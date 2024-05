En partenariat avec Espace Femmes Premières Nations Québec, Mobilité pour l'avenir prend de l'expansion pour fournir un service téléphonique essentiel aux femmes autochtones

Les femmes autochtones sont 12 fois plus susceptibles d'être assassinées ou portées disparues que toute autre femme au pays

QUÉBEC, territoire traditionnel de la nation Huronne-Wendat, le 16 mai 2024 /CNW/ - TELUS lance aujourd'hui Mobilité pour l'avenir pour les femmes autochtones à risque au Québec, un programme offrant gratuitement des téléphones intelligents et des forfaits de données aux femmes autochtones qui sont victimes de violence ou risquent de l'être. D'après Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final de l'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées , même si les femmes autochtones ne représentent que 4 pour cent de la population féminine canadienne, les femmes et les filles autochtones représentent 24 pour cent des victimes de féminicide et ont 12 fois plus de risques d'être assassinées ou portées disparues que les autres femmes.

Mobilité pour l'avenir pour les femmes autochtones à risque prend de l'expansion en partenariat Espace Femmes Premières Nations Québec (EFPNQ), un organisme lancé par Femmes Autochtones Québec (FAQ) qui agira en tant qu'intervenant de première ligne et comme point d'entrée aux services d'accueil, de référence et d'écoute pour les femmes autochtones du Québec qui font face à de la violence. Avec ce partenariat, TELUS et EFPNQ offriront aux femmes un lien vital avec les services d'urgence, un accès fiable à des ressources virtuelles de santé et de mieux-être, et un moyen de rester en contact avec leurs amis, leur famille et leur réseau de soutien. À ce jour, ce programme a soutenu des milliers de femmes autochtones à l'échelle nationale.

« Il est impératif pour TELUS de contribuer de façon humaine et significative au mieux-être des collectivités que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons, et nous estimons que chaque femme mérite de s'épanouir en toute sécurité, déclare Nathalie Dionne, vice-présidente régionale, Marketing, TELUS. L'expansion de Mobilité pour l'avenir pour les femmes autochtones à risque au Québec témoigne de l'engagement continu de TELUS à être un partenaire de soutien dans la promotion de la réconciliation. TELUS a été la première entreprise technologique au Canada à publier un plan d'action pour la réconciliation avec les peuples autochtones. En collaborant avec des organisations dirigées par des Autochtones comme EFPNQ, TELUS vise à exploiter sa technologie de pointe pour un impact positif, en aidant à prévenir la violence et soutenir les femmes et les filles autochtones pour accéder au soutien dont elles ont besoin. »

« Avec le lancement de ce nouveau programme au Québec, TELUS pose un geste concret vers la voie de la réconciliation, déclare Marjolaine Étienne, présidente de Femmes Autochtones Québec. Une connectivité cellulaire fiable offre aux femmes et aux filles autochtones un accès essentiel à des services favorisant leur sécurité et leur bien-être. Cela représente un progrès significatif dans notre effort pour offrir des services antiviolence inclusifs pour et par les femmes autochtones tout en identifiant des solutions pour faciliter leur accès rapide aux services d'urgence et aux programmes communautaires essentiels dont elles ont besoin. »

Le programme Mobilité pour l'avenir pour les femmes autochtones à risque fait partie des programmes Connectés pour l'avenir , qui offrent aux personnes dans le besoin à travers le Canada un accès à la technologie de pointe de TELUS. Ces programmes ont soutenu plus de 460 000 personnes depuis leur création et comprennent :

Mobilité pour l'avenir, qui fournit aux jeunes quittant leur foyer d'accueil, aux aînés à faible revenu et aux réfugiés parrainés par le gouvernement des téléphones intelligents gratuits ou à prix réduit et des forfaits sans fil;





Technologies pour l'avenir, qui permet aux individus vivant avec un handicap d'utiliser de manière autonome leurs téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs et d'améliorer finalement leur qualité de vie grâce à un soutien personnalisé, à la formation et à la technologie d'assistance;





Santé pour l'avenir, qui fournit des services de soins primaires, de santé mentale et de soutien en matière de toxicomanie directement aux personnes dans le besoin et vivant dans la rue, par l'intermédiaire des cliniques de santé mobiles de TELUS à travers le Canada , en partenariat avec des organisations telles que la Mission Old Brewery à Montréal. Nous soutenons également les personnes âgées à faible revenu pour vieillir en toute sécurité chez elles en toute confiance, grâce à un accès à prix réduit au service d'alerte médicale de TELUS Santé;





, en partenariat avec des organisations telles que la Mission Old Brewery à Montréal. Nous soutenons également les personnes âgées à faible revenu pour vieillir en toute sécurité chez elles en toute confiance, grâce à un accès à prix réduit au service d'alerte médicale de TELUS Santé; Internet pour l'avenir, qui offre un service Internet haute vitesse à partir de seulement 10 $ par mois aux familles à faible revenu, aux réfugiés parrainés par le gouvernement, aux personnes démunies vivant avec un handicap et aux jeunes adultes devant quitter leur foyer d'accueil (dans quelques régions du Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique).

TELUS s'engage à suivre le chemin de la réconciliation en posant des gestes concrets en partenariat avec les communautés autochtones et assume son rôle et ses responsabilités conformément aux modèles de réconciliation autochtones. Apprenez-en davantage sur les engagements et les actions de TELUS en matière de réconciliation ainsi que sur les résultats remarquables produits par les collectivités autochtones à telus.com/reconciliation .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent près de 72 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

À propos de Femmes Autochtones Québec

Femmes Autochtones Québec est un organisme sans but lucratif qui lutte depuis 50 ans pour la défense des droits et la prise en compte des femmes autochtones dans les politiques publiques, notamment en appuyant les femmes dans leur quête vers l'égalité, la justice, l'amélioration de leur bien-être ainsi que dans leur engagement au sein de leurs communautés. L'organisme Espace Femmes Premières Nations - Québec agit en tant qu'intervenant de première ligne et comme point d'entrée aux services d'accueil, de référence et d'écoute pour les femmes des Premières Nations du Québec victimes de violence sous toutes ses formes (conjugale, familiale ou sexuelle). faq-qnw.org

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Camille Finnegan

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

Émilie Deschênes

Collaboratrice aux relations médias de FAQ

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.