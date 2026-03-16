Une nouvelle solution d'intelligence artificielle confidentielle permet aux organisations canadiennes de profiter d'une option sécuritaire à grande échelle grâce à une preuve cryptographique de la protection des infrastructures souveraines

SAN JOSE, Calif., le 16 mars 2026 /CNW/ - TELUS et Fortanix ont annoncé une nouvelle solution d'intelligence artificielle (IA) confidentielle, basée sur une technologie de NVIDIA. Elle permet aux organisations d'entraîner l'IA avec leurs données les plus sensibles en utilisant une preuve cryptographique qu'elles demeurent sécurisées au sein du territoire canadien.

L'IA confidentielle applique une technologie de chiffrement évoluée, appelée l'informatique confidentielle, précisément pour protéger les charges de travail d'IA. Ainsi, les données sensibles demeurent chiffrées même lorsqu'elles sont traitées activement par le système d'IA. Développée conjointement par TELUS et Fortanix, un chef de file en sécurité de l'informatique confidentielle, la nouvelle solution s'appuie sur l'infrastructure de pointe de NVIDIA dans le centre d'IA souveraine de TELUS. Elle utilise l'attestation cryptographique et des clés sécurisées pour établir une chaîne de confiance vérifiable. Ainsi, les modèles exclusifs, les données sensibles et les identifiants des agents restent chiffrés tout au long de la formation, de la mise au point et de l'inférence.

« TELUS a bâti la première infrastructure d'IA entièrement souveraine au Canada afin que les chercheurs, les jeunes entreprises, les grandes entreprises et les établissements publics n'aient plus à choisir entre la protection de leurs données et l'exploitation des avantages transformateurs de l'IA, affirme Hesham Fahmy, chef du service de l'information à TELUS. Cette collaboration récente avec Fortanix et NVIDIA ajoute une dernière couche de sécurité essentielle pour protéger les données pendant leur traitement actif. Maintenant, les organisations réglementées peuvent déployer l'IA même pour leurs charges de travail les plus sensibles, avec une preuve de protection vérifiable. Ainsi, elles peuvent accélérer l'innovation en toute confiance sans compromettre leur contrôle, leur vie privée et leur conformité. »

Cette solution, présentée lors de la conférence NVIDIA GTC 2026 à San Jose, est particulièrement importante pour les organisations notamment dans les secteurs de la santé, des finances et du gouvernement, où les défis liés au déploiement de l'IA et au risque d'exposition aux données sensibles pendant le traitement peuvent entraver l'innovation. La solution d'IA confidentielle crée un rapport vérifiable indiquant que l'environnement est chiffré pendant tout le cycle de vie de l'IA.

« La confiance n'est pas implicite, mais on doit la gagner, affirme Anuj Jaiswal, chef des produits et de la stratégie à Fortanix. Grâce à l'attestation vérifiée et à la clé de sécurité protégée par une attestation, nous veillons à ce que les modèles, les données et les agents ne fonctionnent qu'à l'intérieur d'environnements confidentiels approuvés. En combinant cette technologie à l'infrastructure souveraine de TELUS, les organisations peuvent déployer l'IA sur leurs données les plus sensibles avec une preuve cryptographique de protection, le tout sur le sol canadien. »

Avant que les données sensibles ne soient déchiffrées, la solution d'IA confidentielle effectue une vérification cryptographique de l'environnement d'exécution de confiance au moyen des services d'attestation d'informatique confidentielle NVIDIA pour confirmer que le matériel est authentique et sécuritaire. Les clés de chiffrement sont libérées seulement lorsque cette vérification est réussie. Si elle échoue, les données restent verrouillées. Ces barrières de sécurité font en sorte que les données sensibles demeurent protégées et inaccessibles tout au long du processus de développement et de déploiement de l'IA.

La solution conjointe d'IA confidentielle sera offerte par l'intermédiaire de l'infrastructure d'IA de NVIDIA du centre d'IA souveraine de TELUS, avec Fortanix fournissant une attestation vérifiée et une clé sécurisée avec attestation. Pour en savoir plus, visitez telus.com/centreia.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications exerçant ses activités dans plus de 45 pays et un chef de file mondial grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. TELUS est déterminée à exploiter le potentiel de sa technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de plus de 161 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans l'expérience client numérique et dans les transformations numériques axées sur l'avenir génératrices de valeur pour sa clientèle mondiale. Guidée par sa philosophie solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons », TELUS continue d'investir dans des initiatives qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des collectivités. En 2023, nous avons lancé le programme de bourses d'études TELUS, qui vise à offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire. À ce jour, le programme a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants, et ce n'est qu'un début. Depuis 2000, TELUS ainsi que les membres de son équipe en poste et retraités ont à ce jour contribué à la collectivité à hauteur de 1,85 milliard de dollars par des dons d'argent, de temps, de produits et services, et divers programmes, ayant notamment effectué 2,5 millions de jours de bénévolat, ce qui a valu à TELUS d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus, consultez telus.com ou suivez @Darren_Entwistle sur Instagram.

À propos de Fortanix

Fortanix est le chef de file mondial en matière de sécurité des données et de l'IA et un pionnier de l'informatique confidentielle. Elle propose une plateforme unifiée pour protéger les données sensibles, les modèles d'IA et les applications dans les environnements sur site et multinuagiques, que ce soit au repos, en transit et en cours d'utilisation. Forte d'une sécurité renforcée par le matériel, Fortanix permet l'exécution des charges de travail dans des enclos isolés et inviolables. Elle protège contre les fuites de données, l'extraction de modèles et l'accès non autorisé, même par des initiés privilégiés.

Alors que les entreprises adaptent leurs centres d'IA modernes, Fortanix fournit une IA confidentielle fondée sur la confiance basée sur l'attestation, la publication de clés sécurisées et l'application d'un modèle à vérification systématique. Ceci garantit que les systèmes d'IA restent vérifiables et dignes de confiance, tout en améliorant l'agilité cryptographique et la résilience à long terme grâce à la cryptographie postquantique.

Fortanix peut compter sur la confiance de grandes entreprises et d'entités souveraines dans des secteurs hautement réglementés. Son approche fondée sur les normes du secteur en matière d'informatique confidentielle est soutenue par des fournisseurs technologiques de premier plan, notamment Intel et Microsoft. Fortanix permet aux organisations d'utiliser des données sensibles en toute sécurité et de favoriser l'adoption de l'IA en toute confiance. Pour en savoir plus, visitez fortanix.com.

Personnes-ressources pour les médias :

TELUS :

Camille Finnegan

Relations médiatiques de TELUS

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Fortanix :

Anthony Lam

BOCA Communications pour Fortanix

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415-205-5651

SOURCE TELUS Communications Inc.