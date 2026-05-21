Ces investissements dans des projets d'intérêt national fourniront des infrastructures essentielles pour renforcer l'indépendance du Canada et positionner le pays comme chef de file sur la scène mondiale

TORONTO, le 21 mai 2026 /CNW/ - TELUS investira plus de 24 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour étendre et améliorer son infrastructure réseau et ses activités en Ontario. Cet engagement s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus vaste de TELUS à déployer 66 milliards de dollars au Canada d'ici 2030 afin d'étendre et d'améliorer son infrastructure réseau et ses activités à l'échelle nationale, favorisant ainsi l'innovation locale et soutenant la prospérité des communautés urbaines et rurales. Depuis 2000, TELUS a investi 78 milliards de dollars en Ontario dans la technologie et les activités pour faire progresser la connectivité, accroître la productivité et soutenir une économie nationale robuste.

« Les 66 milliards de dollars annoncés aujourd'hui s'ajoutent aux 294 milliards de dollars que TELUS a investis partout au Canada depuis 2000, afin de garantir que nos concitoyens disposent de la connectivité essentielle nécessaire pour prospérer dans le monde numérique d'aujourd'hui, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. L'infrastructure essentielle que notre talentueuse équipe d'innovateurs et d'ingénieurs s'emploie à créer représente l'équivalent au XXIe siècle de la construction des corridors de transport qui relient notre pays. Les investissements de TELUS au cours des 26 dernières années représentent l'équivalent financier de la construction de 84 chemins de fer Canadien Pacifique, 58 voies maritimes du Saint-Laurent ou 27 systèmes de routes Transcanadienne. Il est important de noter que la connectivité que nous mettons de l'avant contribue à améliorer la vie des Canadiens en contribuant au télétravail, aux soins de santé en ligne et à la flexibilité en matière d'éducation, tout en accélérant l'économie numérique du Canada dans une perspective de productivité, d'innovation et de compétitivité accrues. De plus, nos réseaux 5G et PureFibre soutiennent un changement transformationnel en ce qui concerne la remise en état de notre environnement, l'avancement de l'efficacité agricole, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et la réduction des fossés socio-économiques et géographiques. En effet, le réseau 5G de classe mondiale de TELUS dessert maintenant plus de 90 % de la population canadienne, tandis que notre réseau TELUS PureFibre, le meilleur au monde, offre la technologie Internet la plus rapide et la plus fiable de la planète à 3,7 millions de foyers et d'entreprises - et ce n'est qu'un début, couvrant 99 pour cent de l'empreinte de cuivre existante de TELUS. Au cours des 26 dernières années, TELUS a posé 162 000 kilomètres de fibre, ce qui est suffisant pour faire quatre fois le tour de la Terre. Les avantages environnementaux et sociétaux du remplacement du cuivre par la fibre optique TELUS PureFibre sont considérables. Notamment, en recyclant le cuivre désaffecté, TELUS a éliminé 9 300 tonnes d'émissions - l'équivalent de retirer près de 2 000 véhicules des routes pendant un an. De plus, au fur et à mesure que nous désaffectons le cuivre de nos centraux téléphoniques, nous redéveloppons ces bâtiments maintenant vacants pour en faire des logements abordables et durables. En continuant d'investir dans nos réseaux de classe mondiale, nous démontrons l'engagement de TELUS à bâtir le Canada en tout temps, en soutenant nos concitoyens pour les générations à venir. »

« De plus en plus d'entreprises choisissent l'Ontario comme territoire idéal pour des investissements à grande échelle et à long terme, et la demande d'une infrastructure numérique fiable et à haute vitesse n'a jamais été aussi forte, a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. Alors que nous continuons de positionner la province à l'avant-garde de l'innovation technologique et de l'IA, l'engagement de 24 milliards de dollars de TELUS garantira que notre économie demeure bien équipée pour soutenir les nouveaux investissements, stimuler la création d'emplois et accélérer la prochaine vague de leadership industriel. »

D'ici 2030 en Ontario, TELUS s'engage à ce qui suit :

Faire progresser la souveraineté technologique et en IA du Canada

Étendre son investissement de 2 milliards de dollars pour apporter la vitesse et la connectivité de TELUS PureFibre à des régions de l'Ontario et du Québec qui n'ont pas encore bénéficié de cet investissement et de son envergure à ce jour, stimulant ainsi la création d'emplois, accélérant l'innovation et améliorant la productivité.

à des régions de l'Ontario et du Québec qui n'ont pas encore bénéficié de cet investissement et de son envergure à ce jour, stimulant ainsi la création d'emplois, accélérant l'innovation et améliorant la productivité. Étendre ses réseaux mobiles avec plus de 10 nouvelles tours en partenariat avec Terrion et des mises à niveau sur plus de 60 sites en Ontario cette année, élargissant considérablement la couverture et la capacité mobiles pour répondre aux besoins changeants de nos clients et de nos communautés, aujourd'hui comme demain.

nouvelles tours en partenariat avec Terrion et des mises à niveau sur plus de sites en Ontario cette année, élargissant considérablement la couverture et la capacité mobiles pour répondre aux besoins changeants de nos clients et de nos communautés, aujourd'hui comme demain. Renforcer l'infrastructure d'IA du Canada pour répondre à la demande croissante en matière de puissance de calcul avancée grâce au centre d'IA souveraine de TELUS - officiellement classé comme le superordinateur le plus rapide et le plus puissant au Canada par TOP500. Lancées en septembre 2025, nos installations de Rimouski affichent déjà complet. Notre deuxième centre d'IA de Kamloops, en Colombie-Britannique, sera opérationnel sous peu, permettant aux entreprises, aux chercheurs, au secteur public et aux organisations autochtones du Canada d'accéder à une puissance de calcul de pointe contrôlée par le Canada, garantissant que chaque élément de données, calcul et percée reste à l'intérieur de nos frontières.

TELUS Numérique fait progresser les capacités d'IA souveraine du Canada grâce à Fuel iX, une plateforme permettant aux entreprises canadiennes de déployer des assistants d'IA sécurisés et contrôlés au niveau national. S'appuyant sur des pratiques de sécurité de pointe dans l'industrie, Fuel iX Renforcé répond aux exigences strictes du Canada en matière de sécurité et de sûreté de l'IA grâce à des tests automatisés de type « Purple Team » et des protocoles de test rigoureux, aidant les organisations à intégrer l'IA en toute confiance tout en conservant le contrôle de leurs données et de leurs systèmes.

Innover en matière de durabilité environnementale et de leadership agricole

Dans le cadre de notre programme de retrait du réseau de cuivre, chef de file mondial, nous poursuivons notre transition vers la carboneutralité en soutenant l'économie circulaire par la récupération et la réutilisation des anciens réseaux de cuivre, aidant ainsi à répondre au besoin du Canada pour cette ressource importante. À ce jour, nous avons retiré plus de 4 600 tonnes de cuivre de notre réseau et permis une réduction de 9 300 tonnes d'émissions de GES, ce qui équivaut à retirer près de 2 000 voitures de la circulation pendant un an.

tonnes de cuivre de notre réseau et permis une réduction de tonnes d'émissions de GES, ce qui équivaut à retirer près de voitures de la circulation pendant un an. Renforcer la souveraineté alimentaire et le leadership mondial du Canada en matière de production durable grâce à TELUS Agriculture et biens de consommation. En élargissant nos services d'agronomie Decisive Farming dans les régions rurales mal desservies et en soutenant les éleveurs de bétail du Canada, nous aidons les agriculteurs à produire plus avec moins. Ces efforts assurent un approvisionnement alimentaire sûr, abordable et efficace pour les Canadiens tout en permettant une réduction cruciale pouvant atteindre 500 000 tonnes d'émissions de GES d'ici 2030.

Favoriser des communautés saines et connectées

Continuer de combler le fossé numérique grâce à Mobilité pour l'avenir md , Internet pour l'avenir md et Technologies pour l'avenir, et d'outiller les Canadiens pour qu'ils naviguent en toute sécurité en ligne grâce à TELUS Averti md . Depuis leur lancement, ces initiatives, incluant des partenariats avec le Native Women's Resource Centre et les Services à l'enfant et à la famille autochtones de Toronto, ont aidé à réduire le fossé numérique pour 265 000 personnes en Ontario tout en assurant leur sécurité dans le monde numérique.

, Internet pour l'avenir et Technologies pour l'avenir, et d'outiller les Canadiens pour qu'ils naviguent en toute sécurité en ligne grâce à TELUS Averti . Depuis leur lancement, ces initiatives, incluant des partenariats avec le Native Women's Resource Centre et les Services à l'enfant et à la famille autochtones de Toronto, ont aidé à réduire le fossé numérique pour personnes en Ontario tout en assurant leur sécurité dans le monde numérique. Autonomiser les jeunes de l'Ontario et éliminer les obstacles pour les aider à atteindre leur plein potentiel. Depuis 2005, la Fondation TELUS pour un futur meilleur md et les Comités d'investissement communautaire de TELUS desservant le Grand Toronto et la région de Hamilton, Ottawa et l'Est de l'Ontario, ainsi que Barrie et le Centre de l'Ontario, ont versé plus de 40 millions de dollars en dons à plus de 1 800 initiatives caritatives axées sur la santé et l'éducation qui soutiennent les jeunes, ainsi qu'à 600 bourses d'études pour des étudiants de niveau postsecondaire. De l'élimination des barrières financières pour les étudiants au soutien de nombreux partenaires caritatifs répondant aux besoins critiques des jeunes, tels que The Prosperity Project, Start2Finish Canada, le Toronto Wildlife Centre et Operation Come Home, nous nous engageons à bâtir un futur meilleur pour les jeunes de tout l'Ontario.

et les Comités d'investissement communautaire de TELUS desservant le Grand Toronto et la région de Hamilton, Ottawa et l'Est de l'Ontario, ainsi que Barrie et le Centre de l'Ontario, ont versé plus de en dons à plus de initiatives caritatives axées sur la santé et l'éducation qui soutiennent les jeunes, ainsi qu'à bourses d'études pour des étudiants de niveau postsecondaire. De l'élimination des barrières financières pour les étudiants au soutien de nombreux partenaires caritatifs répondant aux besoins critiques des jeunes, tels que The Prosperity Project, Start2Finish Canada, le Toronto Wildlife Centre et Operation Come Home, nous nous engageons à bâtir un futur meilleur pour les jeunes de tout l'Ontario. Offrir des soins de santé essentiels grâce au programme Santé pour l'avenir de TELUS et soutenir 140 000 visites de patients provenant de milieux défavorisés en Ontario depuis 2020, grâce à notre investissement continu de 5,84 millions de dollars en partenariat avec des organisations comme le Parkdale Queen West CHC, REACH Niagara, la filiale Peel Dufferin de l'Association canadienne pour la santé mentale, Sanguen Health et Ottawa Inner City Health.

visites de patients provenant de milieux défavorisés en Ontario depuis 2020, grâce à notre investissement continu de en partenariat avec des organisations comme le Parkdale Queen West CHC, REACH Niagara, la filiale Peel Dufferin de l'Association canadienne pour la santé mentale, Sanguen Health et Ottawa Inner City Health. Aider les organisations à créer des milieux de travail plus sains et plus productifs grâce au leadership mondial de TELUS Santé en matière d'accès aux soins de santé et d'innovations technologiques, en soutenant plus de 170 millions de personnes à travers le monde, en collaboration avec des organisations canadiennes et internationales de premier plan.

de personnes à travers le monde, en collaboration avec des organisations canadiennes et internationales de premier plan. Renforcer les liens avec la collectivité grâce à une narration authentique et contribuer à un écosystème créatif plus inclusif au Canada en investissant plus de 27 millions de dollars pour amplifier des histoires locales et soutenir les créateurs et les cinéastes à travers le Canada par le biais de subventions, de financement de production, de formation et de diffusion sur des plateformes nationales via les trois programmes de financement de contenu de TELUS : STORYHIVE de TELUS, TELUS originals et maCommunauté.

pour amplifier des histoires locales et soutenir les créateurs et les cinéastes à travers le Canada par le biais de subventions, de financement de production, de formation et de diffusion sur des plateformes nationales via les trois programmes de financement de contenu de TELUS : STORYHIVE de TELUS, TELUS originals et maCommunauté. Favoriser les liens avec la collectivité grâce à des partenariats stratégiques avec le Centre des sciences de l'Ontario, la Campagne Moose Hide, The Royal Conservatory of Music au TELUS Centre for Performance & Learning, les Tiger-Cats de Hamilton, le ROUGE et NOIR d'Ottawa, les 67 d'Ottawa et les Knights de London.

De plus, depuis 2000, TELUS, les membres de notre équipe et nos retraités ont fourni 1,85 milliard de dollars en dons en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, incluant 2,5 millions de journées de bénévolat auprès de collectivités au Canada et dans le monde.

Ces investissements sont conformes aux prévisions de TELUS en matière de dépenses en immobilisations pour 2026, telles qu'elles ont été divulguées dans le communiqué sur les résultats du quatrième trimestre de 2025 et les cibles pour 2026 de l'entreprise daté du 12 février 2026 et dans le communiqué sur les résultats du premier trimestre de 2026 de l'entreprise daté du 8 mai 2026.

TELUS fait également preuve de moralité fiscale comme moyen d'investir davantage dans nos collectivités. Depuis 2000, et jusqu'à la fin de 2025, TELUS a versé environ 65 milliards de dollars au total en impôts et en redevances de spectre à nos gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux à travers le Canada, incluant les impôts sur le revenu des sociétés, les taxes de vente, les impôts fonciers, la part de l'employeur des charges sociales, divers droits réglementaires et des redevances de spectre, dont plus de 2,6 milliards de dollars en impôts pour la seule année 2025. Ces fonds soutiennent des projets de travaux publics, l'éducation, les soins de santé, les activités culturelles et d'autres initiatives qui améliorent le bien-être social et économique de nos collectivités.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés portant sur des événements et des plans futurs, y compris des énoncés portant sur le montant des investissements prévus par TELUS ainsi que sur les projets et investissements précis que nous chercherons à mener à bien d'ici 2030. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses, y compris des hypothèses sur l'évolution de la situation économique et les stratégies économiques privilégiées. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas s'y fier indûment, car il existe un risque considérable que les résultats réels varient sensiblement de ces énoncés prospectifs, notamment en raison des risques liés aux décisions et aux faits nouveaux en matière de réglementation, de l'environnement concurrentiel dans lequel nous évoluons, et de nos résultats opérationnels et financiers.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont assujettis à une mise en garde et sont publiés sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque décrits en détail dans le rapport de gestion annuel 2025 et le rapport de gestion du premier trimestre 2026 de TELUS, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs décrivent les attentes de TELUS et sont fondés sur nos hypothèses à la date de publication du présent communiqué; ils sont donc sujets à changer. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications exerçant ses activités dans plus de 45 pays et un chef de file mondial grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. TELUS est déterminée à exploiter le potentiel de sa technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie d'environ 170 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans l'expérience client numérique et dans les transformations numériques axées sur l'avenir génératrices de valeur pour sa clientèle mondiale. Guidée par sa philosophie solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons », TELUS continue d'investir dans des initiatives qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des collectivités. En 2023, nous avons lancé le programme de bourses d'études TELUS, qui vise à offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire. À ce jour, le programme a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants, et ce n'est qu'un début. Depuis 2000, TELUS ainsi que les membres de son équipe en poste et retraités ont à ce jour contribué à la collectivité à hauteur de 1,85 milliard de dollars par des dons d'argent, de temps, de produits et services, et divers programmes, ayant notamment effectué 2,5 millions de jours de bénévolat, ce qui a valu à TELUS d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus, consultez telus.com ou suivez @Darren_Entwistle sur Instagram.

Pour en savoir plus, communiquez avec :

Camille Finnegan

Relations publiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.