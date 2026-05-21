Ces investissements dans des projets d'envergure fourniront des infrastructures essentielles pour renforcer l'indépendance du pays et le positionner comme chef de file sur la scène mondiale

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - TELUS investira plus de 8 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour étendre et améliorer son infrastructure de réseau et ses activités partout au Québec. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus vaste de TELUS à déployer 66 milliards de dollars à l'échelle du Canada d'ici 2030 pour étendre et améliorer son infrastructure de réseau et ses activités partout au pays, favoriser l'innovation à l'échelle locale et soutenir la prospérité des collectivités urbaines et rurales. Depuis 2000, TELUS a investi 39 milliards de dollars au Québec, dans les volets de la technologie et de l'exploitation, pour améliorer la connectivité, stimuler la productivité et soutenir une économie nationale robuste.

« Les 66 milliards de dollars annoncés aujourd'hui s'ajoutent aux 294 milliards de dollars que TELUS a investis à l'échelle du Canada depuis 2000 pour assurer à nos concitoyens la connectivité vitale dont ils ont besoin pour prospérer dans le monde numérique d'aujourd'hui, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. L'infrastructure essentielle que notre talentueuse équipe d'innovateurs et d'ingénieurs crée est l'équivalent du 21e siècle à la construction de couloirs de transport qui connectent notre pays. Les investissements de TELUS au cours des 26 dernières années représentent l'équivalent financier de la construction de 84 chemins de fer du Canadien Pacifique, de 58 voies maritimes du Saint-Laurent ou de 27 réseaux routiers transcanadiens. Il est important de noter que la connectivité que nous offrons contribue à améliorer la vie des Canadiens en rendant possibles le télétravail, les soins de santé en ligne et la flexibilité en matière d'éducation, tout en accélérant l'économie numérique du Canada pour une productivité, une innovation et une compétitivité accrues. Nos réseaux 5G et PureFibre soutiennent des changements transformateurs pour préserver notre environnement, améliorer l'efficacité agricole, favoriser la sécurité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et combler les fossés socioéconomiques et géographiques. En effet, le réseau 5G de calibre mondial de TELUS est maintenant accessible à plus de 90 pour cent de la population canadienne. De plus, notre réseau TELUS PureFibre, le meilleur à l'échelle mondiale et couvrant 99 pour cent du réseau sur fil de cuivre existant de TELUS, offre la technologie Internet la plus rapide et la plus fiable du globe à 3,7 millions de foyers et d'entreprises, et ce n'est qu'un début. Au cours des 26 dernières années, TELUS a installé 162 000 kilomètres de fibre optique, soit assez pour faire quatre fois le tour de la Terre. Le remplacement du cuivre par la fibre optique TELUS PureFibre présente des avantages environnementaux et sociaux du sont considérables. Notamment, en recyclant le cuivre mis hors service, TELUS a éliminé 9 300 tonnes d'émissions, soit l'équivalent de retirer près de 2 000 véhicules des routes pendant un an. De plus, au fur et à mesure que nous retirons le cuivre de nos bureaux centraux, nous réaménageons ces bâtiments maintenant vacants pour en faire des logements abordables et durables. En continuant d'investir dans nos réseaux de calibre mondial, nous démontrons l'engagement de TELUS à promouvoir le développement du Canada et à soutenir nos concitoyens canadiens pour maintes générations à venir. »

D'ici à 2030, TELUS accomplira de grandes choses dans la province :

Soutenir la souveraineté technologique et en matière d'IA du Canada

Étendre son investissement de 2 milliards de dollars pour apporter la vitesse et la connectivité de TELUS PureFibre à des régions du Québec et de l'Ontario qui n'ont pas encore touché les avantages et l'ampleur de cet investissement à ce jour, ce qui stimulera la création d'emplois, accélère l'innovation et accroît la productivité dans ces régions.

à des régions du Québec et de l'Ontario qui n'ont pas encore touché les avantages et l'ampleur de cet investissement à ce jour, ce qui stimulera la création d'emplois, accélère l'innovation et accroît la productivité dans ces régions. Construire plus de 60 nouvelles tours cellulaires cette année, en partenariat avec Terrion, avec l'aide du financement du gouvernement du Québec, et apporter des améliorations ciblées à ses services 5G et LTE sur près de 300 sites existants à l'échelle du Québec, ce qui accroîtra considérablement la couverture et la capacité sans fil pour répondre aux besoins changeants des clients et collectivités, maintenant comme à l'avenir.

nouvelles tours cellulaires cette année, en partenariat avec Terrion, avec l'aide du financement du gouvernement du Québec, et apporter des améliorations ciblées à ses services et sur près de sites existants à l'échelle du Québec, ce qui accroîtra considérablement la couverture et la capacité sans fil pour répondre aux besoins changeants des clients et collectivités, maintenant comme à l'avenir. Renforcer l'infrastructure d'IA au Canada pour répondre à la demande croissante de puissance de calcul avancée grâce au centre d'IA souveraine de TELUSà Rimouski, qui est officiellement classé comme le superordinateur le plus rapide et le plus puissant au Canada par TOP500. Lancé en septembre 2025, ce centre a atteint sa pleine capacité et nous sommes actuellement en train d'augmenter notre parc informatique afin de répondre à la demande croissante.

TELUS Numérique fera progresser les capacités du Canada en matière d'IA souveraine à l'aide de Fuel iX, une plateforme qui permet aux entreprises canadiennes de déployer des assistants d'IA sécurisés et contrôlés au pays. S'appuyant sur les meilleures pratiques de sécurité du secteur, Fuel iX Fortify répond aux exigences rigoureuses du Canada en matière de sécurité de l'IA grâce à une méthode automatisée de l'équipe violette et à des protocoles d'essai rigoureux, ce qui aidera les organisations à intégrer l'IA avec confiance tout en gardant le contrôle sur leurs données et leurs systèmes.

Révolutionner la durabilité environnementale et la prospérité économique

Progresser dans son parcours vers la carboneutralité dans le cadre de son programme de retrait du réseau de cuivre de calibre mondial. Nous continuons de soutenir l'économie circulaire en réhabilitant et en réutilisant les anciens réseaux de cuivre afin de répondre aux besoins pour cette importante ressource au pays. À ce jour, nous avons extrait plus de 4 600 tonnes de cuivre de notre réseau et permis de réduire de 9 300 tonnes les émissions de GES, soit l'équivalent du retrait de près de 2 000 voitures des routes pendant un an.

tonnes de cuivre de notre réseau et permis de réduire de tonnes les émissions de GES, soit l'équivalent du retrait de près de voitures des routes pendant un an. Soutenir la prospérité économique des peuples autochtones en hébergeant des renseignements sur l'IA dirigés par des Autochtones, IndigenomicsAI et wasikan kisewatisiwin, dans notre centre d'IA souveraine à Rimouski.

Renforcer la souveraineté alimentaire du Canada et son leadership mondial en matière de production durable grâce à TELUS Agriculture & Biens de consommation. En élargissant nos services d'agronomie de Decisive Farming dans les régions rurales mal desservies et en soutenant les éleveurs de bétail du Canada, nous aidons les agriculteurs à produire plus avec moins. Ces efforts garantiront une offre alimentaire sûre, abordable et efficace pour les Canadiens tout en permettant une réduction massive pouvant aller jusqu'à 500 000 tonnes d'émissions de GES d'ici 2030.

Favoriser des collectivités saines et branchées

Continuer de combler le fossé numérique grâce à Mobilité pour l'avenir md , Internet pour l'avenir md et Technologies pour l'avenir, et d'outiller les Canadiens pour qu'ils naviguent en toute sécurité en ligne grâce à TELUS Averti md . Depuis leur création, ces initiatives ont contribué à combler le fossé numérique pour 35 000 personnes de la province, tout en assurant leur sécurité dans le cyberespace.

, Internet pour l'avenir et Technologies pour l'avenir, et d'outiller les Canadiens pour qu'ils naviguent en toute sécurité en ligne grâce à TELUS Averti . Depuis leur création, ces initiatives ont contribué à combler le fossé numérique pour personnes de la province, tout en assurant leur sécurité dans le cyberespace. Autonomiser les jeunes du Québec et éliminer les obstacles pour les aider à réaliser tout leur potentiel. Depuis 2005, la Fondation TELUS pour un futur meilleur et les Comités d'investissement communautaire de TELUS ont versé plus de 27 millions de dollars en subventions à plus de 1 600 organismes de bienfaisance axés sur la santé et l'éducation qui soutiennent les jeunes et 200 bourses d'études TELUS à des étudiants de niveau postsecondaire. Qu'il s'agisse d'éliminer les obstacles financiers pour les étudiants ou de soutenir de nombreux partenaires caritatifs répondant aux besoins essentiels des jeunes, comme la Fondation Dr Clown, La Tablée des Chefs, la fondation Swab the World et Pro-Jeunes-Est Rimouski-Neigette, nous nous engageons à bâtir un avenir meilleur pour les jeunes du Québec.

en subventions à plus de organismes de bienfaisance axés sur la santé et l'éducation qui soutiennent les jeunes et bourses d'études TELUS à des étudiants de niveau postsecondaire. Qu'il s'agisse d'éliminer les obstacles financiers pour les étudiants ou de soutenir de nombreux partenaires caritatifs répondant aux besoins essentiels des jeunes, comme la Fondation Dr Clown, La Tablée des Chefs, la fondation Swab the World et Pro-Jeunes-Est Rimouski-Neigette, nous nous engageons à bâtir un avenir meilleur pour les jeunes du Québec. Offrir des soins de santé essentiels, grâce à Santé pour l'avenir de TELUS, à plus de 37 000 consultations de patients défavorisés québécois depuis 2014, financées grâce à nos investissements continus de 1,8 million de dollars dans le cadre de partenariats avec des organisations comme la Mission Old Brewery.

consultations de patients défavorisés québécois depuis 2014, financées grâce à nos investissements continus de dans le cadre de partenariats avec des organisations comme la Mission Old Brewery. Renforcer l'écosystème des soins de santé au Québec grâce à TELUS Santé, au service de plus de 70 000 professionnels de la santé avec des solutions de santé numériques.

professionnels de la santé avec des solutions de santé numériques. Investir plus de 5,6 millions de dollars pour amplifier les récits traitant d'enjeux locaux et soutenir les créateurs et les cinéastes émergents et sous-représentés du Québec au moyen de subventions, de financement de production, de formation, de mentorat et de distribution sur les plateformes nationales dans le cadre du programme de financement maCommunauté de TELUS.

pour amplifier les récits traitant d'enjeux locaux et soutenir les créateurs et les cinéastes émergents et sous-représentés du Québec au moyen de subventions, de financement de production, de formation, de mentorat et de distribution sur les plateformes nationales dans le cadre du programme de financement maCommunauté de TELUS. Favoriser les liens communautaires grâce à des partenariats stratégiques avec le MTELUS, le Grand Théâtre de Québec, le Festival Musique du Bout du Monde, Spect'Art, le CF Montréal, le Rouge et Or de l'Université Laval, L'Océanic de Rimouski, le Drakkar de Baie-Comeau, l'Espace TELUS Complexe Desjardins de Rimouski, Opération Enfant Soleil, Zú, Numana, le Centre des sciences de Montréal, le Vieux-Port de Montréal, Stoneham, le Mont-Sainte-Anne et le Mont-Tremblant.

De plus, depuis 2000, TELUS, les membres de notre équipe et nos retraités ont fourni 1,85 milliard de dollars en dons en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, incluant 2,5 millions de journées de bénévolat auprès de collectivités au Canada et dans le monde.

Ces investissements sont conformes aux prévisions de TELUS en matière de dépenses en immobilisations pour 2026, telles qu'elles ont été divulguées dans le communiqué sur les résultats du quatrième trimestre de 2025 et les cibles pour 2026 de l'entreprise daté du 12 février 2026 et dans le communiqué sur les résultats du premier trimestre de 2026 de l'entreprise daté du 8 mai 2026.

TELUS fait également preuve de moralité fiscale comme moyen d'investir davantage dans nos collectivités. Depuis 2000, et jusqu'à la fin de 2025, TELUS a versé environ 65 milliards de dollars au total en impôts et en redevances de spectre à nos gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux à travers le Canada, incluant les impôts sur le revenu des sociétés, les taxes de vente, les impôts fonciers, la part de l'employeur des charges sociales, divers droits réglementaires et des redevances de spectre, dont plus de 2,6 milliards de dollars en impôts pour la seule année 2025. Ces fonds soutiennent des projets de travaux publics, l'éducation, les soins de santé, les activités culturelles et d'autres initiatives qui améliorent le bien-être social et économique de nos collectivités.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés portant sur des événements et des plans futurs, y compris des énoncés portant sur le montant des investissements prévus par TELUS ainsi que sur les projets et investissements précis que nous chercherons à mener à bien d'ici 2030. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses, y compris des hypothèses sur l'évolution de la situation économique et les stratégies économiques privilégiées. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas s'y fier indûment, car il existe un risque considérable que les résultats réels varient sensiblement de ces énoncés prospectifs, notamment en raison des risques liés aux décisions et aux faits nouveaux en matière de réglementation, de l'environnement concurrentiel dans lequel nous évoluons, et de nos résultats opérationnels et financiers.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont assujettis à une mise en garde et sont publiés sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque décrits en détail dans le rapport de gestion annuel 2025 et le rapport de gestion du premier trimestre 2026 de TELUS, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs décrivent les attentes de TELUS et sont fondés sur nos hypothèses à la date de publication du présent communiqué; ils sont donc sujets à changer. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications exerçant ses activités dans plus de 45 pays et un chef de file mondial grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. TELUS est déterminée à exploiter le potentiel de sa technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie d'environ 170 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans l'expérience client numérique et dans les transformations numériques axées sur l'avenir génératrices de valeur pour sa clientèle mondiale. Guidée par sa philosophie solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons », TELUS continue d'investir dans des initiatives qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des collectivités. En 2023, nous avons lancé le programme de bourses d'études TELUS, qui vise à offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire. À ce jour, le programme a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants, et ce n'est qu'un début. Depuis 2000, TELUS ainsi que les membres de son équipe en poste et retraités ont à ce jour contribué à la collectivité à hauteur de 1,85 milliard de dollars par des dons d'argent, de temps, de produits et services, et divers programmes, ayant notamment effectué 2,5 millions de jours de bénévolat, ce qui a valu à TELUS d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus, consultez telus.com ou suivez @Darren_Entwistle sur Instagram.

Pour en savoir plus, communiquez avec :



Camille Finnegan

Relations publiques de TELUS

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SOURCE TELUS Communications Inc.