Cette transaction fait de TELUS un chef de file mondial en matière d'expérience client numérique optimisée par l'intelligence artificielle (IA) et de transformation des logiciels-services dans de nombreux secteurs.

Une intégration plus étroite devrait propulser la croissance des secteurs des télécommunications, de la santé, de l'agriculture et des biens de consommation de TELUS, tout en donnant à TELUS Numérique la capacité de saisir des possibilités de croissance auprès de sa clientèle externe.

Les gains d'efficacité opérationnelle généreront environ 150 millions de dollars annuellement.

VANCOUVER, BC, le 31 oct. 2025 /CNW/ - TELUS Corporation (« TELUS ») (TSX: T) (NYSE: TU) et TELUS International (Cda) Inc. (« TELUS Numérique ») (NYSE: TIXT) (TSX: TIXT) ont annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition annoncée précédemment de la totalité des actions à droit de vote multiple et des actions à droit de vote subalterne en circulation de TELUS Numérique n'appartenant pas déjà à TELUS, pour 4,50 $ US par action en espèces et/ou en actions ordinaires de TELUS, ce qui représente une contrepartie globale d'environ 539 millions de dollars américains. Après la transaction, TELUS détient désormais 100 % de TELUS Numérique.

« Cette acquisition marque une étape importante pour TELUS et TELUS Numérique, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Ensemble, nous accélérerons l'intégration de solutions numériques de pointe en matière d'expérience client, de plateformes propulsées par l'IA et d'innovation de logiciel-service dans tous les secteurs de notre entreprise, y compris les télécommunications, TELUS Santé et TELUS Agriculture & Biens de consommation. Alors que nous intégrons TELUS Numérique à la famille TELUS, notre profond engagement envers les clients et notre équipe talentueuse demeurera notre priorité absolue. En tirant parti de notre innovation technologique et humaine collective, nous obtiendrons des résultats supérieurs pour nos clients au Canada et à l'échelle mondiale, tout en offrant de meilleures possibilités de croissance pour nos actionnaires. Nous prévoyons que cette intégration générera environ 150 millions de dollars en taux de rendement de trésorerie annualisé grâce aux gains d'efficacité opérationnelle liés, notamment, à l'automatisation accélérée fondée sur l'IA, à la simplification des activités et à la publicité croisée stratégique des services. Ainsi, nous renforcerons davantage notre rendement financier en accordant la priorité aux occasions à forte incidence afin de créer une valeur importante pour les actionnaires. »

La transaction a été massivement approuvée par les actionnaires de TELUS Numérique lors d'une assemblée extraordinaire tenue le 27 octobre 2025, à la suite de la recommandation unanime du comité spécial composé d'administrateurs indépendants et du conseil d'administration de TELUS Numérique (les administrateurs intéressés se sont abstenus). Une ordonnance définitive de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a été rendue le 29 octobre 2025.

« Le comité spécial s'est engagé à obtenir le meilleur résultat possible pour TELUS Numérique et ses actionnaires minoritaires, a déclaré Josh Blair, coprésident du comité spécial de TELUS Numérique. Cette transaction est l'aboutissement d'un processus indépendant rigoureux visant à offrir aux actionnaires une valeur immédiate et attrayante et à placer l'organisation combinée sur la voie du succès dans un marché mondial de plus en plus concurrentiel. »

Les résultats des choix de contrepartie

Selon les modalités de l'arrangement, les actionnaires de TELUS Numérique avaient le droit de recevoir : (a) 4,50 $ US en espèces (la « contrepartie en espèces »), (b) 0,273 action ordinaire de TELUS (les « actions de TELUS » et pour cette contrepartie, la « contrepartie en actions »), ou (c) 2,25 $ US en espèces et 0,136 action de TELUS (la « contrepartie combinée »), pour chaque action de TELUS Numérique (collectivement, la « contrepartie »), sous réserve d'un calcul au prorata, de sorte qu'un maximum de 25 % de la contrepartie globale à verser aux actionnaires doit être composé d'actions de TELUS.

Les résultats des choix des actionnaires de TELUS Numérique (sauf en ce qui concerne TELUS et ses filiales) avant la date limite du 22 octobre 2025, à 9 h (heure de Vancouver), sont les suivants :

Les actionnaires représentant 106 755 480 actions en circulation de TELUS Numérique ont choisi de recevoir la contrepartie en espèces;

Les actionnaires représentant 448 976 actions en circulation de TELUS Numérique ont choisi de recevoir la contrepartie en actions;

Les actionnaires représentant 12 697 517 actions en circulation de TELUS Numérique ont choisi ou sont réputées avoir choisi la contrepartie combinée.

La contrepartie finale n'a pas fait l'objet d'un calcul au prorata.

Aucune fraction d'action de TELUS n'a été émise dans le cadre de l'arrangement. Par conséquent, la contrepartie reçue par tout actionnaire individuel peut faire l'objet d'un ajustement, comme énoncé dans le plan d'arrangement et comme décrit dans la circulaire d'information de la direction de TELUS Numérique.

Dans le cadre de cet arrangement, TELUS a émis une quantité totale de 1 849 374 actions de TELUS représentant moins de 1 % des actions de TELUS en circulation, pour un total de 508 970 041,54 $ US en espèces en contrepartie.

Radiation des actions à droit de vote subalterne de TELUS Numérique

Les actions à droit de vote subalterne de TELUS Numérique doivent être radiées sous peu de la Bourse de Toronto (TSX) et de la Bourse de New York (NYSE). TELUS Numérique a demandé à cesser d'être un émetteur assujetti en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et à désinscrire les actions à droit de vote subalterne en vertu de la Securities Exchange Act of 1934.

Renseignements d'alerte préalable

Immédiatement avant la conclusion de l'arrangement, TELUS était la propriétaire bénéficiaire d'un total de 152 004 019 actions à droit de vote multiple et 6 874 822 actions à droit de vote subalterne, ce qui représente 100 % des actions à droit de vote multiple en circulation et environ 5,4 % des actions à droit de vote subalterne en circulation. Ensemble, les actions à droit de vote multiple et les actions à droit de vote subalterne détenues par TELUS représentent 92,7 % des droits de vote en circulation rattachés à toutes les actions de TELUS Numérique.

Depuis la conclusion de l'arrangement de paiement, TELUS est désormais la propriétaire bénéficiaire de 100 % des actions émises et en circulation de TELUS Numérique. Un rapport d'alerte préalable sera déposé par TELUS conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables et pourra être consulté sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca ou pourra être obtenu auprès de l'équipe TELUS Relations avec les investisseurs, sur demande, au 1-800-667-4871 ou à TELUS Corporation, sise au 510, rue Georgia Ouest, 23e étage, Vancouver (Colombie-Britannique), Canada V6B 0M3.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés portant sur des événements et des plans d'avenir de TELUS et de TELUS Numérique, y compris, sans s'y limiter, des déclarations sur la transaction; sur les effets de la transaction, y compris l'intégration de TELUS Numérique au sein de TELUS; sur les résultats pour les clients de TELUS; sur les avantages stratégiques, financiers et autres qui découleront de la transaction; sur la conjoncture, l'économie, le marché et d'autres facteurs; de même que sur la radiation et la désinscription des actions à droit de vote subalterne de TELUS Numérique. Les énoncés prospectifs se caractérisent généralement par des mots comme « hypothèse », « but », « objectif », « stratégie », « cible » et autres expressions semblables, par des verbes comme « viser », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « s'efforcer », « planifier », « prévoir », « chercher » ou « estimer », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables.

De par leur nature, les énoncés prospectifs sont exposés à des incertitudes et à des risques inhérents et sont fondés sur des hypothèses, y compris des hypothèses concernant : la réalisation des avantages stratégiques, financiers et autres de la transaction dans les délais prévus; les contextes économiques et politiques et les conditions du secteur; la capacité de conserver et d'attirer de nouveaux clients, de saisir des occasions de vente croisée entre les organisations respectives; l'intégration de l'entreprise acquise dans les délais prévus et aux coûts prévus; l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements publics et autres (y compris les renseignements financiers) fournis par TELUS Numérique et TELUS; l'absence de responsabilités ou de coûts importants non divulgués liés à la transaction; la capacité d'attirer et de retenir des employés clés dans le cadre de la transaction; les estimations et les attentes de la direction en ce qui concerne les conditions économiques et commerciales futures et d'autres facteurs liés à la transaction et l'incidence qui en résultera sur la croissance et l'accroissement de divers paramètres financiers. Ces hypothèses étant susceptibles de se révéler inexactes, il est possible que les résultats ou les autres événements diffèrent sensiblement des prévisions formulées expressément ou implicitement dans les énoncés prospectifs.

Les hypothèses et les risques sous-jacents aux énoncés prospectifs sont décrits en détail à la rubrique 9 intitulée « Tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires » et à la rubrique 10 intitulée « Risques et gestion des risques » du rapport de gestion annuel de TELUS de 2024, complété par la rubrique 9 intitulée « Mise à jour relative aux tendances, perspectives et hypothèses générales ainsi qu'aux évolutions et procédures réglementaires » dans le rapport de gestion intermédiaire de TELUS pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2025 ainsi que dans d'autres documents divulgués publiquement par TELUS et TELUS Numérique et dans les déclarations déposées auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada (sur SEDAR+ au www.sedarplus.com ) et aux États-Unis (sur EDGAR au www.sec.gov ). Ces descriptions sont intégrées par renvoi dans cette mise en garde, mais ne représentent pas une liste complète des risques pouvant avoir une incidence sur TELUS ou TELUS Numérique, ou des hypothèses de TELUS et de TELUS Numérique.

Les risques et incertitudes susceptibles de faire en sorte que le rendement ou les événements s'écartent considérablement des énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : l'intégration de TELUS Numérique aux activités de TELUS; la dépendance à l'égard d'employés clés et la perte de certains employés clés de TELUS Numérique; la possibilité de ne pas réaliser, dans les délais prévus ou de ne pas réaliser du tout, les avantages stratégiques, financiers et autres prévus dans le cadre de la transaction; l'incertitude inhérente aux projections financières ou autres; l'augmentation de l'endettement; les responsabilités ou les coûts potentiels non divulgués associés à la transaction; la dépendance à l'égard des renseignements fournis par TELUS Numérique, et les hypothèses, les jugements et les attributions faites par TELUS Numérique; la possibilité d'un litige lié à la transaction; et des risques liés au fait que l'attention de la direction ne soit pas accordée aux activités commerciales continues de TELUS Numérique.

Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent les attentes respectives de TELUS Numérique et de TELUS, et s'appuient sur les hypothèses respectives à la date de publication du présent communiqué. Ils sont sujets à changer après cette date. TELUS et TELUS Numérique n'ont ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, sauf si la loi l'exige.

Cette mise en garde vise l'ensemble des énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de socio capitalisme. TELUS Santé améliore plus de 160 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Coordonnées

TELUS Relations avec les investisseurs

Robert Mitchell

[email protected]

Relations médiatiques de TELUS

Steve Beisswanger

[email protected]

Relations avec les investisseurs, TELUS Numérique

Olena Lobach

[email protected]

Relations médiatiques de TELUS Numérique

Ali Wilson

[email protected]

Communications du comité spécial de TELUS Numérique

Justine Hall

FGS Longview

[email protected]

