, le divertissement et Maison connectée.

Pour en savoir plus, visitez telus.com/tv .

À propos de TELUS

