Cette collaboration inédite utilise l'infrastructure du réseau TELUS PureFibre pour faire progresser les communications quantiques.

VANCOUVER, BC, le 28 oct. 2024 /CNW/ - TELUS est ravie d'annoncer sa collaboration avec Photonic Inc., une entreprise pionnière de la Colombie-Britannique, afin d'accélérer le développement des communications quantiques de prochaine génération au Canada. TELUS fournira à Photonic un accès exclusif à son réseau à fibre optique de pointe. Cela lui permettra de mettre à l'essai des technologies quantiques révolutionnaires et des solutions émergentes qui devraient remodeler le monde numérique au Canada, améliorer la productivité et stimuler la croissance économique.

Processeur quantique au silicium de Photonic (Groupe CNW/TELUS Communications Inc.) Logo de Photonic (Groupe CNW/TELUS Communications Inc.)

Au cours des dernières années, la technologie quantique a dépassé le stade de la recherche universitaire pour entrer dans le secteur commercial grâce à des entreprises chefs de file comme Photonic. La collaboration avec TELUS permet à des secteurs tels que la finance, la sécurité et la logistique de se préparer à un avenir marqué par la sécurité quantique. Grâce à l'infrastructure de TELUS qui permet de tester des applications concrètes, Photonic contribue à accélérer la commercialisation des technologies quantiques, qui sont appelées à modifier la façon dont les secteurs abordent l'informatique et les communications sécurisées, tant au Canada qu'à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de cette collaboration, TELUS fournit à Photonic l'accès à un réseau à fibre optique de 30 kilomètres en Colombie-Britannique. Ce réseau est configuré pour mettre à l'essai des réseaux quantiques de plus en plus complexes qui utilisent le cryptage quantique pour le transfert d'informations ultrasécurisé et inviolable sur de longues distances. Cette infrastructure de pointe permettra à Photonic de faire progresser les capacités essentielles en matière d'informatique quantique (résolution de problèmes complexes hors de portée des ordinateurs actuels), de réseaux quantiques et de distribution de clés quantiques (utilisation de signaux quantiques pour créer un cryptage sécurisé) - des technologies déterminantes pour l'avenir de la sécurité et de l'innovation numériques.

Il s'agit d'une étape importante pour les deux entreprises, qui s'efforcent de jeter les bases d'un Internet quantique. Le réseau à fibre optique dédié est connecté à l'infrastructure nationale de TELUS, ce qui permet d'envisager des essais à plus grande échelle d'un bout à l'autre du pays. C'est la première fois qu'une jeune entreprise canadienne se voit accorder l'accès au réseau d'un grand fournisseur de services de télécommunication dans le but de développer des capacités de communication quantique. Ce partenariat fait suite à des étapes impressionnantes franchies récemment par Photonic, notamment la démonstration réussie de la distribution d'intrication entre des systèmes indépendants dans un cadre commercial (l'intrication permet aux particules de partager des informations quantiques sur de grandes distances). Il s'agit d'un élément essentiel de la mise à l'échelle des réseaux quantiques.

« Notre collaboration avec TELUS nous permet de passer du laboratoire aux applications concrètes, en démontrant la compatibilité de notre technologie avec l'infrastructure existante, déclare Stephanie Simmons, fondatrice et chef de la direction quantique de Photonic. Il s'agit d'une étape importante dans la mise en place des fondements d'un avenir prêt pour le calcul quantique, qui révolutionnera l'informatique et la communication numérique au Canada et au-delà. »

« À TELUS, nous croyons que l'informatique quantique est la prochaine étape des communications numériques. Je suis donc impatient de voir les percées et les innovations de Photonic, affirme Nazim Benhadid, chef des services technologiques à TELUS. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de notre engagement à investir dans des technologies de pointe qui favorisent un avenir sûr et connecté au Canada. En bâtissant dès maintenant l'infrastructure quantique, nous contribuons à tirer pleinement parti de son potentiel économique et à donner aux entreprises les moyens d'innover et d'être concurrentielles à l'échelle mondiale. »

La technologie quantique offre la possibilité de résoudre certains des problèmes de calcul les plus complexes au monde, allant de la conception de matériaux à la mise au point de catalyseurs respectueux de l'environnement. Cependant, elle présente aussi de nouveaux défis, dont la capacité de déjouer les méthodes de cryptage existantes au cours de la prochaine décennie. La collaboration entre TELUS et Photonic contribue à faire du Canada un chef de file mondial dans la course quantique, en veillant à ce que les entreprises et les citoyens soient préparés à un avenir sécurisé sur le plan quantique.

À propos de Photonic



Photonic Inc. est une entreprise quantique de premier plan qui construit des plateformes d'informatique quantique et de réseautage extensibles et tolérantes aux pannes qui offrent des solutions quantiques commercialement pertinentes. L'architecture de Photonic permet une mise en réseau modulaire en intégrant de manière unique les capacités de calcul, de connexion et de correction d'erreur requises pour réaliser une informatique quantique à l'échelle industrielle. Notre interface réseau de télécommunications native et notre approche modulaire sont conçues pour s'intégrer dans les environnements de centres de données et de télécommunications existants.

Notre équipe réunit le meilleur de l'expérience de l'industrie et une expertise scientifique de pointe. Les partenaires et investisseurs multinationaux apportent les avantages d'une infrastructure mondiale et de plateformes de livraison éprouvées. La société est dirigée par des innovateurs possédant une expertise approfondie dans la technologie quantique du silicium, le calcul haute performance et les télécommunications. Photonic, dont le siège social est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, et qui possède des bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni, compte aujourd'hui plus de 140 employés. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez www.photonic.com

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures.

Présente dans 32 pays, TELUS Expérience numérique (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent plus de 75 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

Personnes-ressources pour les médias

TELUS :

Athyu Eleti

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

Photonic Inc. :

Laurie Davis

Interprose PR for Photonic Inc.

+1 804 337 2569

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.