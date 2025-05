Cette collaboration innovante en IdO permet d'obtenir des informations en temps réel, d'établir des contrôles de dépenses plus intelligents et d'assurer une efficacité opérationnelle améliorée pour les parcs de véhicules partout au Canada

VANCOUVER, BC, le 5 mai 2025 /CNW/ - TELUS, une entreprise technologique de premier plan mondial, s'est associée à Fillip Fleet, qui fait figure d'innovateur dans le domaine des paiements numériques pour parcs de véhicules, pour lancer une solution de gestion de parcs de véhicules de nouvelle génération au Canada offrant aux entreprises canadiennes des outils puissants pour une gestion de parcs plus efficace et rentable. Combinant les technologies de parcs connectés, de télématique et d'actifs de TELUS avec la plateforme de paiement de Fillip propulsée par Visa*, un leader mondial des paiements numériques, ce nouveau partenariat répond à un besoin important du marché, car le Canada compte 2,8 millions de véhicules associés à un parc, lesquels génèrent collectivement 53 milliards de dollars par an, dont 80 % sont des dépenses de carburant¹. Fillip Fleet est une carte universelle numérique pour parcs de véhicules, acceptée dans presque toutes les quelque 11 000 stations-service au Canada, ce qui en fait un choix polyvalent pour les exploitants de parcs de véhicules.

« Cette solution vise à résoudre des défis réels avec une technologie intelligente et sécurisée, a déclaré Heather Tulk, présidente, Secteur commercial et public, à TELUS. Nous transformons la façon d'exploiter un parc de véhicules pour que nos clients puissent gagner du temps, réduire leurs dépenses et avoir un meilleur contrôle. Chaque mois, c'est jusqu'à 10 heures économisées sur la comptabilité, ce qui représente de 5 à 10 % d'économies annuelles². »

En tant que partenaire de télécommunications exclusif de Fillip Fleet, une entreprise canadienne de Calgary, TELUS est la première à offrir sur le marché cette plateforme avancée de gestion numérique des dépenses. Les gestionnaires de parcs de véhicules peuvent accéder aux fonctionnalités de gestion en temps réel de TELUS et à la technologie de paiement numérique de Fillip Fleet, pour une visibilité et un contrôle complets sur les véhicules et les dépenses via leurs plateformes respectives.

Les conducteurs peuvent payer le carburant et les dépenses en utilisant leurs téléphones via la plateforme de Fillip, le paiement sans contact aux pompes à essence étant répandu au Canada. Les gestionnaires peuvent fixer des limites de dépenses et suivre les achats en temps réel. Le système aide également à prévenir la fraude en faisant correspondre la localisation des véhicules avec les lieux d'achat, et aide à économiser de l'argent grâce à la planification d'itinéraires et à l'accès à des rabais sur le carburant dans les stations partenaires.

Les solutions de parcs de véhicules connectés et de télématique de TELUS donnent aux entreprises des informations en temps réel sur le rendement des véhicules, les besoins en entretien et la sécurité des conducteurs. Le système de paiement numérique de Fillip Fleet offre des outils intelligents de gestion du carburant tels que la lecture automatique du compteur kilométrique et le suivi des transactions de carburant, complétant les solutions de véhicules connectés de TELUS. Cette solution rend possibles l'efficacité opérationnelle, l'optimisation des coûts et la gestion de parcs de véhicules propulsées par des données avancées.

« En jumelant les solutions de véhicules connectés de TELUS avec nos solutions de paiements numériques propulsées par Visa, nous fournissons aux entreprises des outils puissants qui leur donnent les données, le contrôle et la flexibilité dont elles ont besoin pour gérer leurs parcs de véhicules plus efficacement, a déclaré Alice Reimer, chef de la direction de Fillip Fleet. Cela modernise la gestion de parcs et permet d'assurer un suivi des dépenses en temps réel, d'établir des limites de dépenses personnalisables et de rationaliser les processus pour les achats de carburant et la planification de l'entretien. »

Le partenariat entre TELUS et Fillip Fleet permettra d'assurer une meilleure gestion des parcs de véhicules. Les entreprises pourront tirer davantage d'informations de leurs solutions, ce qui améliorera la productivité et le rendement du capital investi. Pour en savoir plus sur les solutions de parcs connectés et de télématique de TELUS, visitez telus.com/parc.

À propos de Fillip

Fillip transforme les paiements pour parcs de véhicules avec sa plateforme numérique qui offre contrôles en temps réel, transparence et sécurité. Fillip fournit des services de paiements numériques sécurisés et acceptés mondialement, garantissant aux parcs de véhicules une solution financière fluide, fiable et évolutive. En collaboration avec Visa, Fillip assure des transactions fiables et fluides, aidant les entreprises à optimiser l'exploitation de leur parc de véhicules. Ce partenariat permet aux entreprises de rationaliser les dépenses, d'obtenir une meilleure supervision financière et de rester concurrentielles sur un marché en évolution.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Nous sommes résolus à exploiter le potentiel de notre technologie pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS fait passer les clients et les communautés d'abord, et montre la voie au niveau mondial en matière d'excellence de service et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de 76 millions de personnes du monde entier grâce à des technologies novatrices de médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses 140 000 membres de l'équipe ont versé 1,7 milliard de dollars et ont effectué 2,2 millions de jours de bénévolat depuis 2000, ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde. Pour en savoir plus, visitez telus.com ou suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

