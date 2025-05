Croissance totale inégalée du nombre de clients des services mobiles et fixes de 218 000, une hausse de 9 000 par rapport à l'an dernier et le résultat le plus élevé jamais enregistré par TELUS pour un premier trimestre; croissance portée par la forte demande pour nos services groupés de qualité supérieure sur nos réseaux à large bande évolués et très prisés

Croissance des produits d'exploitation et du BAIIA rajusté de 3 et 4 pour cent, respectivement, pour le secteur des solutions technologiques de TELUS, y compris le nouveau secteur isolable TELUS Santé, un résultat qui témoigne de la résilience économique de notre entreprise dans un contexte d'exploitation dynamique; flux de trésorerie disponible consolidé en hausse de 22 pour cent et flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en hausse de 13 pour cent

Conformément au programme de croissance du dividende, le dividende trimestriel a été porté à 0,4163 $, une augmentation de 7 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent, ce qui représente un rendement d'environ 8 pour cent

Prolongation du programme de croissance du dividende visant une croissance annuelle de 3 à 8 pour cent pour 2026 à 2028, soutenue par de fortes perspectives de croissance du BAIIA rajusté, une modération des dépenses en immobilisations et un accroissement continu du flux de trésorerie disponible

Réaffirmation de nos objectifs financiers de 2025; croissance des produits d'exploitation et du BAIIA rajusté du secteur des solutions technologiques de TELUS, y compris le secteur isolable TELUS Santé, de 2 à 4 pour cent et de 3 à 5 pour cent, respectivement; dépenses en immobilisations consolidées, à l'exclusion des biens immobiliers, d'environ 2,5 milliards de dollars et flux de trésorerie disponible d'environ 2,15 milliards de dollars

VANCOUVER, BC, le 9 mai 2025 /CNW/ - TELUS Corporation a publié aujourd'hui ses résultats non audités du premier trimestre de 2025. Avec la publication de ces résultats, nous modifions la structure de présentation de l'information et ajoutons un secteur isolable TELUS Santé (TELUS Santé). Les résultats de TELUS Santé étaient auparavant inclus dans les résultats du secteur des solutions technologiques de TELUS. Ils seront désormais présentés parallèlement à ceux du secteur des solutions technologiques de TELUS existant, qui exclut maintenant TELUS Santé, et à ceux du secteur TELUS Expérience numérique (TELUS Numérique). Les produits d'exploitation consolidés et autres produits ont augmenté de 3 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent pour atteindre 5,1 milliards de dollars. Cette croissance est due à l'augmentation des produits d'exploitation tirés des services dans nos secteurs isolables des solutions technologiques de TELUS et TELUS Santé, ainsi qu'à l'augmentation des produits d'exploitation externes dans notre secteur TELUS Numérique. Consultez la section « Faits saillants des activités du premier trimestre de 2025 » du présent communiqué pour obtenir une analyse des résultats relatifs aux solutions technologiques de TELUS, à TELUS Santé et à TELUS Numérique.

« Au premier trimestre de 2025, l'engagement inébranlable de notre équipe à l'égard de l'excellence opérationnelle et de la rentabilité a permis à TELUS d'enregistrer un autre trimestre de croissance inégalée de la clientèle et un solide rendement financier, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction. Ces résultats ont été obtenus dans un environnement d'exploitation dynamique, ce qui démontre la résilience de notre entreprise et la force de notre gamme de services. La croissance de notre clientèle dans le secteur des services mobiles et fixes souligne la forte demande pour les services groupés et les réseaux à large bande de pointe de TELUS. Nous avons notamment enregistré une croissance totale de 218 000 clients dans ce secteur, engendrée par l'ajout de 168 000 téléphones mobiles et appareils connectés, et l'ajout de 50 000 abonnés aux services fixes. Ce rendement met en relief la force de notre offre de produits groupés à l'échelle des services mobiles et résidentiels, alimentée par nos réseaux mobiles à large bande et PureFibre. La détermination et la passion de notre équipe à offrir un service à la clientèle exceptionnel ont généré encore une fois ce trimestre une fidélité de la clientèle élevée pour nos principales gammes de produits. Signalons que nous affichons un taux de désabonnement aux services mobiles postpayés de 0,84 pour cent, soit moins de 1 pour cent pour une douzième année de suite. »

« Nos activités de croissance axées sur la technologie continuent de faire preuve d'un dynamisme impressionnant. TELUS Santé a enregistré une croissance des produits d'exploitation et du BAIIA rajusté de 12 et 30 pour cent, respectivement, et a fait grimper de 7 pour cent sur un an le nombre de vies couvertes à l'échelle mondiale pour atteindre 76,5 millions. Cette hausse a été alimentée par des investissements stratégiques, des améliorations de produits, le développement des réseaux de vente et une gestion efficace des coûts grâce à l'optimisation des technologies et des synergies, le tout étayé par une volonté profondément ancrée d'accorder la priorité aux clients. Nous sommes enthousiastes à l'idée de maintenir, voire d'accélérer cette dynamique tout au long de l'année 2025 et au-delà. Depuis l'acquisition de LifeWorks, notamment, nous avons réalisé 376 millions de dollars de synergies combinées annualisées : 306 millions de dollars proviennent des économies de coûts et 70 millions de dollars des stratégies de ventes croisées. Nous restons en bonne voie pour atteindre notre objectif de 427 millions de dollars d'ici à la fin de 2025. En mai, TELUS a fait l'acquisition de Workplace Options, un important fournisseur mondial de solutions intégrées de mieux-être pour les employés, avec 88 millions d'employés servis dans 200 pays et territoires. Ensemble, nous offrirons la gamme la plus complète de solutions de santé et de mieux-être à l'échelle mondiale, grâce à une technologie novatrice et à un service d'une excellence inégalée. De plus, cette acquisition sera réalisée en partenariat avec un investisseur privé de premier plan dans le marché vertical des soins de santé qui dispose d'une grande expertise dans ce domaine et qui sera un partenaire à valeur ajoutée, grâce à sa collaboration à l'accélération de notre croissance. De plus, au sein de TELUS Agriculture & Biens de consommation, notre équipe a offert un excellent rendement, avec une augmentation des produits d'exploitation de 20 pour cent soutenue par une rentabilité accrue et des améliorations de la marge. Les résultats que nous obtenons dans ces secteurs sont le reflet de nos efforts soutenus pour offrir une expérience client exceptionnelle, maximiser la valeur pour les actionnaires et stimuler nos initiatives en matière de sociocapitalisme. »

Darren poursuit : « La constance de nos résultats est étayée par notre équipe déterminée à offrir une expérience client de qualité supérieure sur nos réseaux sans fil et à large bande TELUS PureFibre inégalés dans le monde. En plus de produire des retombées socioéconomiques considérables pour la population dans les collectivités d'un océan à l'autre pour les décennies à venir, nos investissements soutenus dans notre réseau à large bande favorisent l'amélioration constante de nos résultats en matière de finances, d'exploitation et d'expérience client, ainsi que la viabilité à long terme de notre programme de croissance du dividende, un des meilleurs du secteur. Nous annonçons aujourd'hui une augmentation du dividende de 7 pour cent, augmentation qui illustre notre engagement inébranlable à offrir une valeur supérieure à nos actionnaires et à continuer sur la lancée de notre programme pluriannuel de croissance du dividende établi en 2011. Nous avons en outre annoncé aujourd'hui, pour la cinquième fois, la prolongation de notre programme de croissance du dividende, le meilleur du secteur, qui vise une croissance annuelle de 3 à 8 pour cent de 2026 à 2028. La croissance et l'accessibilité des dividendes seront soutenues par une forte croissance du BAIIA combinée à une modération des dépenses en immobilisations, ce qui se traduira par une augmentation significative du flux de trésorerie disponible. À cela s'ajoutent une importante création de valeur dans nos secteurs émergents de croissance et une succession d'occasions de monétisation d'actifs qui réduiront l'effet de levier et les dépenses d'intérêt de TELUS. »

« Reflétant l'engagement de longue date de l'équipe TELUS à accorder la priorité à ses clients et à ses collectivités, nous soulignerons ce mois-ci la 20e édition des Journées du bénévolat de TELUS dans 33 pays. Au cours des deux dernières décennies, grâce au soutien de nos précieux clients, nous avons devancé nos pairs au niveau mondial en fournissant 2,4 millions de jours de bénévolat dans les communautés où nous vivons et travaillons... afin de créer un futur meilleur pour tous », a conclu M. Entwistle.

Doug French, vice-président à la direction et chef des services financiers, a déclaré : « Nos résultats du premier trimestre 2025 témoignent de notre rigueur dans l'exécution opérationnelle et la gestion des coûts dans un environnement concurrentiel et macroéconomique dynamique. Au sein du secteur des solutions technologiques de TELUS, y compris notre nouveau secteur isolable TELUS Santé, les produits d'exploitation ont augmenté de 3 pour cent et le BAIIA rajusté de 4 pour cent. Ces résultats sont attribuables à l'importance que nous accordons à la croissance rentable de la clientèle, aux avantages découlant de nos efforts constants en matière de rentabilité et d'efficacité, aux gains tirés du désinvestissement d'actifs et de notre programme de monétisation des biens immobiliers et du réseau de cuivre, ainsi qu'à l'augmentation de la contribution à la marge de TELUS Santé et de TELUS Agriculture & Biens de consommation. En outre, notre solide génération de flux de trésorerie disponible de 22 pour cent, et la croissance de 13 pour cent des flux de trésorerie liés à l'exploitation soulignent la solidité de notre assise financière et notre capacité à continuer d'investir dans des initiatives stratégiques de croissance. »

« En outre, notre situation financière reste solide et, d'ici la fin de 2025 et par la suite, nous nous engageons à améliorer notre ratio d'endettement en visant un ratio de dette nette par rapport au BAIIA de 3 d'ici 2027 tout en supprimant la décote associée à notre programme de réinvestissement des dividendes. En avril, nous avons récolté 1,6 milliard de dollars en titres de créance hybrides, le produit net étant entièrement affecté au remboursement de la dette, et les agences de notation ont attribué un crédit d'équité à 50 pour cent du produit, ce qui démontre une fois de plus l'importance que nous accordons au désendettement de notre bilan. Sur une base pro forma, en incluant l'avantage de notre offre hybride, l'effet de levier à la fin du trimestre serait d'environ 3,8. Nos efforts pour consolider notre bilan seront encore soutenus par une croissance opérationnelle organique soutenue, y compris une croissance continue du BAIIA, une diminution de l'intensité du capital et une augmentation du flux de trésorerie disponible. De plus, les initiatives de monétisation en cours, y compris le désinvestissement d'actifs non essentiels, et la monétisation continue des biens immobiliers et du réseau de cuivre, associées à d'autres leviers stratégiques clés activement envisagés, dont la monétisation potentielle des tours de transmission sans fil, renforceront davantage nos efforts pour consolider notre bilan. Notre stratégie de désendettement prévoit une réduction de l'escompte offert dans le cadre de notre régime de réinvestissement des dividendes qui passera de 2 pour cent à une réduction d'un demi-point de pourcentage en 2026 et en 2027 avant son élimination complète à la fin de 2027. »

« Nous sommes bien positionnés pour assurer une croissance forte et durable d'ici fin 2025. Notre combinaison d'actifs de premier plan et notre stratégie commerciale bien ficelée nous permettent d'envisager avec confiance la réalisation de nos objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice, que nous réitérons aujourd'hui. Nous continuons à tirer parti de nos forces formidables pour offrir une valeur et un rendement inégalés à nos parties prenantes, en positionnant fermement TELUS comme un chef de file du secteur en matière d'excellence opérationnelle et de résilience financière », a conclu M. French.

Par rapport à la même période de l'exercice précédent, le bénéfice net, à 301 millions de dollars pour le trimestre, a connu une hausse de 115 pour cent, et le bénéfice par action (BPA) de base, à 0,21 $, a connu une hausse de 133 pour cent. Ces augmentations sont dues à une croissance du bénéfice d'exploitation après impôt et d'une baisse des coûts de financement, en grande partie due au reclassement de la variation non réalisée de la composante à terme des accords d'achat d'énergie virtuelle, qui n'est plus comptabilisée dans les coûts de financement, mais plutôt à titre d'autres éléments du résultat global. En ce qui concerne le BPA, la hausse témoigne aussi de l'effet du nombre supérieur d'actions ordinaires en circulation. Si l'on exclut certains coûts et autres redressements (voir la rubrique « Rapprochement du bénéfice net rajusté » du présent communiqué), le bénéfice net rajusté de 388 millions de dollars et le BPA de base rajusté de 0,26 dollar sont restés stables par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le bénéfice net rajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR, et le BPA de base rajusté est un ratio non conforme aux PCGR. Pour obtenir des explications approfondies de ces mesures, consulter la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées » du présent communiqué.

Par rapport à la même période de l'exercice précédent, le BAIIA consolidé a grimpé de 6 pour cent pour atteindre plus de 1,7 milliard de dollars et reflète la baisse des coûts de restructuration et autres, principalement liée à des investissements de l'exercice précédent dans des programmes de rentabilité et d'efficacité, y compris la rationalisation de l'immobilier. Le BAIIA rajusté affiche un léger recul de 1 pour cent pour s'établir à plus de 1,8 milliard de dollars. Cette baisse reflète des résultats variés au sein de nos secteurs rapportés. Le BAIIA rajusté de TELUS Numérique a diminué de 38 pour cent, principalement en raison de la diminution des reprises nettes de provisions liées aux regroupements d'entreprises et de l'augmentation des investissements dans certaines initiatives d'affaires. Ces initiatives comprenaient l'expansion de l'équipe des ventes commerciales et des programmes d'efficacité opérationnelle. Le secteur des solutions technologiques de TELUS a toutefois enregistré une croissance de 3 pour cent de son BAIIA rajusté. Cette croissance témoigne de plusieurs facteurs : (i) les efforts de réduction des coûts, y compris les réductions de l'effectif et l'augmentation de l'effet de levier de TELUS Numérique, qui produisent des avantages concurrentiels en raison de la structure de coûts moins élevés de TELUS Numérique, ainsi que des économies dans les coûts d'administration et de marketing; (ii) la croissance des abonnés des services de téléphonie mobile, d'Internet résidentiel, de sécurité et de domotique, et de télévision; (iii) l'augmentation des gains nets provenant du désinvestissement d'actifs non essentiels; et (v) une hausse plus élevées des produits autres. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par : (i) la baisse du PMAA lié aux services mobiles; (ii) la baisse des marges sur l'équipement mobile; (iii) l'augmentation des créances irrécouvrables; (iv) la baisse des marges sur les services traditionnels fixes de la voix et de la télévision; (v) des coûts d'exploitation du réseau plus élevés; et (vi) l'augmentation des coûts des licences par abonnement et liés à l'utilisation de l'infonuagique. Enfin, TELUS Santé a enregistré une hausse de 30 pour cent de son BAIIA rajusté grâce à une croissance organique avec plusieurs flux de revenue.

Pendant le premier trimestre de 2025, nous avons ajouté 218 000 nouveaux clients nets, une hausse de 9 000 par rapport à la même période de l'exercice précédent, ce qui comprend 20 000 téléphones mobiles et 148 000 appareils connectés, ainsi que 21 000 clients des services Internet, 27 000 clients des services de télévision et 15 000 clients des services de sécurité et de domotique. Ce résultat a été contrebalancé en partie par une perte de 13 000 clients des services vocaux résidentiels. Le nombre total d'abonnés des solutions technologiques de TELUS, qui se chiffre à 20,3 millions, a augmenté de 6 pour cent au cours des 12 derniers mois en raison d'une hausse de 3 pour cent du nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile, qui se chiffre à plus de 10,1 millions, et d'une hausse de 21 pour cent du nombre d'abonnés ayant un appareil connecté, qui se chiffre à environ 3,9 millions. En outre, les connexions Internet ont augmenté de 2 pour cent au cours des douze derniers mois pour atteindre plus de 2,7 millions de connexions clients, alors que les connexions au service de télévision ont augmenté de 8 pour cent au cours des douze derniers mois pour s'établir à plus de 1,4 million de connexions clients. Le nombre de clients des services de sécurité et de domotique a connu une hausse de 5 pour cent pour s'établir à plus de 1,1 million de connexions clients. Le nombre d'abonnés des services vocaux résidentiels a connu un léger recul de 4 pour cent pour s'établir à plus de 1,0 million.

À la fin du premier trimestre 2025, TELUS Santé couvrait 76,5 millions de personnes, soit une hausse de 7 pour cent par rapport aux douze derniers mois.

Les liquidités provenant des activités d'exploitation, qui s'élèvent à 1,1 milliard de dollars, ont augmenté de 13 pour cent au premier trimestre de 2025, principalement en raison de la croissance du BAIIA et d'autres variations du fonds de roulement; elles ont été partiellement contrebalancées par l'augmentation des impôts sur le revenu payés et des intérêts versés. Le flux de trésorerie disponible de 488 millions de dollars a augmenté de 22 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent, ce qui témoigne de la baisse des dépenses en immobilisations et de la hausse du BAIIA. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par l'augmentation des impôts sur le revenu payés et des intérêts versés.

Les dépenses en immobilisations consolidées, qui s'élèvent à 587 millions de dollars, ont affiché un recul de 138 millions de dollars, soit 19 pour cent, au cours du premier trimestre de 2025. La diminution découle principalement : (i) des dépenses en immobilisations des solutions technologiques de 507 millions de dollars qui ont diminué de 142 millions de dollars au premier trimestre de 2025, en raison de la priorisation et du report de projets, du ralentissement prévu de la construction de nos réseaux de fibre optique et mobiles, et de l'évolution de la construction de nos réseaux de fibre optique dans les friches industrielles et les nouveaux marchés en croissance dans le cadre d'un modèle de construction avec des partenaires; et (ii) des dépenses en immobilisations de 8 millions de dollars pour le développement immobilier de solutions technologiques, qui ont diminué de 6 millions de dollars au premier trimestre de 2025, en raison de l'achèvement de l'un de nos immeubles commerciaux, en plus de l'achèvement d'approvisionnements importants pour nos prochains immeubles commerciaux. Les dépenses en immobilisations de TELUS Santé sont restées inchangées au premier trimestre 2025, à 44 millions de dollars. Cette hausse a été partiellement contrebalancée par les dépenses en immobilisations de 41 millions de dollars de TELUS Numérique, en hausse de 15 millions de dollars au premier trimestre de 2025, principalement en raison de la construction d'installations en Asie, en Afrique et en Europe en vue de l'expansion de la capacité stratégique de l'expérience client, et en raison des investissements plus élevés pour le développement des plateformes Fuel iX et d'intelligence artificielle.

Au 31 décembre 2025, notre réseau 5G couvrait environ 32,4 millions de Canadiens, soit plus de 87 pour cent de la population.

Aperçu des résultats financiers consolidés

En dollars canadiens et en millions, sous réserve des notes ci-

dessous et à moins d'indication contraire Trimestre clos le

31 mars Variation

en (non audités) 2025 2024 pourcentage Produits d'exploitation (découlant de contrats établis avec les clients) 5 018 4 866 3 Produits d'exploitation et autres produits 5 057 4 932 3 Total des dépenses d'exploitation 4 305 4 357 (1) Bénéfice net 301 140 v. n. Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 321 127 v. n. Bénéfice net rajusté(1) 388 390 (1) BPA de base (en dollars) 0,21 0,09 v. n. BPA de base rajusté(1) (en dollars) 0,26 0,26 - BAIIA(1) 1 744 1 638 6 BAIIA rajusté(1) 1 841 1 856 (1) Dépenses en immobilisations(2) 587 725 (19) Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 1 077 950 13 Flux de trésorerie disponible(1) 488 399 22 Connexions d'abonnés totales aux services de télécommunication(3) (en

milliers) 20 297 19 168 6 Nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé (en millions) 76,5 71,7 7

Annotation utilisée dans les tableaux ci-dessus : v. n. - valeur négligeable.

(1) Il s'agit de mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et d'autres mesures financières déterminées qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et qui pourraient ne pas être comparables aux mesures utilisées par d'autres émetteurs. Pour obtenir des définitions et des explications approfondies de ces mesures, consulter la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées » du présent communiqué. (2) Les dépenses en immobilisations englobent les actifs achetés, à l'exclusion des actifs loués faisant l'objet d'un droit d'utilisation, mais pas encore payés et, par conséquent, diffèrent des paiements en trésorerie au titre des immobilisations, excluant les licences de spectre, comme ils sont déclarés dans les états financiers consolidés. Voir la note 31 des états financiers consolidés intermédiaires condensés pour en savoir plus. (3) La somme des abonnés actifs ayant un téléphone mobile, des abonnés actifs ayant un appareil connecté, des abonnés actifs des services Internet, des abonnés actifs des services vocaux résidentiels, des abonnés actifs des services de télévision et des abonnés actifs des services de sécurité et de domotique est mesurée à la fin des périodes respectives selon les renseignements provenant des systèmes de facturation. Le 1er janvier 2025, nous avons rajusté de manière prospective le nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile afin de retirer 30 000 abonnés à la suite d'un examen approfondi des comptes clients pour inactivité, y compris les anciens comptes de test. Le 1er janvier 2025, nous avons rajusté de manière prospective le nombre d'abonnés des services Internet afin de retirer 66 000 abonnés à la suite d'un examen.

Faits saillants des activités du premier trimestre de 2025

Solutions technologiques de TELUS

Les produits d'exploitation tirés des solutions technologiques de TELUS (découlant de contrats établis avec les clients) ont augmenté de 74 millions de dollars ou 2 pour cent au premier trimestre de 2025, surtout en raison de la hausse des produits d'exploitation tirés de l'équipement des services mobiles et d'autres services, des services de données fixes, de l'équipement des services fixes et d'autres services, ainsi que des services liés à l'agriculture et aux biens de consommation, comme il est décrit ci-dessous. Cette hausse a été contrebalancée partiellement par la baisse des produits d'exploitation tirés des services vocaux fixes et des produits d'exploitation tirés du réseau mobile.

Le BAIIA des solutions technologiques de TELUS a augmenté de 154 millions de dollars, soit 11 pour cent, au premier trimestre de 2025, tandis que le BAIIA rajusté a augmenté de 49 millions de dollars, soit 3 pour cent. Ces chiffres témoignent : (i) des efforts de réduction des coûts, dont les réductions de l'effectif, et de l'adoption accrue des solutions de TELUS Numérique dans l'ensemble des activités de solutions technologiques de TELUS, ce qui se traduit par des avantages concurrentiels compte tenu de la structure de coûts moins élevés de TELUS Numérique, ainsi que par des réductions des coûts de marketing et d'administration; (ii) de la croissance des abonnés des services mobiles, d'Internet résidentiel, de sécurité et de domotique, et de télévision; (iii) de l'augmentation des gains nets provenant du désinvestissement d'actifs non essentiels tel que prévu; et (iv) de l'augmentation des marges dans les secteurs de l'agriculture et des biens de consommation. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par : (i) la baisse du PMAA dans le secteur de la téléphonie mobile; (ii) la baisse des gains sur les projets immobiliers; (iii) la baisse des marges sur l'équipement des services mobiles; (iv) l'augmentation des créances douteuses; (v) la baisse des marges sur la téléphonie fixe et la télévision; (vi) l'augmentation des coûts d'exploitation des réseaux; et (vii) l'augmentation des coûts des licences par abonnement et de l'utilisation de l'infonuagique.

Produits et services mobiles

Les produits d'exploitation tirés des réseaux mobiles ont diminué de 14 millions de dollars ou de 1 pour cent au premier trimestre de 2025, en grande partie en raison de la baisse du PMAA de la téléphonie mobile, un recul partiellement contrebalancé par la croissance du nombre d'abonnés à nos services de téléphonie mobile et par l'augmentation des connexions IdO.

Les produits d'exploitation tirés de l'équipement des services mobiles et d'autres services ont augmenté de 43 millions de dollars ou 9 pour cent au premier trimestre de 2025, puisque l'incidence des ventes de téléphones intelligents à valeur supérieure a été contrebalancée en partie par une baisse modeste des volumes de contrats.

La contribution directe des produits et services mobiles de solutions technologiques de TELUS a diminué de 52 millions de dollars, soit 3 pour cent, au premier trimestre de 2025, un recul témoignant en grande partie de l'incidence de la baisse du PMAA de la téléphonie mobile et d'une plus faible marge sur l'équipement des services mobiles en raison de l'intensification de la réduction des prix et de la baisse des volumes de contrats. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la croissance du nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile.

Le PMAA de la téléphonie mobile était de 57,13 $ au premier trimestre de 2025, ce qui constitue une baisse de 2,18 $ ou 3,7 pour cent, en raison de l'adoption de forfaits de base à prix inférieur en réponse à l'intensification des activités de marketing et de tarification promotionnelle ciblant à la fois les nouveaux clients et les clients existants, ainsi qu'en raison de la baisse des produits d'exploitation tirés des frais d'utilisation excédentaire et de l'itinérance, lesquelles ont été contrebalancées en partie par la hausse des produits d'exploitation tirés de l'IdO. Nous constatons une hausse continue de l'adoption des forfaits de données illimitées et des forfaits Canada - États-Unis - Mexique, qui offrent un PMAA plus élevé et plus stable sur une base mensuelle, tout en permettant aux clients de profiter de coûts prévisibles grâce à une diminution des frais d'itinérance aux États-Unis et au Mexique et des frais d'utilisation excédentaire de données.

Les ajouts bruts de téléphones mobiles ont été de 339 000 au premier trimestre de 2025, soit une baisse de 37 000, ce qui s'explique par le ralentissement de la croissance de la population canadienne, ainsi que par l'accent mis sur les mises en service rentables de plus grande valeur.

Les ajouts nets de téléphones mobiles ont été de 20 000 au premier trimestre de 2025, une diminution de 25 000 causée par la baisse des ajouts bruts de téléphones mobiles. Cette baisse a été partiellement contrebalancée par un taux de désabonnement plus faible.

Le taux de désabonnement lié aux téléphones mobiles a été de 1,06 pour cent au premier trimestre 2025, contre 1,13 pour cent au premier trimestre de 2024, un résultat qui s'explique en grande partie par l'attention constante que nous portons à la fidélisation de la clientèle et par la qualité inégalée de notre service et de notre réseau, ainsi qu'à des promotions et des offres groupées qui portent leurs fruits.

Les mises en service nettes d'appareils connectés se sont établies à 148 000 au premier trimestre de 2025, une hausse de 47 000, en raison de la croissance des connexions IdO des clients dans les secteurs du transport, de la sécurité intelligente et de la connectivité.

Produits et services fixes

Les produits d'exploitation des services de données fixes ont augmenté de 33 millions de dollars ou 3 pour cent au premier trimestre de 2025, grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés des services Internet, de sécurité et de domotique, et de télévision, ainsi qu'à l'augmentation des produits d'exploitation par client des services Internet et de sécurité et de domotique. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par la diminution des produits d'exploitation tirés des services de télévision par client en raison de la proportion accrue de clients qui choisissent de plus petits forfaits télévisuels et de la substitution technologique.

Les produits d'exploitation tirés des services vocaux fixes ont diminué de 9 millions de dollars ou 5 pour cent au premier trimestre de 2025 en raison du déclin continu des produits tirés des services vocaux traditionnels qui s'explique par la substitution technologique et les changements dans les décisions d'achat des consommateurs. Ces baisses ont été atténuées partiellement par le succès de nos offres groupées de produits et nos efforts de fidélisation.

Les produits d'exploitation tirés de l'équipement des services fixes et d'autres services ont augmenté de 5 millions de dollars ou 4 pour cent, au premier trimestre de 2025, en grande partie grâce à l'augmentation des ventes d'équipement pour la sécurité des locaux.

La contribution directe des produits et services fixes dans le secteur des solutions technologiques de TELUS a augmenté de 25 millions de dollars ou 2 pour cent au premier trimestre de 2025, surtout en raison de la croissance continue du nombre de clients abonnés aux services Internet et aux services de sécurité et de domotique, et de la croissance des produits d'exploitation dans le domaine de l'agriculture et des biens de consommation. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par la baisse des marges sur les services de télévision et les services vocaux traditionnels découlant de la substitution technologique.

Les ajouts nets de clients abonnés à Internet se sont chiffrés à 21 000 au premier trimestre de 2025, soit une baisse de 9 000, un résultat dû à une croissance plus faible du marché et des pressions concurrentielles accrues, partiellement contrebalancées par la solidité de notre offre de produits sur fibre optique.

Les ajouts nets de clients abonnés aux services de télévision se sont chiffrés à 27 000 au premier trimestre de 2025, soit une augmentation de 8 000, attribuable à la diversité de nos offres, dont fait partie EnContinu+, qui répondent à l'évolution des besoins et des préférences des consommateurs.

Le nombre net de nouveaux abonnés des services de sécurité et de domotique s'est établi à 15 000 au premier trimestre de 2025, une baisse de 7 000, ce qui reflète le taux de désabonnement supérieur attribuable aux changements dans les prises de décision d'achat des consommateurs, laquelle a été compensée en partie par le succès de nos offres de regroupement de services et par notre gamme diversifiée de produits et de services.

Les pertes nettes pour les services vocaux résidentiels ont été de 13 000 au premier trimestre de 2025, soit une augmentation de 5 000 pertes, reflétant la baisse des ajouts bruts, partiellement compensée par l'utilisation de nos produits groupés et de nos offres à bas prix qui ont permis d'atténuer les pertes et le remplacement par des services mobiles et Internet.

Services liés à l'agriculture et aux biens de consommation

Les produits d'exploitation tirés des services liés à l'agriculture et aux biens de consommation ont augmenté de 16 millions de dollars ou 20 pour cent au premier trimestre de 2025, principalement en raison des acquisitions d'entreprises, de l'amélioration de la croissance organique des services liés aux biens de consommation et de l'incidence favorable des taux de change. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par des baisses dans le secteur des solutions pour l'agriculture animale.

TELUS Santé

Les produits d'exploitation liés aux services de santé ont augmenté de 54 millions de dollars ou 13 pour cent au cours du premier trimestre de 2025, grâce aux facteurs suivants : (i) les acquisitions d'entreprises mondiales en 2024 dans le domaine des solutions pour les employeurs ainsi que la croissance organique; (ii) la croissance dans le domaine des fournisseurs de service de paiement, avec un solide rendement dans les services de gestion des régimes d'assurance maladie, les dossiers médicaux collaboratifs et les solutions de pharmacie virtuelle; et (iii) la croissance dans le secteur des solutions de retraite et d'avantages sociaux.

Les produits d'exploitation tirés du matériel de santé ont diminué de 3 millions de dollars ou de 75 pour cent au premier trimestre de 2025, en raison de l'augmentation des produits d'exploitation de la période précédente découlant d'un programme de mise à niveau du matériel des pharmacies dans notre secteur vertical des fournisseurs de service de paiement.

La contribution directe de TELUS Santé a augmenté de 37 millions de dollars, ou de 17 pour cent, au premier trimestre de 2025, en raison de ce qui suit : (i) la croissance des produits d'exploitation décrite à la section sur les produits d'exploitation; et (ii) les efforts de réduction des coûts, axés sur la réduction de nos coûts de service.

Le BAIIA de TELUS Santé a augmenté de 32 millions de dollars ou 90 pour cent au premier trimestre de 2025, tandis que le BAIIA rajusté de TELUS Santé a augmenté de 17 millions de dollars ou 30 pour cent, reflétant : la croissance des produits d'exploitation et les efforts de réduction des coûts, tels qu'ils sont décrits dans la section sur les contributions directes, ainsi que la réalisation continue des synergies d'intégration des acquisitions. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par des coûts indirects plus élevés liés : (i) aux acquisitions d'entreprises mondiales en 2024; (ii) à l'évolutivité de nos capacités numériques, y compris l'augmentation des licences par abonnement, et des coûts des sous-traitants et de l'utilisation de l'infonuagique.

À la fin du premier trimestre de 2025, le nombre de personnes couvertes par nos programmes de santé s'élevait à 76,5 millions, une hausse de 4,8 millions au cours des 12 derniers mois, laquelle est principalement attribuable à la forte croissance de nos programmes d'aide aux employés et à la famille dans toutes nos régions, ainsi qu'à la demande soutenue de solutions virtuelles.

TELUS Numérique

Les produits d'exploitation de TELUS Numérique (découlant des contrats conclus avec les clients) ont augmenté de 27 millions de dollars ou 4 pour cent au premier trimestre de 2025, principalement en raison de ce qui suit : (i) le renforcement du dollar américain et de l'euro par rapport au dollar canadien, qui a généré une incidence favorable des taux de change sur les résultats d'exploitation de TELUS Numérique; (ii) la croissance des services fournis aux clients existants, y compris un important client du secteur des médias sociaux; et (iii) l'ajout de nouveaux clients depuis la même période de l'exercice précédent. Ces augmentations ont été partiellement contrebalancées par une baisse des produits provenant de certains clients des secteurs de la technologie et du commerce électronique, notamment Google.

aux clients existants, y compris un important client du secteur des médias sociaux; et (iii) l'ajout de nouveaux clients depuis la même période de l'exercice précédent. Ces augmentations ont été partiellement contrebalancées par une baisse des produits provenant de certains clients des secteurs de la technologie et du commerce électronique, notamment Google. Les produits d'exploitation tirés du marché vertical des technologies et des jeux ont augmenté de 31 millions de dollars ou 8 pour cent au premier trimestre de 2025, surtout en raison de la hausse des produits d'exploitation tirés d'un important client du secteur des médias sociaux et de certains autres clients du secteur de la technologie et des jeux, hausse contrebalancée en partie par un recul des produits d'exploitation tirés d'autres clients dans ce marché vertical, dont Google.

Les produits d'exploitation tirés du marché vertical des communications et des médias ont augmenté de 32 millions de dollars ou 15 pour cent au cours du premier trimestre de 2025, surtout en raison de l'augmentation des services fournis au segment des solutions technologiques de TELUS, augmentation contrebalancée en partie par la baisse des produits d'exploitation provenant de certains autres clients du secteur des télécommunications.

au segment des solutions technologiques de TELUS, augmentation contrebalancée en partie par la baisse des produits d'exploitation provenant de certains autres clients du secteur des télécommunications. Les produits d'exploitation tirés du marché vertical du commerce électronique et des technologies financières ont diminué de 9 millions de dollars ou 10 pour cent au premier trimestre de 2025, en raison d'une réduction du volume de services d'un client important du segment du commerce électronique et de certains clients du segment des technologies financières.

Les produits d'exploitation tirés du marché vertical des soins de santé ont augmenté de 6 millions de dollars ou 9 pour cent au premier trimestre de 2025, ce qui s'explique principalement par l'augmentation des services fournis à notre segment TELUS Santé.

à notre segment TELUS Santé. Les produits d'exploitation tirés du marché vertical des services bancaires, des services financiers et de l'assurance ont augmenté de 8 millions de dollars ou 16 pour cent au premier trimestre de 2025, surtout en raison de la croissance découlant de certaines banques canadiennes et de certaines entreprises régionales de services financiers de taille inférieure en Amérique du Nord et d'une institution financière cliente d'envergure internationale.

Dans tous les autres secteurs verticaux, nous avons observé une hausse de 9 millions de dollars ou 10 pour cent au premier trimestre de 2025, en raison de l'augmentation des produits d'exploitation dans divers comptes clients.

Le BAIIA de TELUS Numérique a chuté de 77 millions de dollars ou 39 pour cent au premier trimestre de 2025, tandis que le BAIIA rajusté de TELUS Numérique a diminué de 78 millions de dollars ou 38 pour cent. La baisse du BAIIA rajusté est due à une augmentation des salaires et avantages sociaux et des biens et services achetés supérieure à la croissance des produits d'exploitation, ainsi qu'à d'autres revenus générés au cours de la période comparative de l'exercice précédent, associée à une réduction de nos provisions relatives aux ventes d'options de vente, et à une augmentation de la rémunération fondée sur des actions.

Déclaration de dividende

Le conseil d'administration de TELUS a déclaré un dividende trimestriel de 0,4163 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Ce dividende sera versé le 2 juillet 2025 aux détenteurs inscrits à la clôture des marchés le 10 juin 2025. Le dividende trimestriel représente une hausse de 7 pour cent par rapport au dividende de 0,3891 $ par action déclaré un an plus tôt, conformément à notre programme pluriannuel de croissance du dividende. Lorsque la date de versement des dividendes tombe la fin de semaine ou un jour férié, le versement est effectué le prochain jour ouvrable.

Faits saillants de la Société

Au nom de ses clients, de ses actionnaires et de son équipe, TELUS contribue à l'économie canadienne et investit de façon importante dans les collectivités qu'elle sert et où vivent et travaillent les membres de son équipe. Par exemple :

En payant, recueillant et versant plus de 657 millions de dollars en taxes et impôts pendant le premier trimestre de 2025 au profit des gouvernements fédéral et provinciaux et des administrations municipales au Canada . Ce montant est constitué d'impôts sur le bénéfice des sociétés, de taxes de vente, d'impôts fonciers, de la part de l'employeur des cotisations sociales et de divers droits réglementaires. Depuis 2000, nous avons versé plus de 38 milliards de dollars en taxes et impôts.

. Ce montant est constitué d'impôts sur le bénéfice des sociétés, de taxes de vente, d'impôts fonciers, de la part de l'employeur des cotisations sociales et de divers droits réglementaires. Depuis 2000, nous avons versé plus de 38 milliards de dollars en taxes et impôts. En investissant 587 millions de dollars sous forme de dépenses en immobilisations, principalement dans les collectivités de partout au Canada , au cours du premier trimestre de 2025, et environ 57 milliards de dollars depuis 2000.

, au cours du premier trimestre de environ 57 milliards de dollars depuis 2000. En versant 58 millions de dollars de frais de renouvellement du spectre à Innovation, Sciences et Développement économique Canada au premier trimestre de 2025. Depuis 2000, nos remises visant les taxes et le spectre versées aux gouvernements et aux municipalités du Canada ont totalisé plus de 46 milliards de dollars.

au premier trimestre de 2025. Depuis 2000, nos remises visant les taxes et le spectre versées aux gouvernements et aux municipalités du ont totalisé plus de 46 milliards de dollars. En engageant des dépenses d'exploitation de 2,4 milliards de dollars au premier trimestre de 2025, notamment par l'achat d'environ 1,6 milliard de dollars de produits et services. Depuis 2000, nous avons dépensé respectivement 171 milliards de dollars et 116 milliards de dollars dans ces secteurs.

En versant aux membres de l'équipe des salaires totalisant 835 millions de dollars au premier trimestre de 2025, y compris la rémunération et les avantages sociaux des employés, et environ 71 millions de dollars en cotisations sociales. Depuis 2000, nous avons versé un total de 66 milliards de dollars en salaires aux membres de l'équipe.

En versant environ 610 millions de dollars en dividendes déclarés jusqu'en avril 2025 aux actionnaires particuliers, aux détenteurs de fonds communs de placement, aux pensionnés et aux investisseurs institutionnels. Depuis 2004, nous avons distribué environ 28 milliards de dollars aux actionnaires au moyen de nos programmes de dividendes et de rachats d'actions, dont environ 23 milliards de dollars en dividendes et 5,2 milliards de dollars en rachats d'actions, soit plus de 18 $ par action.

Faits saillants relatifs à l'action communautaire

Donner les moyens d'agir aux Canadiens grâce à la connectivité

Pendant le premier trimestre de 2025, nous avons continué de tirer parti de nos programmes Connectés pour l'avenir MD de TELUS afin de soutenir les personnes marginalisées en améliorant leur accès tant à la technologie qu'aux soins de santé. Nous avons aussi continué d'exploiter notre programme TELUS Averti MD visant à améliorer la littératie numérique et les connaissances sur la sécurité en ligne. Depuis leur lancement, ces programmes ont permis de fournir de l'aide à plus de 1,4 million de citoyens canadiens. Au cours du trimestre, nous avons intégré plus de 3 500 nouveaux foyers au programme Internet pour l'avenir MD . Depuis le lancement du programme en 2016, nous avons connecté 67 000 ménages, mettant ainsi un service Internet haute vitesse à bas prix à la disposition de 210 000 personnes âgées et membres de familles à faible revenu, personnes handicapées, réfugiés pris en charge par le gouvernement et jeunes quittant un foyer d'accueil. Notre programme Mobilité pour l'avenir MD offre des téléphones intelligents et des forfaits de services mobiles à moindre coût aux jeunes qui sortent des foyers d'accueil, aux personnes âgées et aux familles à faible revenu dans tout le Canada , ainsi qu'aux réfugiés pris en charge par le gouvernement et aux femmes autochtones à risque de subir des violences ou qui en subissent. Au cours des trois premiers mois de 2025, nous avons ajouté 2 200 personnes marginalisées au programme. Depuis le lancement de Mobilité pour l'avenir en 2017, le programme a permis d'apporter du soutien à 64 000 personnes. Grâce à Santé pour l'avenir MC de TELUS, nous éliminons les obstacles aux soins de santé pour les Canadiens à faible revenu et marginalisés. Au cours du trimestre, nous avons rendu possible la tenue de près de 20 000 consultations et séances de counseling. Depuis le lancement du programme en 2014, nos cliniques mobiles Santé pour l'avenir de TELUS ont permis plus de 278 000 interventions en soins primaires et visites de proximité dans 27 villes canadiennes, et nous avons fourni 2 500 séances de counseling gratuites par l'intermédiaire de Mes Soins TELUS Santé MC . Au cours du trimestre, notre programme Technologies pour l'avenir MC a permis à 1 300 Canadiens handicapés de profiter d'une évaluation, de recommandations et d'une formation personnalisées concernant les appareils mobiles, les ordinateurs, les ordinateurs portables et les technologies d'assistance connexes, ainsi que de forfaits de services mobiles à prix réduit, améliorant ainsi leur indépendance et leur qualité de vie. Depuis le début du programme en 2017, nous avons aidé plus de 14 000 personnes handicapées au Canada au moyen du programme ou en leur offrant un rabais pour accessibilité sur les services mobiles de TELUS. Au cours des trois premiers mois de 2025, près de 40 000 personnes au pays et à l'étranger ont participé à des ateliers et à des événements virtuels de TELUS Averti visant à améliorer la littératie numérique et la sécurité en ligne, ce qui porte le nombre cumulatif de participants à 840 000 depuis le lancement du programme en 2013.

de TELUS afin de soutenir les personnes marginalisées en améliorant leur accès tant à la technologie qu'aux soins de santé. Nous avons aussi continué d'exploiter notre programme TELUS Averti visant à améliorer la littératie numérique et les connaissances sur la sécurité en ligne. Depuis leur lancement, ces programmes ont permis de fournir de l'aide à plus de 1,4 million de citoyens canadiens.

Redonner à la collectivité

Au cours du premier trimestre 2025 et tout au long de l'année, nous célébrons le 25 e anniversaire de notre marque et notre tradition de bienfaisance. Depuis un quart de siècle, TELUS, les membres de son équipe et ses retraités ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en dons de produits et services, en temps et en programmes, dont 2,4 millions de jours de bénévolat, à des collectivités du monde entier.

tout au long de l'année, nous célébrons le 25 anniversaire de notre marque et notre tradition de bienfaisance. Depuis un quart de siècle, TELUS, les membres de son équipe et ses retraités ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en dons de produits et services, en temps et en programmes, dont 2,4 millions de jours de bénévolat, à des collectivités du monde entier. À l'heure actuelle, il y a 19 Comités d'investissement communautaire de TELUS, soit 13 qui exercent leurs activités au Canada et 6 ailleurs dans le monde. Les Comités d'investissement communautaire mandatent des dirigeants locaux pour formuler des recommandations concernant l'attribution des subventions dans leurs collectivités. Ces subventions visent à soutenir des organismes de bienfaisance enregistrés qui viennent en aide aux jeunes par des programmes axés sur la santé, l'éducation ou la technologie. Depuis 2005, les 19 Comités d'investissement communautaire de TELUS et la Fondation TELUS pour un futur meilleur MD (la Fondation) ont soutenu plus de 35 millions de jeunes dans le besoin au Canada et partout dans le monde en remettant plus de 138 millions de dollars en dons au profit de plus de 10 800 initiatives.

et 6 ailleurs dans le monde. Les Comités d'investissement communautaire mandatent des dirigeants locaux pour formuler des recommandations concernant l'attribution des subventions dans leurs collectivités. Ces subventions visent à soutenir des organismes de bienfaisance enregistrés qui viennent en aide aux jeunes par des programmes axés sur la santé, l'éducation ou la technologie. Depuis 2005, les 19 Comités d'investissement communautaire de TELUS et la Fondation TELUS pour un futur meilleur (la Fondation) ont soutenu plus de 35 millions de jeunes dans le besoin au et partout dans le monde en remettant plus de 138 millions de dollars en dons au profit de plus de 10 800 initiatives. En étroite collaboration avec les 13 Comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada , la Fondation accorde des subventions à des organismes de bienfaisance qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des jeunes partout au pays. De plus, par l'entremise du programme de bourses d'études TELUS, elle attribue des bourses à des étudiants de niveau postsecondaire aux prises avec des difficultés financières qui sont déterminés à améliorer les choses dans leur collectivité. Au cours du premier trimestre de 2025, la Fondation a soutenu 665 000 jeunes en accordant 3 millions de dollars en dons en espèces et bourses au profit de plus de 200 organismes de bienfaisance enregistrés, partenaires communautaires et projets canadiens. Depuis sa création en 2018, la Fondation a versé plus de 60 millions de dollars en dons et bourses aux collectivités afin d'aider plus de 17 millions de jeunes à réaliser leur plein potentiel. Pour en savoir plus sur le programme de bourses d'études TELUS, visitez futurmeilleur.com/bourses .

Chef de file dans les domaines de l'ESG et du développement durable

Tout au long du premier trimestre de 2025, nous avons maintenu notre position de chef de file mondial en matière de durabilité, conformément à notre engagement à créer un futur respectueux de la nature. Voici quelques étapes importantes du dernier trimestre : Atteindre le cap des 20 millions d'arbres plantés sur 13 300 hectares de terres au cours des 25 dernières années. Étendre la portée de notre service Énergie intelligente de TELUS à la province de Québec en février. Maintenant offerte partout au Canada , cette solution permet aux clients d'économiser de l'argent sur leurs factures d'énergie et de réduire leur empreinte écologique. Lancement de notre Rapport 2024 sur la durabilité et les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance en avril 2025



Prix mondiaux et reconnaissance des tiers

En janvier 2025, Brand Finance a évalué notre marque à 9 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 4,6 pour cent sur un an, dans son palmarès Global 500 de 2025 . TELUS est ainsi la marque de télécommunication affichant la plus grande valeur au Canada , la huitième marque tous secteurs confondus au Canada et la quinzième marque de télécommunication affichant la plus grande valeur dans le monde.

. TELUS est ainsi la marque de télécommunication affichant la plus grande valeur au , la huitième marque tous secteurs confondus au et la quinzième marque de télécommunication affichant la plus grande valeur dans le monde. En janvier 2025, TELUS a été nommée parmi les 100 entreprises les plus durables du monde au classement 2025 de Corporate Knights pour la 13e fois depuis le lancement de cette marque de reconnaissance en 2005.

Accès à l'information sur les résultats trimestriels

Les investisseurs, les représentants des médias et toute autre personne intéressée peuvent consulter ce communiqué sur les résultats trimestriels, le rapport de gestion, les diapositives sur les résultats trimestriels, la version audio et la transcription de la webdiffusion à l'intention des investisseurs, ainsi que des renseignements financiers supplémentaires à telus.com/investors .

La conférence téléphonique de TELUS sur les résultats du premier trimestre de 2025 aura lieu le vendredi 9 mai 2025 à 13 h 30, HE (10 h 30, HP) et comprendra un exposé suivi d'une période de questions avec les analystes financiers. Les parties intéressées peuvent accéder à la webdiffusion à telus.com/investors . Un enregistrement audio sera accessible à compter d'environ 60 minutes après la téléconférence jusqu'au 9 juin 2025, au 1-855-201-2300. Veuillez utiliser le code d'accès à la conférence 47116 # ainsi que le code d'accès à l'enregistrement 47116 #. La webdiffusion sera également archivée à telus.com/investors , et la transcription sera affichée sur le site Web après quelques jours ouvrables.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs relatifs aux événements à venir ainsi qu'au rendement financier et opérationnel de TELUS Corporation. « TELUS », « Société » et « nous » désignent aux présentes TELUS Corporation ainsi que, si le contexte s'y prête ou l'exige, les filiales de celle-ci. Les énoncés prospectifs comprennent tout énoncé non fondé sur des faits passés. Ils incluent les énoncés relatifs à nos objectifs et à nos stratégies pour les atteindre, nos attentes relatives aux tendances du secteur des télécommunications (notamment la demande de données et la croissance continue de la base d'abonnés), ainsi que nos programmes de financement (notamment le ratio de levier financier prévu pour 2027, notre programme pluriannuel de croissance du dividende et notre approche pour réduire la décote offerte en vertu de notre plan de réinvestissement du dividende). Les énoncés prospectifs se caractérisent généralement par des mots comme « hypothèse », « but », « prévisions », « objectif », « perspectives », « stratégie », « cible » et autres expressions semblables, par des verbes comme « viser », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « s'efforcer », « planifier », « prévoir », « chercher » ou « estimer », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Par nature, les énoncés prospectifs présentent des risques et des incertitudes. Ils sont basés sur des hypothèses, relatives entre autres à l'évolution de la situation et des stratégies économiques. Ces hypothèses étant susceptibles de se révéler inexactes, il est possible que nos résultats ou les événements diffèrent sensiblement des prévisions formulées expressément ou implicitement dans les énoncés prospectifs. Nos hypothèses pour les prévisions de 2025, qui sont énoncées à la rubrique 9 du rapport de gestion annuel de 2024, restent les mêmes, à l'exception de ce qui suit :

Nos estimations révisées de la croissance économique en 2025 au Canada , en Colombie-Britannique, en Alberta , en Ontario et au Québec sont de 1,2 %, 1,5 %, 2,0 %, 1,0 % et 0,9 %, respectivement (par rapport à 1,9 %, 1,8 %, 2,4 %, 1,7 % et 1,5 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2024).

, en Colombie-Britannique, en , en et au Québec sont de 1,2 %, 1,5 %, 2,0 %, 1,0 % et 0,9 %, respectivement (par rapport à 1,9 %, 1,8 %, 2,4 %, 1,7 % et 1,5 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2024). Nos estimations révisées des taux d'inflation annuels en 2025 au Canada , en Colombie-Britannique, en Alberta , en Ontario et au Québec sont de 2,3 %, 2,4 %, 2,3 %, 2,2 % et 2,1 %, respectivement (par rapport à 2,0 %, 1,8 %, 2,0 %, 1,9 % et 1,8 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2024).

, en Colombie-Britannique, en , en et au Québec sont de 2,3 %, 2,4 %, 2,3 %, 2,2 % et 2,1 %, respectivement (par rapport à 2,0 %, 1,8 %, 2,0 %, 1,9 % et 1,8 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2024). Nos estimations révisées du taux de chômage annuel en 2025 au Canada , en Colombie-Britannique, en Alberta , en Ontario et au Québec sont de 7,0 %, 6,1 %, 7,3 %, 7,8 % et 6,1 %, respectivement (par rapport à 6,6 %, 6,0 %, 7,0 %, 7,1 % et 5,8 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2024).

, en Colombie-Britannique, en , en et au Québec sont de 7,0 %, 6,1 %, 7,3 %, 7,8 % et 6,1 %, respectivement (par rapport à 6,6 %, 6,0 %, 7,0 %, 7,1 % et 5,8 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2024). Nos estimations révisées du nombre non ajusté de mises en chantier d'habitations en 2025 au Canada , en Colombie-Britannique, en Alberta , en Ontario et au Québec sont de 232 000, 41 000, 46 000, 68 000 et 49 000 logements, respectivement (par rapport à 245 000, 47 000, 45 000, 81 000 et 48 000 logements, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2024).

L'incidence des estimations de la croissance économique et le moment de leur incidence dépendront des événements réels dans certains secteurs de l'économie canadienne.

Les risques et incertitudes susceptibles de faire en sorte que le rendement ou les événements s'écartent considérablement des énoncés prospectifs figurant aux présentes et dans d'autres documents déposés par TELUS ont entre autres trait à ce qui suit :

Questions de réglementation . Nous exerçons nos activités dans un certain nombre d'industries hautement réglementées et, par conséquent, nous sommes assujettis à une vaste gamme de lois et de règlements tant au pays qu'à l'étranger. Les politiques et les approches mises de l'avant par des représentants élus ou découlant de décisions réglementaires, d'examens ou d'autres activités gouvernementales pourraient avoir des répercussions stratégiques, opérationnelles ou financières (y compris sur nos produits d'exploitation et/ou nos flux de trésorerie disponibles).

Les risques et incertitudes comprennent : les modifications éventuelles au régime de réglementation en vertu duquel nous exerçons nos activités ou l'issue des instances, des cas ou des enquêtes liés à son application, lesquels comprennent, sans s'y limiter, ce qui est décrit à la rubrique 9.1 , « Faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires concernant l'industrie des communications » , de notre rapport de gestion du premier trimestre de 2025; notre capacité à nous conformer aux règlements complexes et évolutifs visant les secteurs des soins de santé, des soins virtuels et des appareils médicaux dans les provinces et territoires où nous exerçons des activités, notamment à titre d'exploitant de cliniques de santé; notre capacité à nous conformer ou à faciliter la conformité de nos clients à de nombreux régimes juridiques complexes et parfois contradictoires, tant au pays qu'à l'étranger.

. Les risques et incertitudes comprennent : Environnement concurrentiel . La croissance et les activités des concurrents et l'intensification de la concurrence (tarifs, y compris les rabais et le regroupement de services), ainsi que la concurrence non traditionnelle, la technologie perturbatrice et la désintermédiation pourraient modifier la nature des marchés où nous livrons concurrence et se répercuter sur notre part de marché, ainsi que sur nos résultats financiers (y compris sur les produits d'exploitation et les flux de trésorerie disponibles). TELUS Santé, TELUS Numérique et TELUS Agriculture & Biens de consommation affrontent également une concurrence intense dans leurs différents marchés respectifs.

. Technologie . L'adoption par les consommateurs de technologies différentes et les attentes changeantes des clients pourraient se répercuter sur nos flux de rentrées et nos taux de désabonnement.

Les risques et incertitudes comprennent : les technologies perturbatrices, notamment les réseaux définis par logiciel dans le marché des affaires, qui pourraient supplanter nos services de données existants ou donner lieu à une retarification de ces services ainsi que les solutions de technologie auto-installées; l'incapacité à innover, à maintenir nos avantages technologiques ou à répondre efficacement et en temps opportun à l'évolution de la technologie; le déploiement et l'évolution continue des technologies et systèmes à large bande mobiles de même que les avantages et les gains d'efficacité devant en découler; notre recours à des ententes de partage de réseau mobile, ce qui a facilité le déploiement de nos technologies mobiles; notre besoin prévu à long terme d'acquérir du spectre additionnel dans le cadre des futures enchères de spectre et auprès de tiers afin de répondre à la demande croissante pour des données, et notre capacité à utiliser le spectre que nous acquérons; le déploiement et l'exploitation de nouvelles technologies de réseau fixe à large bande à un coût raisonnable et la disponibilité des nouveaux produits et services lancés à l'aide de ces technologies de réseau ainsi que le succès remporté par ces nouveaux produits et services; notre déploiement d'outils d'autoapprentissage et d'automatisation, qui pourrait modifier notre façon d'interagir avec les clients

Les risques et incertitudes comprennent : Sécurité et protection des données . Notre capacité à déceler et à identifier les menaces et les vulnérabilités possibles dépend de l'efficacité de nos contrôles en matière de sécurité à protéger nos infrastructures et notre environnement d'exploitation, ainsi que de notre rapidité à intervenir lorsque surviennent des attaques et à rétablir nos activités commerciales. Une attaque réelle pourrait nuire à l'exploitation de notre réseau, entraîner un accès non autorisé à des informations concernant nos clients, les membres de notre équipe ou nos activités, ou encore donner lieu à l'interception, à la destruction, à l'utilisation ou à la dissémination non autorisées de telles informations.

. IA générative . L'IA générative nous expose à de nombreux risques, y compris les risques liés à la fiabilité opérationnelle, à l'utilisation responsable de l'IA, à la confidentialité des données et à la cybersécurité, ainsi qu'à la possibilité que notre utilisation de l'IA génère du contenu inexact ou inapproprié ou crée des perceptions négatives parmi les clients. La réglementation pourrait également avoir une incidence sur une mise en œuvre future, laquelle se répercuterait sur la demande pour nos services.

. Climat et environnement . Des catastrophes naturelles, des pandémies, des événements perturbateurs et des changements climatiques pourraient se répercuter sur nos activités, sur le degré de satisfaction de la clientèle et sur l'expérience des membres de l'équipe

L'atteinte de nos objectifs de carboneutralité et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (« GES ») dans le cadre de nos activités dépend de notre capacité à trouver, à acquérir et à mettre en œuvre des solutions qui permettent de réduire la consommation d'énergie et d'adopter des sources d'énergie plus propres, de notre capacité à identifier et à réaliser des investissements convenables dans les énergies renouvelables, y compris sous la forme d'accords d'achat d'énergie virtuels, et de notre capacité à continuer de réaliser des réductions importantes de notre consommation d'énergie en valeur absolue et des émissions de GES qui découlent de nos activités.

. L'atteinte de nos objectifs de carboneutralité et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (« GES ») dans le cadre de nos activités dépend de notre capacité à trouver, à acquérir et à mettre en œuvre des solutions qui permettent de réduire la consommation d'énergie et d'adopter des sources d'énergie plus propres, de notre capacité à identifier et à réaliser des investissements convenables dans les énergies renouvelables, y compris sous la forme d'accords d'achat d'énergie virtuels, et de notre capacité à continuer de réaliser des réductions importantes de notre consommation d'énergie en valeur absolue et des émissions de GES qui découlent de nos activités. Performance opérationnelle et regroupements d'entreprises . Les investissements et acquisitions présentent des occasions d'accroître l'étendue de nos activités d'exploitation, mais pourraient nous exposer à de nouveaux risques. Il se pourrait que nous ne réussissions pas à nous positionner sur le marché ou à accroître notre part de marché et à en tirer des avantages, et les efforts déployés à des fins d'intégration pourraient détourner les ressources de nos autres priorités.

Les risques comprennent : notre dépendance à l'égard des services infonuagiques fournis par des tiers auxquels nous avons recours pour offrir nos services de TI; les risques liés à l'économie ou à la politique ainsi que d'autres risques liés au commerce mondial (y compris les guerres et les autres événements géopolitiques).

. Les risques comprennent : Nos systèmes et processus . Les activités d'innovation, d'entretien et de gestion au chapitre des systèmes et de la technologie pourraient se répercuter sur nos systèmes informatiques et sur la fiabilité de notre réseau, ainsi que sur nos charges d'exploitation.

Les risques et incertitudes comprennent : notre capacité à maintenir notre service à la clientèle et à exploiter notre réseau en cas d'erreurs humaines ou de menaces liées aux interventions humaines, telles que les cyberattaques et les pannes d'équipement susceptibles d'entraîner des interruptions du réseau; les perturbations techniques et les bris d'infrastructures; les retards et l'augmentation des coûts, notamment ceux découlant de restrictions de la part des gouvernements ou de mesures commerciales; l'exhaustivité et l'efficacité des plans et des mesures de continuité des activités et de reprise après sinistre.

. Les risques et incertitudes comprennent : Notre équipe . La nature sans cesse changeante et le caractère hautement concurrentiel de nos marchés et de notre environnement d'exploitation conjugués à la mondialisation et à l'évolution du profil démographique de notre main-d'œuvre, de même que l'efficacité de nos programmes internes de formation, de perfectionnement, de relève et de santé et mieux-être, pourraient se répercuter sur notre capacité à attirer, à former et à retenir au sein de notre équipe des membres possédant les compétences requises pour répondre aux besoins changeants de nos clients ainsi qu'à l'évolution de nos activités. Les membres de l'équipe pourraient faire face à de plus grands défis en matière de santé mentale en lien avec les initiatives de changement importantes au sein de l'organisation, ce qui pourrait entraîner la perte de membres clés de l'équipe en raison d'une invalidité à court ou à long terme. L'intégration des entreprises internationales acquises et les activités d'intégration parallèles pourraient avoir une incidence sur l'efficience opérationnelle, la culture organisationnelle et l'engagement.

. Fournisseurs . Notre société pourrait être touchée par les perturbations liées aux chaînes d'approvisionnement, de même que par le manque de résilience à l'égard d'événements d'envergure mondiale ou locaux. La dépendance envers un seul fournisseur en ce qui a trait à la fourniture de produits et de composants ainsi qu'à la prestation de services ou au soutien pourrait se répercuter sur notre capacité à répondre avec efficacité aux attentes croissantes et sans cesse changeantes des clients tout en maintenant la qualité du service. La capacité de nos fournisseurs à maintenir leurs gammes de produits et à offrir des services à l'égard de ces produits pourrait avoir une incidence sur la réussite de la mise à niveau et de l'évolution de la technologie que nous offrons.

. Questions liées aux biens immobiliers . Les placements immobiliers sont exposés à des risques de financement possibles et à l'incertitude quant à la demande et aux taux d'occupation et de location futurs, particulièrement depuis la pandémie. Les projets d'aménagement immobilier futurs pourraient ne pas être achevés selon les délais ou le budget établis et pourraient ne pas susciter les engagements liés à des contrats de location prévus.

. Financement, dette et dividendes . Notre capacité à obtenir du financement aux prix les plus avantageux pourrait être touchée par les conditions générales du marché ainsi que par l'évolution des évaluations sur les marchés des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres relativement à notre capacité à générer des flux de trésorerie futurs suffisants pour assurer le service de notre dette. Notre intention actuelle de payer des dividendes à nos actionnaires pourrait limiter notre capacité à investir dans nos activités afin de prendre en charge notre croissance future.

Les risques et incertitudes comprennent : notre capacité à utiliser des capitaux propres à titre de contrepartie dans le cadre d'acquisitions d'entreprises est influencée par les évaluations boursières des actions ordinaires de TELUS et des actions à droit de vote subalterne de TELUS International (Cda) Inc.; les niveaux des dépenses d'investissement et les décaissements possibles aux fins de l'acquisition de licences de spectre dans le cadre d'enchères ou de l'achat de ces licences auprès de tiers ont une incidence sur les facteurs suivants et sont touchés par ces facteurs : nos initiatives liées aux services à large bande; notre déploiement continu de plus récentes technologies mobiles; les investissements dans la technologie de réseau qui sont nécessaires pour assurer la conformité aux lois et règlements visant la sécurité des cybersystèmes, y compris les interdictions d'utiliser les produits et services de certains fournisseurs; les investissements dans la résilience et la fiabilité du réseau; l'attribution de ressources pour les acquisitions et les futures enchères de spectre que doit tenir Innovation, Sciences et Développement économique Canada (« ISDE »). Si nous n'atteignons pas nos objectifs au chapitre des résultats d'exploitation et des résultats financiers ou que des modifications sont apportées à notre contexte réglementaire, cela pourrait influer sur les niveaux de nos dépenses d'investissement; des flux de trésorerie disponibles inférieurs aux prévisions pourraient réduire notre capacité à investir dans les activités, à réduire notre levier financier ou à fournir un rendement du capital investi à nos actionnaires. Les décisions concernant les dividendes trimestriels sont prises par notre conseil d'administration en fonction de notre situation financière et de nos perspectives. Il n'existe aucune certitude que notre programme de croissance du dividende sera maintenu jusqu'en 2025 ni qu'il sera renouvelé; l'incapacité de TELUS Numérique à atteindre les cibles ou à réaliser d'autres projections relatives à ses activités, qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de TELUS à atteindre les cibles de l'organisation dans son ensemble et pourrait entraîner un recul du cours des actions à droit de vote subalterne de TELUS International (Cda) Inc. ou des actions ordinaires de TELUS, voire les deux. Les facteurs susceptibles de se répercuter sur la performance financière de TELUS Numérique sont décrits dans les documents publics déposés par TELUS International (Cda) Inc. sur les sites SEDAR+ et EDGAR.

. Les risques et incertitudes comprennent : Questions fiscales . La complexité des lois et règlements fiscaux au pays et à l'étranger et des obligations d'information qui s'appliquent à TELUS et à nos filiales en exploitation à l'échelle internationale pourrait se répercuter sur nos résultats financiers. Les acquisitions et l'expansion de nos activités à l'international accroissent notre exposition à divers régimes fiscaux.

L'économie . L'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale, y compris une possible récession et des attentes fluctuantes concernant l'inflation, de même que l'efficacité avec laquelle nous surveillons et modifions nos hypothèses en matière de croissance et nos plans d'urgence, pourraient se répercuter sur l'atteinte des objectifs de la société, sur nos résultats financiers (y compris les flux de trésorerie disponibles) et sur nos régimes de retraite à prestations définies. Les incertitudes géopolitiques et les éventuels tarifs ou mesures commerciales non tarifaires font planer un risque de récession et pourraient amener les clients à réduire ou à reporter leurs dépenses discrétionnaires, ce qui se répercuterait sur les achats de nouveaux services ou sur les volumes d'utilisation, et à envisager le remplacement de ces services par des solutions à plus faible prix.

Les litiges et les questions d'ordre juridique . La complexité des lois et règlements et la conformité à ces lois et règlements, de même que nos engagements et nos attentes, pourraient se répercuter sur notre situation financière et notre réputation.

Les risques comprennent : notre capacité à bien assurer notre défense dans le cadre des réclamations actuelles et possibles, ou notre capacité à négocier et à exercer des droits en matière d'indemnités ou d'autres protections relativement à ces réclamations; le caractère complexe que revêt la conformité aux lois au pays et à l'étranger, y compris le respect des lois sur la concurrence, des lois anticorruption et des lois concernant les pratiques de corruption à l'étranger

Les risques comprennent :

Les hypothèses sous-jacentes à nos énoncés prospectifs sont décrites en détail à la rubrique 9, intitulée « Tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires », et à la rubrique 10, intitulée « Risques et gestion des risques », du rapport de gestion annuel de 2024. Ces descriptions sont intégrées par renvoi dans la présente mise en garde. Des mises à jour des hypothèses sur lesquels sont basés nos objectifs financiers de 2025 sont présentés dans la rubrique 9, « Mise à jour des tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires » du Rapport de gestion et États financiers consolidés du premier trimestre 2025.

D'autres risques ou incertitudes dont nous ignorons l'existence ou que nous jugeons non pertinents pour l'instant peuvent aussi nuire grandement à notre situation financière, à notre rendement financier, à nos flux de trésorerie, à notre entreprise ou à notre réputation. À moins d'indications contraires dans le présent document, les énoncés prospectifs formulés aux présentes n'expriment pas les effets potentiels d'éléments spéciaux ou non récurrents, ni de fusions, d'acquisitions, de cessions ou d'autres combinaisons ou transactions commerciales pouvant être annoncées ou survenir après la date du présent document.

Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés décrivent nos attentes et s'appuient sur nos hypothèses à la date de publication du document. Ils sont sujets à changer après cette date. À moins que la loi ne l'exige, nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

Cette mise en garde vise l'ensemble des énoncés prospectifs inclus dans le présent document.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées

Nous avons fait état de mesures non conformes aux PCGR utilisées pour évaluer le rendement de TELUS ainsi que pour déterminer le niveau de conformité avec les clauses restrictives et gérer notre structure de capital. Comme les mesures non conformes aux PCGR n'ont habituellement pas de définition normalisée, il pourrait être impossible de les comparer avec des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. En ce qui concerne la présentation de certaines mesures financières, il existe des différences dans les définitions des mesures présentées par TELUS et par TELUS Expérience numérique. Ces différences tiennent principalement au fait que TELUS Numérique a adopté des définitions conformes aux pratiques du secteur au sein duquel elle exerce ses activités. En vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, de telles mesures doivent être définies clairement et faire l'objet d'un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR les plus semblables. Certaines des mesures n'ont pas de définition couramment acceptée dans le secteur.

Bénéfice net rajusté et bénéfice par action (BPA) de base rajusté : Il s'agit de mesures non conformes aux PCGR qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les normes de comptabilité IFRS. Par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Le bénéfice net rajusté exclut les coûts de restructuration et autres coûts, les redressements d'impôt, les primes de remboursement anticipé de la dette à long terme et autres redressements (indiqués dans les tableaux ci-dessous). Le BPA de base rajusté est calculé en divisant le bénéfice net rajusté par le nombre total moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation. Ces mesures servent à évaluer le rendement consolidé et ne tiennent pas compte des éléments qui, selon la direction, pourraient occulter les tendances sous-jacentes concernant le rendement commercial ou des éléments de nature inhabituelle qui ne reflètent pas nos activités continues. Elles ne doivent pas être considérées comme une solution de remplacement au bénéfice net et au BPA de base lors de l'évaluation du rendement de TELUS.

Rapprochement du bénéfice net rajusté



Trimestre clos le

31 mars En dollars canadiens et en millions 2025 2024 Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 321 127 Ajouter (déduire) les montants suivants, déduction faite du montant attribuable

à la part des actionnaires sans contrôle :



Coûts de restructuration et autres coûts 93 213 Incidence fiscale des coûts de restructuration et autres coûts (24) (48) Pertes de valeur attribuables aux activités de restructuration liées à la

rationalisation des biens immobiliers 3 68 Incidence fiscale des pertes de valeur attribuables aux activités de

restructuration liées à la rationalisation des biens immobiliers (1) (18) Redressements d'impôt (4) -- Variation non réalisée de la composante à terme des accords d'achat

d'énergie virtuelle1 -- 66 Incidence fiscale de la variation non réalisée de la composante à terme

des accords d'achat d'énergie virtuelle1 -- (18) Bénéfice net rajusté 388 390

(1) En vigueur au premier trimestre de 2025; découlant d'un changement prospectif de méthode comptable, qui applique la comptabilité de couverture, (voir la note 2(a) des états financiers consolidés intermédiaires condensés), les ajustements de la juste valeur, et qui étaient auparavant inclus dans les coûts de financement, mais qui sont maintenant inclus dans les autres éléments du résultat global.

Rapprochement du BPA de base rajusté



Trimestre clos le

31 mars En dollars canadiens 2025 2024 BPA de base 0,21 0,09 Ajouter (déduire) les montants suivants, déduction faite du montant attribuable

à la part des actionnaires sans contrôle :



Coûts de restructuration et autres coûts, par action 0,06 0,14 Incidence fiscale des coûts de restructuration et autres coûts, par action (0,01) (0,03) Pertes de valeur attribuables aux activités de restructuration liées à la

rationalisation des biens immobiliers, par action -- 0,04 Incidence fiscale des pertes de valeur attribuables aux activités de

restructuration liées à la rationalisation des biens immobiliers, par action -- (0,01) Variation non réalisée de la composante à terme des accords d'achat

d'énergie virtuelle, par action1 -- 0,04 Incidence fiscale de la variation non réalisée de la composante à terme des

accords d'achat d'énergie virtuelle, par action1 -- (0,01) BPA de base rajusté 0,26 0,26

(1) En vigueur au premier trimestre de 2025; découlant d'un changement prospectif de méthode comptable, qui applique la comptabilité de couverture, (voir la note 2(a) des états financiers consolidés intermédiaires condensés), les ajustements de la juste valeur, et qui étaient auparavant inclus dans les coûts de financement, mais qui sont maintenant inclus dans les autres éléments du résultat global.

BAIIA (bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissement) : Nous avons fait état du BAIIA et fourni des indications à ce sujet, car il s'agit d'un instrument clé de l'évaluation du rendement à un niveau consolidé. Souvent déclaré, le BAIIA est une mesure couramment utilisée par les investisseurs et les établissements de crédit comme indicateur du rendement opérationnel d'une entreprise et de sa capacité à contracter des dettes et à les honorer, et comme indicateur d'évaluation. Le BAIIA ne doit pas servir de solution de remplacement au bénéfice net pour l'évaluation du rendement de TELUS, pas plus qu'il ne doit servir de mesure des flux de trésorerie. Le BAIIA, tel que le calcule TELUS, équivaut aux produits d'exploitation et autres produits moins le total des charges pour l'achat de biens et services et des charges pour les avantages sociaux des employés.

Nous calculons aussi le BAIIA rajusté de façon à en exclure les éléments non représentatifs de nos activités courantes et ne devant pas, selon nous, faire partie d'un indicateur d'évaluation à long terme, ou ne devant pas être inclus dans l'évaluation de notre capacité à contracter des dettes et à les honorer.

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté

Solutions

technologiques TELUS Santé TELUS

Numérique Éliminations Total Trimestres clos le

31 mars (En dollars

canadiens et en

millions) 2025 20241 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Bénéfice net















301 140 Coûts de

financement















344 394 Impôts sur les

bénéfices















107 41 BAII 801 572 (40) (78) 4 91 (13) (10) 752 575 Amortissement des

immobilisations

corporelles 529 621 13 23 50 46 -- -- 592 690 Amortissement des

mmobilisations

incorporelles 240 223 94 90 66 60 -- -- 400 373 BAIIA 1 570 1 416 67 35 120 197 (13) (10) 1 744 1 638 Ajout des coûts de

restructuration et

autres coûts

inclus dans le

BAIIA 79 184 9 24 9 10 -- -- 97 218 BAIIA rajusté 1 649 1 600 76 59 129 207 (13) (10) 1 841 1 856 BAIIA rajusté

combinant le

secteur des

solutions

technologiques de

TELUS et TELUS

Santé



1 725 1 659













Le BAIIA rajusté moins les dépenses en immobilisations est calculé pour nos secteurs isolables, car il représente une mesure de rendement qui se compare mieux à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Rapprochement du BAIIA rajusté moins les dépenses en immobilisations

Solutions

technologiques TELUS Santé TELUS

Numérique Éliminations Total Trimestres clos le

31 mars (En dollars

canadiens et en

millions) 2025 20241 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 BAIIA rajusté 1 649 1 600 76 59 129 207 (13) (10) 1 841 1 856 Dépenses en

immobilisations (515) (663) (44) (44) (41) (26) 13 8 (587) (725) BAIIA rajusté

moins les

dépenses en

immobilisations 1 134 937 32 15 88 181 -- (2) 1 254 1 131

(1) Les résultats du secteur des solutions technologiques de TELUS de 2024 ont été reformulés pour se conformer à la nouvelle structure de présentation de l'information segmentée.

Flux de trésorerie disponible : Nous rendons compte de cette mesure comme indicateur supplémentaire de notre rendement opérationnel. Il n'existe pas de définition de « flux de trésorerie disponible » couramment acceptée dans le secteur. Cette donnée ne doit pas être considérée comme une solution de remplacement aux mesures indiquées dans l'état consolidé intermédiaire condensé des flux de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible exclut certains changements au fonds de roulement (créances clients et fournisseurs), le produit d'actifs cédés, et d'autres sources de fonds et leur utilisation, comme déclaré dans l'état consolidé intermédiaire condensé des flux de trésorerie. Il indique la somme d'argent tirée de l'exploitation de l'entreprise disponible après déduction des dépenses en immobilisations et qui peut servir, entre autres, à payer des dividendes, à rembourser des dettes, à racheter des actions ou à effectuer d'autres investissements. Nous ne tenons pas compte des effets des normes comptables qui n'ont aucune incidence sur la trésorerie, comme les normes IFRS 15 et IFRS 16. Le produit d'actifs cédés ou d'activités de financement peut contribuer au flux de trésorerie disponible de temps à autre.

Calcul du flux de trésorerie disponible

Trimestre clos le 31 mars En dollars canadiens et en millions 2025 2024 BAIIA 1 744 1 638 Coûts de restructuration et autres coûts, déduction faite des décaissements (36) (11) Effets des actifs sous contrat, de leur acquisition et de leur exécution

(incidence de la norme IFRS 15) et du programme de financement

d'appareil mobile Paiements faciles 28 34 Effets du montant en capital des obligations locatives (incidence de la norme

IFRS 16) (193) (178) Éléments des états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie :



Rémunération fondée sur des actions, nette des sorties de trésorerie liées

au régime d'actionnariat des employés 42 30 Charges nettes liées aux régimes à prestations déterminées des employés 15 17 Cotisations de l'employeur aux régimes à prestations déterminées des

employés (5) (8) Pertes sur les placements comptabilisés à la valeur de consolidation et

autres pertes -- 5 Intérêts payés (371) (334) Intérêts reçus 5 11 Dépenses en immobilisations1 (587) (725) Flux de trésorerie disponible avant impôt sur les bénéfices 642 479 Impôt sur les bénéfices payé, déduction faite des remboursements (154) (80) Flux de trésorerie disponible 488 399

Rapprochement du flux de trésorerie disponible et du flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation

Trimestre clos le 31 mars En dollars canadiens et en millions 2025 2024 Flux de trésorerie disponible 488 399 Ajouter (déduire) :



Dépenses en immobilisations1 587 725 Effets du montant en capital des obligations locatives 193 178 Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux

activités d'exploitation non incluse dans les postes précédents et autres

éléments individuellement non significatifs inclus dans le bénéfice net

qui n'entraînent pas de rentrées ou de sorties de fonds (191) (352) Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 1 077 950

(1) Voir la note 31 des états financiers consolidés intermédiaires condensés pour en savoir plus.

Produit moyen par appareil d'abonné (PMAA) lié aux téléphones mobiles par mois : Il est exprimé sous la forme d'un tarif mensuel et constitue la mesure des produits d'exploitation du réseau tirés des forfaits mensuels et des frais d'utilisation et d'itinérance, divisés par le nombre moyen d'abonnés ayant un téléphone mobile sur le réseau durant la période.

Annexe

Produits d'exploitation et autres produits - Solutions technologiques

En millions de dollars canadiens Trimestre clos le

31 mars Variation

en (non audités) 2025 2024 (redressé) pourcentage Produits d'exploitation tirés du réseau mobile 1 732 1 746 (1) Produits d'exploitation tirés de l'équipement des services mobiles

et d'autres services 524 481 9 Services de données fixes1 1 192 1 159 3 Services vocaux fixes 170 179 (5) Produits d'exploitation tirés de l'équipement des services fixes et

d'autres services 122 117 4 Services liés à l'agriculture et aux biens de consommation 98 82 20 Produits d'exploitation (découlant de contrats établis avec

les clients) 3 838 3 764 2 Autres produits 39 27 44 Produits d'exploitation et autres produits externes 3 877 3 791 2 Produits intersectoriels 6 5 20 Produits d'exploitation et autres produits - Solutions

technologiques 3 883 3 796 2

(1) Exclus les services liés à l'agriculture et aux biens de consommation.

Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Santé

En dollars canadiens et en millions Trimestre clos le

31 mars Variation

en (non audités) 2025 2024 pourcentage Services de santé 470 416 13 Équipements de santé 1 4 (75) Produits d'exploitation (découlant de contrats établis avec les

clients) 471 420 12 Produits intersectoriels 2 2 -- Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Santé 473 422 12

Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Numérique

En dollars canadiens et en millions Trimestre clos le

31 mars Variation

en (non audités) 2025 2024 pourcentage Produits d'exploitation (découlant de contrats établis avec les

clients) 709 682 4 Autres produits -- 39 (100) Produits d'exploitation et autres produits externes 709 721 (2) Produits intersectoriels 253 203 25 Produits d'exploitation et autres produits - TELUS

Numérique 962 924 4

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Nous sommes résolus à exploiter le potentiel de notre technologie pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS fait passer les clients et les collectivités d'abord, et montre la voie au niveau mondial en matière d'excellence de service et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de plus de 76 millions de personnes du monde entier grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. Les activités de TELUS Agriculture & Biens de consommation utilisent les technologies numériques et l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe et retraités ont versé 1,8 milliard de dollars en espèces, en dons de produits et services, en temps et en programmes, y compris 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde. Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram (@Darren_Entwistle ).

Relations avec les investisseurs

Robert Mitchell

[email protected]

Relations médiatiques

Steve Beisswanger

[email protected]

SOURCE TELUS Corporation