VANCOUVER, BC, le 29 mai 2025 /CNW/ - TELUS investira plus de 15 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour étendre et améliorer son infrastructure réseau et ses activités dans l'ensemble de la Colombie-Britannique. Alors que le Canada fait face à un contexte économique difficile et cherche à attirer davantage d'investissements dans le pays pour stimuler la croissance, cet engagement envers l'avenir de la province contribuera à stimuler l'innovation locale et à soutenir la prospérité des communautés urbaines et rurales. Cet investissement s'appuie sur un bilan impressionnant, TELUS ayant investi plus de 66 milliards de dollars en Colombie-Britannique depuis 2000, et s'inscrit dans un engagement plus vaste visant à déployer un total de 70 milliards de dollars d'ici 2029 à l'échelle du Canada afin de stimuler la productivité et de soutenir la robustesse de l'économie nationale.

« Depuis plus de 125 ans, TELUS a son siège social dans l'Ouest du Canada et s'emploie à promouvoir la prospérité économique et sociale de la Colombie-Britannique. En effet, dans un contexte d'incertitude macroéconomique, TELUS est l'une des rares entreprises à s'engager dans des investissements technologiques audacieux et tournés vers l'avenir. Nous reconnaissons que le déploiement soutenu et transformateur des capitaux est essentiel non seulement pour faire progresser l'inclusion numérique, mais aussi pour libérer tout le potentiel économique de la Colombie-Britannique dans les années à venir, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. L'investissement de 15 milliards de dollars que nous faisons en Colombie-Britannique va au-delà de la connectivité traditionnelle; il alimente les services numériques de pointe, stimule l'innovation dans tous les secteurs de l'économie et propulse notre productivité en tant que nation. De plus, cet investissement joue un rôle central dans la compétitivité du Canada sur la scène mondiale. Il entraînera des changements transformationnels cruciaux et fera progresser notre leadership en matière de souveraineté, d'innovation et de développement de l'IA au Canada. Les dépenses en immobilisations de TELUS contribuent surtout à bâtir une société plus résiliente et plus inclusive, en nous permettant de préserver l'environnement grâce à la virtualisation de la technologie et de combler les fossés socioéconomiques et géographiques, particulièrement dans les régions rurales et les collectivités autochtones. Notre équipe déploie des efforts soutenus pour veiller à ce que tous nos concitoyens puissent participer pleinement à l'économie et à la société numériques et en bénéficier pleinement pour les générations à venir. »

« Ces investissements témoignent de la confiance dans l'avenir de notre province en tant que moteur économique d'un Canada renouvelé, a déclaré le premier ministre de la province, David Eby. La connectivité aide les gens de toutes les régions de la province à accéder aux services et à bâtir des entreprises, ce qui crée des emplois et favorise la prospérité aux quatre coins de la province. »

D'ici 2029, TELUS accomplira de grandes choses en Colombie-Britannique :

Déployer des améliorations ciblées à nos services 5G et LTE dans 228 sites à l'échelle de la province cette année, ce qui permet d'accroître considérablement la zone de couverture et la capacité des services mobiles afin de répondre aux besoins changeants des clients et des collectivités maintenant et à l'avenir.

sites à l'échelle de la province cette année, ce qui permet d'accroître considérablement la zone de couverture et la capacité des services mobiles afin de répondre aux besoins changeants des clients et des collectivités maintenant et à l'avenir. Répondre à la demande croissante de logements locatifs abordables dans les collectivités du Grand Vancouver et de l'île de Vancouver en réaménageant les centraux de TELUS dans le cadre de notre programme de retrait du réseau de cuivre de premier plan. Dans l'atteinte de notre objectif de carboneutralité, nous continuons à soutenir l'économie circulaire en récupérant et en reconvertissant nos anciens réseaux de cuivre, contribuant ainsi à répondre aux besoins du Canada pour cette importante ressource. À ce jour, nous avons extrait plus de 4 600 tonnes de cuivre de notre réseau et permis de réduire de 9 300 tonnes les émissions de GES, ce qui équivaut à retirer près de 2 000 voitures des routes pendant un an.

en réaménageant les centraux de TELUS dans le cadre de de premier plan. Dans l'atteinte de notre objectif de carboneutralité, nous continuons à soutenir l'économie circulaire en récupérant et en reconvertissant nos anciens réseaux de cuivre, contribuant ainsi à répondre aux besoins du pour cette importante ressource. À ce jour, nous avons extrait plus de tonnes de cuivre de notre réseau et permis de réduire de tonnes les émissions de GES, ce qui équivaut à retirer près de voitures des routes pendant un an. Lancer l'établissement du centre d'IA souveraine à Kamloops . L'un des deux centres de ce genre au Canada , ces installations sécurisées procurent aux entreprises et aux chercheurs canadiens une technologie de pointe, garantissant que chaque donnée, chaque calcul et chaque percée créé restera à l'intérieur de nos frontières.

. L'un des deux centres de ce genre au , ces installations sécurisées procurent aux entreprises et aux chercheurs canadiens une technologie de pointe, garantissant que chaque donnée, chaque calcul et chaque percée créé restera à l'intérieur de nos frontières. Offrir la connectivité TELUS PureFibre à un plus grand nombre de foyers et d'entreprises en Colombie-Britannique, y compris dans 14 collectivités autochtones, tout en étendant le réseau TELUS PureFibre en Ontario et au Québec pour faire de TELUS un fournisseur national.

en Colombie-Britannique, y compris dans 14 collectivités autochtones, tout en étendant le réseau TELUS PureFibre en et au Québec pour faire de TELUS un fournisseur national. Offrir pour la première fois une connectivité mobile le long du corridor de l'autoroute 20, y compris auprès de quatre Premières Nations Tsilhqot'in et de la Première Nation Ulkatcho, afin d'assurer une expérience plus sûre pour tous les navetteurs et d'améliorer les services d'intervention d'urgence dans la région.

Soutenir davantage les programmes Internet pour l'avenir, Mobilité pour l'avenir et Technologies pour l'avenir de TELUS, ainsi que TELUS Averti. Depuis leur création, ces initiatives ont contribué à combler le fossé numérique pour 184 000 personnes en Colombie-Britannique tout en leur apprenant comment utiliser Internet en toute sécurité.

de TELUS, ainsi que TELUS Averti. Depuis leur création, ces initiatives ont contribué à combler le fossé numérique pour 184 000 personnes en Colombie-Britannique tout en leur apprenant comment utiliser Internet en toute sécurité. Contribuer à la croissance de la Fondation TELUS pour un futur meilleur et les Comités d'investissement communautaire de TELUS, qui ont versé 12,6 millions de dollars en subventions depuis 2018 à des organismes de bienfaisance de la Colombie-Britannique offrant des programmes de santé et d'éducation pour les jeunes.

de dollars en subventions depuis 2018 à des organismes de bienfaisance de la Colombie-Britannique offrant des programmes de santé et d'éducation pour les jeunes. Améliorer la santé de la population grâce à des programmes et des solutions de soins de santé accessibles offerts par TELUS Santé et des partenaires comme la Fondation pour la santé des hommes au Canada (FSHC) qui aide les hommes à lutter contre le stress chronique, l'anxiété et la dépression.

(FSHC) qui aide les hommes à lutter contre le stress chronique, l'anxiété et la dépression. Tisser des liens dans les collectivités grâce à des partenariats significatifs avec des organismes de sports, de loisirs et culturels, comme le Vancouver Whitecaps FC , les Lions de la Colombie-Britannique, Whistler Blackcomb, Big White, la Campagne Moose Hide , le Musée canadien pour les droits de la personne et le Conservatoire royal de musique.

Au cours des 24 dernières années, TELUS a investi 276 milliards de dollars à l'échelle nationale dans son infrastructure de réseau, ses activités d'exploitation et ses licences de spectre. Et depuis 2000, TELUS, les membres de son équipe et ses retraités ont donné l'équivalent de plus de 380 millions de dollars en espèces, en dons en produits et services, en temps et en programmes, et fait 9,1 millions d'heures de bénévolat au profit d'organismes de bienfaisance et communautaires en Colombie-Britannique.

Ces investissements sont conformes aux prévisions en matière de dépenses en immobilisations de TELUS pour 2025, présentées dans le communiqué sur les résultats du quatrième trimestre de 2024 et les objectifs pour 2025 de l'entreprise, publié le 12 février 2025, ainsi que le communiqué sur les résultats du premier trimestre de 2025, publié le 9 mai 2025.

TELUS croit aussi à la notion du devoir fiscal comme moyen d'investir davantage dans les collectivités. Depuis 2000, TELUS a ainsi versé environ 61 milliards de dollars en taxes et en remises visant le spectre aux autorités fédérales, provinciales et municipales du Canada. Ce montant est constitué d'impôts sur le bénéfice des sociétés, de taxes de vente, d'impôts fonciers, de cotisations sociales de la part de l'employeur, de divers droits réglementaires et de remises visant le spectre, dont plus de 2,3 milliards de dollars en impôts pour la seule année 2024. Ces montants servent à la réalisation de projets de travaux publics, à l'éducation, aux soins de santé, aux activités culturelles et aux autres initiatives qui améliorent le mieux-être social et économique de nos collectivités.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des énoncés portant sur des événements et des plans d'avenir, y compris des énoncés concernant le montant des investissements planifiés par TELUS et les projets et investissements précis que nous poursuivrons jusqu'en 2029. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, notamment celles sur l'évolution de la situation et des stratégies économiques. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas s'y fier indûment, car il existe un risque considérable que les résultats réels varient sensiblement de ces énoncés prospectifs, notamment en raison des risques liés aux décisions et aux faits nouveaux en matière de réglementation, de l'environnement concurrentiel dans lequel nous évoluons, et de nos résultats opérationnels et financiers.

Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse sont assujettis à une mise en garde et sont publiés sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque décrits en détail dans le rapport de gestion annuel de 2024 et le rapport de gestion du premier trimestre de 2025 de TELUS, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Ces énoncés décrivent les attentes de TELUS et s'appuient sur nos hypothèses à la date de publication du présent communiqué; ils sont donc sujets à changer. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Sauf si la loi l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

