Parmi les investissements, 1,2 million de dollars servira à améliorer la connectivité sans fil au Stade Saputo du CF Montréal pour offrir une expérience de premier plan aux partisans

MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - TELUS investit près de 33 millions de dollars à Montréal en 2024 pour déployer et mettre à jour ses réseaux 5G et connecter ses entreprises à des milliers de kilomètres de fibre optique. Dans le cadre de son entente de commandite pluriannuelle avec le CF Montréal, TELUS investit entre autres 1,2 million de dollars afin d'améliorer la connectivité sans fil au Stade Saputo. Cet investissement important de TELUS permettra un accès dédié au réseau 5G pour les partisans, favorisant les communications fiables et rapides avec leurs proches lors des parties.

« En tant que partenaire du CF Montréal, nous tenions à mettre en place une infrastructure réseau de la plus récente technologie sans fil dans le Stade Saputo, afin d'offrir une expérience de premier plan aux nombreux spectateurs qui assistent aux parties tout au long de la saison, a dit Nazim Benhadid, chef des services technologiques de TELUS. En tant que fier partenaire de Canada Soccer, du CF Montréal, des Whitecaps de Vancouver, et de la Première ligue canadienne, nous sommes déterminés à soutenir ce sport partout au pays et à garder les partisans de tous les horizons connectés à leur équipe favorite. Nous poursuivons également nos investissements dans la métropole, ainsi que notre engagement à fournir aux Montréalais et touristes une connectivité de classe mondiale. »

Dans le cadre de sa deuxième année de partenariat avec le CF Montréal, TELUS lance l'activation « Fan Cam TELUS » afin de permettre aux spectateurs présents de se prendre en photo, grâce à huit caméras 4K installées dans le Stade Saputo. En entrant leur numéro de siège sur l'application web par l'entreprise de leur téléphone intelligent, les spectateurs peuvent cadrer et personnaliser leur photo souvenir. Grâce au réseau bonifié de TELUS, cette expérience est efficace et rapide.

Des investissements continus pour un futur meilleur

TELUS investit 33 millions de dollars à Montréal cette année afin de la doter d'une connectivité de classe mondiale pour soutenir en connectivité les besoins des nombreux festivals et événements dont ceux du Parc Jean Drapeau. TELUS poursuit également son partenariat avec Zú, un pôle montréalais établi par le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, qui permet aux entrepreneurs d'utiliser la technologie pour développer des produits qui transforment les industries créatives. L'entreprise participe notamment au premier banc d'essai de communication quantique au Canada avec le groupe de réflexion technologique Numana. En créant un pôle d'innovation, TELUS réunira des entreprises et des chercheurs contribuant ainsi à améliorer la sécurité des communications informatiques.

D'ici 2028, TELUS prévoit d'investir 73 milliards de dollars au Canada, dont 10 milliards de dollars dans l'économie du Québec, pour ses infrastructures, activités et licences de spectre, afin d'améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de ses réseaux de calibre mondial. Au-delà des investissements dans ses réseaux, l'équipe de TELUS est animée par un désir de susciter des changements sociaux positifs dans les collectivités où elle exerce ses activités. Depuis 2000, TELUS ainsi que les membres actifs et retraités de son équipe au Québec ont effectué 1,6 millions d'heures de bénévolat et remis l'équivalent de plus de 95 millions de dollars en espèces, en contributions en nature, en temps et en programmes aux organismes locaux comme le Parrainage civique de Vaudreuil Soulanges, Les Impatients et les Fées Marraines.

TELUS et la Mission Old Brewery ont récemment célébré le premier anniversaire d'opération de la clinique mobile Santé pour l'avenir qui vient en aide aux personnes marginalisées à Montréal en offrant gratuitement des services de santé, du soutien social et de l'aide au logement. Depuis le lancement de la clinique mobile en avril 2023, celle-ci a permis la tenue de plus de 3 200 consultations auprès de Montréalaises et Montréalais marginalisés.

Les investissements annoncés dans le présent communiqué sont conformes aux prévisions globales en matière de dépenses en immobilisations de TELUS pour 2024, publiées le 9 février 2024 dans le cadre du quatrième trimestre financier de 2023 de l'entreprise.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés portant sur des événements et des plans d'avenir, y compris des déclarations sur les plans d'investissements de TELUS dans son infrastructure, ses activités d'exploitation, ses services et ses licences de spectre, sur les connexions prévues à son réseau PureFibre et sur ses objectifs environnementaux. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, et les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas s'y fier indûment, car il existe un risque considérable que les résultats réels varient sensiblement de ces énoncés prospectifs, notamment en raison des risques liés aux décisions et aux faits nouveaux en matière de réglementation, de l'environnement concurrentiel dans lequel nous évoluons, et de nos résultats opérationnels et financiers.

Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse sont assujettis à une mise en garde et sont publiés sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque décrits en détail dans le rapport de gestion annuel de 2023 et le rapport de gestion du premier trimestre de 2024 de TELUS, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca ) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov ). Ces énoncés décrivent les attentes de TELUS et s'appuient sur nos hypothèses à la date de publication du présent communiqué; ils sont donc susceptibles de changer. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document..

