Un chef de file mondial dans le domaine des technologies renforce son engagement à protéger l'équilibre de la nature grâce à un nouveau plan d'action pour la biodiversité

VANCOUVER, BC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Pour souligner la prochaine Journée internationale de la diversité biologique, TELUS a annoncé le lancement d'une feuille de route stratégique audacieuse, « Position et plan d'action en matière de biodiversité », qui officialise et consolide les initiatives existantes de TELUS pour préserver et restaurer la nature. En tant que chef de file mondial dans le domaine des technologies, TELUS comprend comment ses infrastructures et ses activités commerciales peuvent affecter les habitats fauniques essentiels, et s'efforce de stopper et d'inverser la perte de biodiversité en tirant parti de sa technologie, en intégrant des pratiques environnementales responsables au cœur de ses activités commerciales et de sa chaîne de valeur, ainsi qu'en participant à des efforts de restauration des écosystèmes menés localement.

« À TELUS, nous mettons notre vocation sociale et la durabilité au cœur de tout ce que nous faisons. Cela guide nos décisions d'affaires, nos investissements et nos échanges avec les clients, tout en reflétant notre conviction profonde que la réussite commerciale et la protection de la planète vont de pair », a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « Officialiser notre engagement à stopper la perte de biodiversité et à y remédier est le prolongement naturel de notre longue tradition consistant à mettre la technologie au service du bien et à préserver la planète dont nos enfants hériteront. Nous sommes fiers de faire notre part pour protéger et restaurer des écosystèmes vitaux qui contribueront à renforcer nos collectivités et à créer un futur meilleur pour les générations à venir. »

Le document Position et plan d'action en matière de biodiversité reconnaît que la dégradation de la nature et les changements climatiques sont des enjeux interreliés qui menacent la survie des espèces, la sécurité alimentaire et de l'eau, ainsi que les écosystèmes. Face à ces pressions, le Plan d'action définit cinq piliers stratégiques et intégrés visant à produire des retombées environnementales, sociales, culturelles et économiques durables :

Évaluer et gérer les répercussions : Appliquer des cadres de divulgation sur la nature reconnus à l'échelle mondiale pour évaluer la façon dont les activités et la chaîne de valeur de TELUS influent sur les écosystèmes et la biodiversité, qu'il s'agisse de l'empreinte de son infrastructure ou des pratiques d'approvisionnement auprès des fournisseurs. Protéger et restaurer les écosystèmes : Restaurer les paysages et les écosystèmes, notamment les forêts boréales, les prairies, les bassins versants et les zones côtières, par l'intermédiaire de Solutions environnementales de TELUS. Partenariats avec les Autochtones : Accorder la priorité à la conception conjointe de projets de restauration avec les nations autochtones, enracinée dans les principes d'une « vision à deux yeux » qui associe la science occidentale aux systèmes de savoirs autochtones. Innovation technologique : Tirer parti de l'IA, des réseaux terrestres de capteurs à caméras, et de la télédétection aérienne, y compris l'imagerie satellite et les drones, pour renforcer la collecte de données sur la biodiversité et suivre les progrès au fil du temps. Divulgation transparente : S'engager à produire des rapports annuels sur les indicateurs clés de la biodiversité, notamment le nombre d'arbres indigènes plantés et d'hectares en cours de restauration.

Au cœur de ce plan se trouve un engagement approfondi envers la gestion des terres menée par les Autochtones. TELUS s'est fixé comme objectif de planter un million d'arbres - l'équivalent de 500 hectares - en partenariat avec des collectivités autochtones pour la seule année 2026. Cette initiative s'appuie sur des collaborations avec la Première Nation Piikani et la tribu des Blood, grâce auxquelles près d'un million d'arbres ont été plantés au cours des deux dernières années, soutenant ainsi l'emploi local, l'utilisation traditionnelle des terres et les pratiques culturelles.

Alors que nous étendons notre infrastructure d'IA souveraine, nous reconnaissons les besoins en eau liés à l'exploitation de centres de données à grande échelle et leurs répercussions potentielles sur la santé des écosystèmes d'eau douce. Nous nous engageons à mettre en œuvre des mesures de gestion responsable de l'eau dans l'ensemble de notre grappe de centres de données, notamment par la conception de systèmes de refroidissement innovants, l'efficacité informatique et le recyclage de l'eau, afin de réduire la consommation d'eau.

La stratégie en matière de biodiversité est intrinsèquement liée aux objectifs de durabilité plus larges de TELUS visant à réduire les émissions, à améliorer l'efficacité énergétique et à détourner les déchets, ce qui contribue à réduire la pression sur les écosystèmes et, au bout du compte, à maximiser l'incidence positive sur l'environnement et le bien-être des collectivités.

Pour en savoir plus sur les engagements de TELUS en matière de durabilité, visitez telus.com/durabilite.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore près de 170 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus, visitez telus.com ou suivez @Darren_Entwistle sur Instagram.

Personne-ressource pour les médias :

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SOURCE TELUS Communications Inc.