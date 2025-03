TELUS explore la possibilité de faire levier sur une entité d'infrastructure spécialisée et des investissements stratégiques pour dynamiser ses réseaux mobiles de prochaine génération

VANCOUVER, BC, le 26 mars 2025 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement continu à offrir une connectivité et des technologies de pointe à un plus grand nombre de Canadiens, TELUS consulte depuis plusieurs mois des conseillers pour explorer diverses options liées à l'optimisation de son bilan, notamment l'analyse d'un éventuel projet lié à la vente d'une participation minoritaire dans ses actifs de sites sans fil de classe mondiale.

« Nous avons fait appel à des conseillers pour explorer les possibilités liées à la monétisation de notre infrastructure de sites sans fil. Sous réserve de notre capacité à réaliser le projet dans les paramètres économiques souhaités, nous pourrons améliorer l'efficience et l'efficacité de nos activités liées aux réseaux, souligne Darren Entwistle, président et directeur général de TELUS. Cette démarche s'inscrit dans l'engagement de l'entreprise à l'égard d'une croissance durable alors qu'elle vise à renforcer son bilan en utilisant l'entièreté des revenus projetés pour payer sa dette. »

« Cette initiative donnerait à TELUS la souplesse financière nécessaire pour rembourser sa dette. Surtout, il accélérerait nos progrès sur la voie de la réduction de l'endettement, annoncée récemment, notamment en nous permettant d'atteindre un ratio d'endettement de 3 fois la dette nette par rapport au BAIIA d'ici 2027, tout en mettant fin à notre programme de réinvestissement des dividendes actualisés, a déclaré Doug French, vice-président à la direction et chef des services financiers de TELUS. Les bénéfices générés seront importants pour l'ensemble de nos parties prenantes, y compris nos clients, nos investisseurs et les communautés à travers le Canada. Il est important de noter qu'il ne s'agit que d'un des nombreux projets de monétisation de nos actifs que nous envisageons dans le cadre d'un vaste chantier visant la réduction de l'endettement. Cela nous permettra de renforcer notre excellence opérationnelle et financière, ainsi que notre capacité à offrir des solutions innovantes et de premier plan à nos clients. »

Même si aucune décision définitive n'a encore été prise, ces considérations soulignent l'engagement de TELUS envers une planification stratégique prudente et une croissance durable. L'entreprise demeure déterminée à maintenir des communications transparentes et à tenir ses parties prenantes informées lorsqu'elle évalue ces possibilités.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore 76 millions de vies dans le monde entier grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde. Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Relations avec les investisseurs

Robert Mitchell

[email protected]

Relations médiatiques

Steve Beisswanger

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.