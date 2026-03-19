TELUS dévoile le premier assistant au monde doté de l'IA générative qui relie toute la maison connectée

Voici l'Assistant Maison connectée de TELUS : une interface intelligente qui permet de gérer tous les dispositifs de domotique conçus et propulsés au Canada

VANCOUVER, BC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, TELUS lance le premier assistant au monde doté de l'intelligence artificielle (IA) générative et reliant toute la maison connectée. Il sera offert aux clients de Maison connectée+ au cours des prochaines semaines. L'Assistant Maison connectée de TELUS traite la voix, les images, les données des capteurs et les vidéos en temps réel pour créer une interface personnalisée en fonction des besoins de l'utilisateur. Il relève le plus grand défi du secteur de la domotique : une expérience utilisateur fragmentée entre des appareils et des applications disparates de différentes marques. Plutôt que de passer d'une application à l'autre, l'Assistant Maison connectée offre une seule interface intuitive qui comprend vraiment l'utilisateur et relie toute la maison connectée. TELUS rend possible de relier plus de 2 000 modèles d'appareils, y compris plusieurs des plus grandes marques, en une seule interface intelligente qui rehausse l'expérience de la maison connectée.

« La véritable épreuve de n'importe quelle plateforme de domotique est de savoir si elle rend la vie plus facile et votre maison plus agréable. L'Assistant Maison connectée de TELUS le fait avec une seule application, une seule connexion et un seul assistant d'IA qui peut prendre en charge des milliers de dispositifs intelligents, y compris ceux qui sont déjà dans la maison et ceux que les consommateurs se procureront pour compléter leur configuration existante, déclare Dwayne Benefield, chef des produits à TELUS. Il n'y a rien d'autre de comparable sur le marché. Nous sommes fiers de l'offrir non seulement aux Canadiens, mais aussi aux fournisseurs de services à l'échelle mondiale qui peuvent personnaliser et déployer cette innovation sous leurs propres marques. C'est tout un secteur que transforme TELUS, et ce n'est que le début. Dans les semaines à venir, nous lancerons de nouvelles fonctions de l'Assistant Maison connectée de TELUS : gestion de la connexion Internet pour permettre aux utilisateurs de surveiller et d'optimiser la performance du réseau Wi-Fi et de gérer l'utilisation et le temps d'écran des membres de la famille à l'aide de conversations naturelles et d'actions automatisées sur l'ensemble des appareils. »

L'Assistant Maison connectée de TELUS évolue en temps réel à mesure que sont ajoutés des appareils connectés et améliore continuellement sa performance en fonction de l'expérience. Si vous lui demandez de désactiver la télévision pendant la période des devoirs, il ne le fera pas pour vous, mais il créera visuellement l'interface utilisateur de domotique, de sorte que vous pourrez modifier et confirmer la nouvelle routine en quelques clics. Prenez une photo d'un appareil qui ne fonctionne pas et obtenez instantanément un guide de dépannage. Demandez à l'assistant si la personne qui promène le chien s'est présentée à l'heure prévue. Il vérifiera vos caméras pour vous indiquer à quel moment elle est arrivée et vous montrera quand elle est partie. Sortir rapidement pour se rendre au travail et lui demander d'éteindre les lumières, de débrancher le fer à repasser, de mettre le thermostat en mode éco, de verrouiller la porte d'entrée... Finalement, programmez une routine englobant toutes ces actions et partez l'esprit tranquille. En comprenant la relation entre les différents types de saisies, l'assistant peut fournir des solutions sur mesure, avec une interface dynamique, en temps réel.

Depuis le lancement de Maison connectée+ à la fin de 2024, TELUS a rapidement développé la plateforme avec des innovations de pointe, notamment la domotique, la vidéo, Énergie intelligente et, maintenant, son assistant optimisé par l'IA, le tout entièrement accessible à partir de l'application Maison connectée+ de TELUS. Les nouveaux abonnés de Maison connectée+ peuvent économiser jusqu'à 125 $ sur les dispositifs intelligents et profiter d'un rabais de 50 % sur l'installation professionnelle en s'abonnant pendant 24 mois. Ainsi, il est plus abordable que jamais de transformer sa demeure en une maison intelligente, cohérente et connectée.

Pour en savoir plus sur Maison connectée+ et vous abonner aux services de domotique, à Maison connectée+ Vidéo et à Énergie intelligente, visitez telus.com/maisonconnecteeplus.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications exerçant ses activités dans plus de 45 pays et un chef de file mondial grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. TELUS est déterminée à exploiter le potentiel de sa technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de plus de 161 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans l'expérience client numérique et dans les transformations numériques axées sur l'avenir génératrices de valeur pour sa clientèle mondiale. Guidée par sa philosophie solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons », TELUS continue d'investir dans des initiatives qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des collectivités. En 2023, nous avons lancé le programme de bourses d'études TELUS, qui vise à offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire. À ce jour, le programme a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants, et ce n'est qu'un début. Depuis 2000, TELUS ainsi que les membres de son équipe en poste et retraités ont à ce jour contribué à la collectivité à hauteur de 1,85 milliard de dollars par des dons d'argent, de temps, de produits et services, et divers programmes, ayant notamment effectué 2,5 millions de jours de bénévolat, ce qui a valu à TELUS d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus, consultez telus.com ou suivez @Darren_Entwistle sur Instagram.

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Chelsey Higdon

Relations publiques de TELUS

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SOURCE TELUS Communications Inc.