L'installation hautement sécurisée, propulsée par NVIDIA et HPE, offre un accès immédiat à la puissance de calcul de l'IA de pointe pour les entreprises, les chercheurs et les établissements publics canadiens.

Le centre offrant la souveraineté des données est entièrement géré au pays et comporte plusieurs couches de sécurité, la résidence des données et le contrôle opérationnel.

League, Accenture et OpenText font avancer l'innovation en matière d'IA au Canada grâce au centre d'IA souveraine de TELUS.

Le centre est alimenté à 99 % par de l'énergie renouvelable et par le réseau TELUS PureFibre de pointe.

MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui l'ouverture du premier centre d'IA entièrement souveraine au Canada, établi à Rimouski, au Québec, marquant un jalon historique dans la démarche d'indépendance technologique du pays. L'installation, propulsée par la dernière génération de processeurs graphiques NVIDIA et l'infrastructure informatique de pointe conçue par HPE, est maintenant opérationnelle et au service des clients, libérant ainsi des capacités d'IA avancées pour les entreprises, les chercheurs et les innovateurs du pays et stockant les données à l'intérieur de nos frontières, dans un centre de données sous contrôle canadien.

TELUS inaugure le premier centre d’IA souveraine au Canada TELUS dévoile sa nouvelle signature de marque « Bâtissons l'avenir de notre pays » — soulignant ses profondes racines canadiennes et son engagement envers le développement national par ses investissements en infrastructures et en technologies. (Groupe CNW/TELUS Communications Inc.)

« Aujourd'hui marque un jalon déterminant pour l'avenir numérique du Canada, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. En effet, avec le lancement du tout premier centre d'IA souveraine au pays à Rimouski, nous maximisons l'autonomie canadienne sur les données sensibles. Les entreprises, chercheurs et gouvernements ne devraient pas avoir à compter sur des systèmes contrôlés par des pays étrangers pour concrétiser leurs ambitions en matière d'IA. Aujourd'hui, nous contribuons à changer la donne. En offrant une puissance de calcul avancée au sein de centres de données construits, détenus et exploités ici, au pays, TELUS protège nos données, notre souveraineté et notre économie. Grâce à l'actuel centre de Rimouski et au futur centre de Kamloops, nous créons l'épine dorsale de la productivité, de la compétitivité et du leadership mondial du Canada à l'ère numérique. En collaboration avec des chefs de file de l'industrie comme NVIDIA et HPE, et grâce aux milliards de dollars que TELUS a déjà investis dans son réseau PureFibre de pointe qui connecte les clients d'un océan à l'autre, les centres d'IA novateurs de TELUS jettent les bases sécuritaires et souveraines dont notre pays a besoin pour créer des solutions canadiennes, accélérer la croissance et garantir notre place dans l'économie numérique pour les générations à venir. »

Le centre d'IA souveraine de TELUS donnera aux organisations des capacités de développement de bout en bout pour élaborer de nouveaux modèles d'IA (entraînement), personnaliser les modèles existants pour répondre à des besoins précis (ajustement) et les déployer dans les activités commerciales (inférence). Grâce au nouveau centre d'IA souveraine, TELUS est le premier fournisseur de services en Amérique du Nord à se joindre au réseau de partenaires infonuagiques de NVIDIA , et ses clients ont accès à la technologie la plus avancée de NVIDIA, à une architecture de référence hautement performante et à une pile logicielle qui peuvent réduire considérablement le temps et les coûts liés au déploiement de l'IA.

« La nouvelle initiative de TELUS en matière d'IA souveraine est un ajout bienvenu à l'infrastructure numérique croissante du Canada, a déclaré l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique. L'expansion des capacités de données et de calcul ici au pays soutient la vision du gouvernement en matière de productivité et de compétitivité propulsées par l'IA. En conservant les données et l'informatique au Canada, TELUS contribue à l'innovation responsable et renforce nos objectifs économiques plus larges, aux côtés de nombreux autres partenaires qui construisent des centres de données essentiels dans tout le pays. »

« L'infrastructure d'IA souveraine permet aux pays d'innover selon leurs propres conditions tout en protégeant leurs données les plus précieuses, explique Ronnie Vasishta, premier vice-président du secteur des télécommunications à NVIDIA. TELUS concrétise cette vision au Canada, en bâtissant une plateforme robuste combinant la technologie d'IA la plus avancée de NVIDIA et son infrastructure de calibre mondial dans un environnement véritablement souverain. Ce centre d'IA fournira aux entreprises canadiennes les capacités nécessaires pour développer des solutions d'IA, devancer les délais de mise en marché et être concurrentielles sur la scène mondiale. »

« Pour accélérer l'innovation en matière d'IA et avoir une incidence positive dans la société, les provinces et les entités publiques devront mettre en place une solution souveraine qui allie l'évolutivité, la performance et la gouvernance requises pour alimenter la croissance tout en protégeant les données et la propriété intellectuelle, a déclaré Trish Damkroger, première vice-présidente et directrice générale des solutions d'infrastructure pour le CHP et l'IA, à HPE. L'investissement de TELUS dans un centre d'IA souveraine permettra aux secteurs public et commercial du Canada d'innover à l'ère de l'IA. Nous sommes honorés de collaborer avec toutes les parties prenantes pour fournir l'infrastructure et les services essentiels pour faire progresser leur mission. »

League, Accenture et OpenText font avancer l'innovation en matière d'IA au pays grâce au centre d'IA souveraine de TELUS.

La plateforme entièrement souveraine de TELUS permettra aux organisations de premier plan et aux innovateurs d'élaborer des solutions novatrices pour les entreprises canadiennes.

League, le principal fournisseur d'expérience grand public en soins de santé au Canada, exploitera sa gamme complète de solutions de soins de santé alimentés par l'IA à l'aide du centre d'IA souveraine de TELUS. En tirant parti de l'infrastructure d'IA hautement sécurisée de TELUS et gérée au pays, League sera en mesure d'offrir des expériences de soins de santé personnalisées à des millions d'utilisateurs canadiens, améliorant ainsi les résultats pour les patients tout en stockant des données sensibles sur les soins de santé à l'intérieur des frontières.

De son côté, Accenture développera et déploiera des solutions sectorielles sur la plateforme du centre d'IA souveraine de TELUS afin d'accélérer l'adoption de l'IA par ses clients canadiens dans des secteurs hautement réglementés et soumis à la souveraineté des données, comme les services publics, les soins de santé, l'infrastructure essentielle et les services financiers. Cette collaboration stratégique fournira aux entreprises d'ici un accès à une gamme complète de services de mise en œuvre de l'IA, de la stratégie au déploiement, tout en conservant la propriété intellectuelle et les données sur le sol canadien.

OpenText utilisera le centre d'IA de TELUS pour offrir des solutions d'IA infonuagiques souveraines, plus sûres et évolutives grâce à sa plateforme Aviator, qui fournit des services infonuagiques et d'IA de calibre entreprise à plus de 1 600 entreprises et clients gouvernementaux canadiens qui assurent la résidence des données, la sécurité et la conformité.

Renforcer le leadership du Canada en matière d'IA durable

Le centre d'IA souveraine marque la prochaine étape du leadership de longue date de TELUS en matière d'IA. Il renforce l'engagement de TELUS envers l'innovation responsable en matière d'IA et la productivité et la croissance économique au pays, et il s'appuie sur sa gamme complète de solutions d'IA, notamment Fuel iX , une plateforme d'IA générative primée de calibre entreprise.

« La recherche canadienne sur l'IA a toujours été à l'avant-garde, mais l'accès à une infrastructure informatique véritablement souveraine et performante peut constituer une lacune importante, a déclaré Valérie Pisano, présidente et cheffe de la direction de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle. Le centre d'IA souveraine de TELUS fournit à la communauté de l'IA du pays les ressources informatiques nécessaires pour faire progresser la recherche, tout en maintenant nos travaux à l'intérieur de nos frontières. Cette infrastructure souveraine nous permet de transformer les innovations en matière d'IA en applications concrètes qui profitent à notre économie et à notre société. »

Alimentée à 99 % par une énergie renouvelable, le centre fonctionne avec une efficacité énergétique trois fois supérieure à la moyenne du secteur et réduit la consommation d'eau de plus de 75 % grâce à des systèmes de refroidissement naturel novateurs, ce qui prouve que les capacités d'IA de pointe et la gestion environnementale vont de pair.

Pour en savoir plus sur les capacités de TELUS en matière d'IA souveraine et sur la façon dont notre gamme de services d'IA fiables peut accélérer le parcours d'IA de votre organisation, visitez telus.com/centreia .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial oeuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore 157 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Bâtissons l'avenir de notre pays.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Camille Finnegan

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.