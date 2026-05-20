Ces investissements dans des projets d'intérêt national fourniront des infrastructures essentielles pour renforcer l'indépendance du Canada et positionner le pays comme chef de file sur la scène mondiale

VANCOUVER, BC, le 20 mai 2026 /CNW/ - TELUS investira plus de 15 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour étendre et améliorer son infrastructure réseau et ses activités en Colombie-Britannique. Cet engagement s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus vaste de TELUS à déployer 66 milliards de dollars au Canada d'ici 2030 afin d'étendre et d'améliorer son infrastructure réseau et ses activités à l'échelle nationale, favorisant ainsi l'innovation locale et soutenant la prospérité des communautés urbaines et rurales. Depuis 2000, TELUS a investi 69 milliards de dollars en Colombie-Britannique dans la technologie et les activités pour faire progresser la connectivité, accroître la productivité et soutenir une économie nationale robuste.

« Les 66 milliards de dollars annoncés aujourd'hui s'ajoutent aux 294 milliards de dollars que TELUS a investis à l'échelle du Canada depuis 2000 pour assurer à nos concitoyens la connectivité vitale dont ils ont besoin pour prospérer dans le monde numérique d'aujourd'hui, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. L'infrastructure essentielle que notre talentueuse équipe d'innovateurs et d'ingénieurs crée est l'équivalent du 21e siècle à la construction de corridors de transport qui connectent notre pays. Les investissements de TELUS au cours des 26 dernières années représentent l'équivalent financier de la construction de 84 chemins de fer Canadien Pacifique, 58 voies maritimes du Saint-Laurent ou 27 systèmes de routes Transcanadienne. Il est important de noter que notre connectivité contribue à améliorer la vie des Canadiens en rendant possibles le télétravail, les soins de santé en ligne et la flexibilité en matière d'éducation, tout en accélérant l'économie numérique du Canada pour une productivité, une innovation et une compétitivité accrues. Nos réseaux 5G et PureFibre soutiennent des changements transformateurs pour préserver notre environnement, améliorer l'efficacité agricole et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et combler les fossés socioéconomiques et géographiques. En effet, le réseau 5G de calibre mondial de TELUS est maintenant accessible à plus de 90 pour cent de la population canadienne. De plus, notre réseau TELUS PureFibre, le meilleur à l'échelle mondiale, offre la technologie Internet la plus rapide et la plus fiable du globe à 3,7 millions de foyers et d'entreprises - et ce n'est qu'un début, couvrant 99 pour cent de l'empreinte de cuivre existante de TELUS. Au cours des 26 dernières années, TELUS a posé 162 000 kilomètres de fibre optique, soit assez pour faire quatre fois le tour de la Terre. Les avantages environnementaux et sociétaux du remplacement du cuivre par la fibre optique TELUS PureFibre sont considérables. Notamment, en recyclant le cuivre désaffecté, TELUS a éliminé 9 300 tonnes d'émissions - l'équivalent de retirer près de 2 000 véhicules des routes pendant un an. De plus, au fur et à mesure que nous désaffectons le cuivre de nos centraux téléphoniques, nous redéveloppons ces bâtiments maintenant vacants pour en faire des logements abordables et durables. En continuant d'investir dans nos réseaux de calibre mondial, nous démontrons l'engagement de TELUS à bâtir l'avenir de notre pays et à soutenir nos concitoyens canadiens pour maintes générations à venir. »

« Qu'il s'agisse de communiquer avec ses proches ou de saisir de nouvelles occasions d'affaires et d'éducation, l'accès à Internet haute vitesse ouvre des portes aux gens aux quatre coins de la province. Grâce à l'engagement de TELUS envers la Colombie-Britannique et à sa collaboration continue avec le gouvernement provincial, un plus grand nombre de familles vivant dans des collectivités rurales, éloignées et autochtones auront les outils nécessaires pour s'épanouir là où elles sont, chez elles, et nous nous rapprochons d'un pas de notre objectif d'une province entièrement connectée », a déclaré Diana Gibson, ministre des Services aux citoyens.

D'ici 2030 en Colombie-Britannique, TELUS s'engage à ce qui suit :

Faire progresser la souveraineté technologique et en IA du Canada

Étendre la connectivité TELUS PureFibre à plus de 65 communautés, foyers et entreprises en Colombie-Britannique afin de stimuler la création d'emplois, accélérer l'innovation et améliorer la productivité.

communautés, foyers et entreprises en Colombie-Britannique afin de stimuler la création d'emplois, accélérer l'innovation et améliorer la productivité. Développer ses réseaux mobiles avec plus de 45 nouvelles tours en partenariat avec Terrion et mettre à niveau plus de 400 sites partout en Colombie-Britannique cette année pour augmenter de façon considérable la couverture et la capacité des services mobiles afin de répondre aux besoins changeants de nos clients et des collectivités, aujourd'hui et demain.

en partenariat avec Terrion et mettre à niveau plus de partout en Colombie-Britannique cette année pour augmenter de façon considérable la couverture et la capacité des services mobiles afin de répondre aux besoins changeants de nos clients et des collectivités, aujourd'hui et demain. Renforcer l'infrastructure d'IA du Canada pour répondre à la demande croissante en matière de puissance de calcul avancée grâce au centre d'IA souveraine de TELUS - officiellement classé comme le superordinateur le plus rapide et le plus puissant au Canada par TOP500. Lancé en septembre 2025, notre site de Rimouski, au Québec, a atteint sa pleine capacité et nous sommes actuellement en train d'augmenter notre parc informatique afin de répondre à la demande croissante.

Fournir l'une des grappes d'infrastructure d'IA les plus puissantes et durables au monde avec trois installations de classe mondiale en Colombie-Britannique, choisies par le gouvernement du Canada comme premier projet à mettre de l'avant dans le cadre de l'initiative fédérale visant l'établissement de centres de données d'IA souveraine de grande envergure. Notre centre d'IA de Kamloops, en Colombie-Britannique, sera mis en service plus tard cette année et nous créerons deux nouvelles installations à Vancouver pour donner aux entreprises, aux chercheurs, au secteur public et aux organisations autochtones du Canada accès à une puissance de calcul de pointe contrôlée par le Canada, garantissant que chaque élément de données, calcul et percée reste à l'intérieur de nos frontières.

TELUS Numérique fait progresser les capacités du Canada en matière d'IA souveraine à l'aide de Fuel iX, une plateforme qui permet aux entreprises canadiennes de déployer des assistants d'IA sécurisés et contrôlés au pays. S'appuyant sur les meilleures pratiques de sécurité du secteur, Fuel iX Fortify répond aux exigences rigoureuses du Canada en matière de sécurité de l'IA grâce à une méthode automatisée de l'équipe violette et à des protocoles d'essai rigoureux, ce qui aidera les organisations à intégrer l'IA avec confiance tout en gardant le contrôle sur leurs données et leurs systèmes.

Poursuivre notre engagement envers la connectivité rurale et autochtone en Colombie-Britannique en connectant des foyers, y compris ceux de la Première Nation Pacheedaht, de la Première Nation Esk'etemc, de la bande indienne Skeetchestn et de la Première Nation Splatsin, à nos réseaux mobiles et filaires de classe mondiale.

Innover en matière de durabilité environnementale et de logements construits à cette fin

Faire progresser notre parcours vers la carboneutralité dans le cadre de notre programme de retrait des services sur cuivre de classe mondiale pour continuer à soutenir l'économie circulaire en récupérant et en réutilisant les anciens réseaux de cuivre, aidant ainsi à répondre aux besoins du Canada relativement à cette ressource importante. À ce jour, nous avons extrait plus de 4 600 tonnes de cuivre de notre réseau et permis une réduction de 9 300 tonnes d'émissions de GES, ce qui équivaut à retirer près de 2 000 voitures de la circulation pendant un an.

tonnes de cuivre de notre réseau et permis une réduction de tonnes d'émissions de GES, ce qui équivaut à retirer près de voitures de la circulation pendant un an. Renforcer la souveraineté alimentaire et le leadership mondial du Canada en matière de production durable grâce à TELUS Agriculture et biens de consommation. En étendant nos services d'agronomie Decisive Farming dans les zones rurales mal desservies et en soutenant les producteurs bovins du Canada, nous aidons les agriculteurs à produire plus avec moins. Ces efforts garantissent un approvisionnement alimentaire sûr, abordable et efficace pour les Canadiens tout en permettant une réduction essentielle allant jusqu'à 500 000 tonnes d'émissions de GES d'ici 2030.

tonnes d'émissions de GES d'ici 2030. Répondre à la demande croissante en matière de disponibilité et d'abordabilité du logement en transformant nos immeubles du siège social en développements résidentiels locatifs construits à cette fin dans le cadre de l'initiative TELUS Living (en anglais).

Favoriser des communautés saines et connectées

De plus, depuis 2000, TELUS, les membres de notre équipe et nos retraités ont fourni 1,85 milliard de dollars en dons en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, incluant 2,5 millions de journées de bénévolat auprès de collectivités au Canada et dans le monde.

Ces investissements sont conformes aux prévisions de TELUS en matière de dépenses en immobilisations pour 2026, telles qu'elles ont été divulguées dans le communiqué sur les résultats du quatrième trimestre de 2025 et les cibles pour 2026 de l'entreprise daté du 12 février 2026 et dans le communiqué sur les résultats du premier trimestre de 2026 de l'entreprise daté du 8 mai 2026.

TELUS fait également preuve de moralité fiscale comme moyen d'investir davantage dans nos collectivités. Depuis 2000, et jusqu'à la fin de 2025, TELUS a versé environ 65 milliards de dollars au total en impôts et en redevances de spectre à nos gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux à travers le Canada, incluant les impôts sur le revenu des sociétés, les taxes de vente, les impôts fonciers, la part de l'employeur des charges sociales, divers droits réglementaires et des redevances de spectre, dont plus de 2,6 milliards de dollars en impôts pour la seule année 2025. Ces fonds soutiennent des projets de travaux publics, l'éducation, les soins de santé, les activités culturelles et d'autres initiatives qui améliorent le bien-être social et économique de nos collectivités.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés portant sur des événements et des plans futurs, y compris des énoncés portant sur le montant des investissements prévus par TELUS ainsi que sur les projets et investissements précis que nous chercherons à mener à bien d'ici 2030. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses, y compris des hypothèses sur l'évolution de la situation économique et les stratégies économiques privilégiées. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas s'y fier indûment, car il existe un risque considérable que les résultats réels varient sensiblement de ces énoncés prospectifs, notamment en raison des risques liés aux décisions et aux faits nouveaux en matière de réglementation, de l'environnement concurrentiel dans lequel nous évoluons, et de nos résultats opérationnels et financiers.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont assujettis à une mise en garde et sont publiés sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque décrits en détail dans le rapport de gestion annuel 2025 et le rapport de gestion du premier trimestre 2025 de TELUS, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs décrivent les attentes de TELUS et sont fondés sur nos hypothèses à la date de publication du présent communiqué; ils sont donc sujets à changer. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications exerçant ses activités dans plus de 45 pays et un chef de file mondial grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. TELUS est déterminée à exploiter le potentiel de sa technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie d'environ 170 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans l'expérience client numérique et dans les transformations numériques axées sur l'avenir génératrices de valeur pour sa clientèle mondiale. Guidée par sa philosophie solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons », TELUS continue d'investir dans des initiatives qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des collectivités. En 2023, nous avons lancé le programme de bourses d'études TELUS, qui vise à offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire. À ce jour, le programme a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants, et ce n'est qu'un début. Depuis 2000, TELUS ainsi que les membres de son équipe en poste et retraités ont à ce jour contribué à la collectivité à hauteur de 1,85 milliard de dollars par des dons d'argent, de temps, de produits et services, et divers programmes, ayant notamment effectué 2,5 millions de jours de bénévolat, ce qui a valu à TELUS d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus, consultez telus.com ou suivez @Darren_Entwistle sur Instagram.

Pour en savoir plus, communiquez avec :

Camille Finnegan

Relations publiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.