L'expansion se chiffrant à 19,2 millions de dollars du réseau TELUS PureFibre transformera la connectivité dans la région avec des vitesses plus rapides et une meilleure couverture mobile

ROSE PRAIRIE, BC, le 8 août 2024 /CNW/ - TELUS et la Première Nation de Doig River célèbrent l'inauguration des travaux du réseau TELUS PureFibre, en partenariat avec All Nations Trust Company et Northern Development Initiative Trust, ainsi que le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique. Par cette expansion du réseau, le nord-est de la Colombie-Britannique bénéficiera d'une connexion Internet et d'une connectivité sans fil plus rapides et plus fiables, ce qui ouvrira la voie à de nouvelles perspectives pour les résidents et les entreprises.

Ce projet de 19,2 millions de dollars connectera plus de 60 foyers et une douzaine d'entreprises de la Première Nation de Doig River, à environ 70 kilomètres au nord-est de Fort St. John, ainsi que des centaines d'autres résidences dans 14 collectivités différentes. Cette expansion du réseau TELUS PureFibre s'inscrit dans la continuité des efforts de TELUS, qui visent à déployer la technologie Internet la plus rapide et la plus fiable dans l'Ouest du Canada, dans des zones plus rurales et pour les résidents et les entreprises des collectivités autochtones.

« Ce projet nous rapproche d'un avenir où toutes les collectivités autochtones pourront tirer parti de la connectivité pour atteindre leurs objectifs spécifiques et assurer leur prospérité à long terme, indique Shazia Zeb Sobani, vice-présidente, Planification des réseaux clients à TELUS. Nous nous engageons à poursuivre notre collaboration étroite avec les autorités autochtones, fédérales, provinciales et locales pour améliorer l'accès à notre technologie de pointe, afin que tout le monde, partout au pays, puisse accéder aux outils nécessaires pour exploiter pleinement son potentiel et améliorer sa situation socioéconomique. »

À ce jour, plus de 16 000 résidences dans plus de 90 collectivités en Colombie-Britannique disposent déjà d'un accès à TELUS PureFibre. Bientôt, la Première Nation de Doig River pourra aussi profiter de ces avantages transformateurs et des nouvelles possibilités qu'offre la technologie de calibre mondial de TELUS dans les domaines de l'enseignement, du travail, des affaires, des soins de santé et du divertissement.

« Ce projet représente bien plus qu'une simple installation de la technologie. Il est synonyme de solutions d'avenir pour notre communauté, affirme le chef de la Première Nation de Doig River, Trevor Makadahay. Tandis que nous continuons à développer notre nation, à autonomiser nos jeunes et à assurer le lien avec nos aînés, nous constatons que la technologie s'avère de plus en plus nécessaire. Nous devons pouvoir entretenir notre culture et notre patrimoine de façon concrète et exploiter les occasions qui se présentent dans notre région. Nous nous réjouissons de voir ce projet aboutir alors que nous travaillons ensemble à un avenir meilleur pour les membres de notre collectivité. Lors d'étapes importantes comme celle-ci, nous remercions nos aînés et tous ceux qui ont œuvré avant nous pour établir les bases d'un si beau présent et de l'avenir radieux que nous bâtirons sans aucun doute. »

La nouvelle infrastructure à fibre optique constituera également la pierre angulaire du réseau mobile de TELUS, préparant le terrain pour les technologies 5G dans les années à venir et garantissant que les résidents de la Première Nation de Doig River disposent des outils nécessaires pour participer pleinement à l'économie numérique.

« Cette installation illustre la nécessité des avancées technologiques pour répondre aux besoins de connexion Internet plus fiable des collectivités des Premières Nations, signale Ruth Williams, gestionnaire de projet, ANTCO. En 2011, la Première Nation de Doig River a été l'une des premières collectivités à être reliée au réseau à large bande dans le cadre du projet Pathways to Technology. TELUS est un partenaire de longue date de ce projet, et nous sommes ravis de participer financièrement à cette mise à niveau de la fibre. »

« L'accès Internet haute vitesse est essentiel pour garantir le développement et la diversification économiques des collectivités rurales, souligne Joel McKay, président et chef de la direction à Northern Development. Nous nous faisons une joie d'apporter un financement à TELUS pour permettre ces améliorations dans la Première Nation de Doig River. Nous remercions aussi notre partenaire, la province de la Colombie-Britannique, de faciliter et de soutenir ces types d'investissements qui changent vraiment la donne dans les zones rurales en Colombie-Britannique. »

« Tout le monde en Colombie-Britannique devrait pouvoir accéder à des services Internet haute vitesse fiables, ainsi qu'aux possibilités d'éducation, d'emploi et de soutien qui en découlent, a déclaré George Chow, ministre des Services aux citoyens. Ce projet à Doig River rapproche la province d'un pas de plus de connecter chaque communauté des Premières Nations à Internet haute vitesse.

Un réseau de fibre optique jusqu'au domicile à 100 % signifie que l'ensemble du réseau TELUS PureFibre est constitué de fibre optique ultramoderne jusqu'au point de raccordement au domicile ou à l'entreprise, pour que les clients puissent bénéficier du réseau le plus rapide possible. En tant qu'unique réseau entièrement à fibre optique de tout l'Ouest du Canada, TELUS offre des vitesses Internet inégalées avec des vitesses symétriques de téléversement et de téléchargement, le tout grâce à une technologie durable et fiable.

« L'Internet haute vitesse est bien plus qu'un luxe. C'est une nécessité. Dans le cadre de ce partenariat avec TELUS, le gouvernement fédéral connectera chaque foyer de la Colombie-Britannique à l'Internet haute vitesse d'ici 2027. En ce monde numérique d'aujourd'hui, les collectivités, peu importe leur taille, ont besoin d'un accès Internet fiable, que ce soit pour accéder à des soins de santé ou pour développer une entreprise », précise l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

En 2021, TELUS est devenue la première entreprise technologique du pays à lancer un plan d'action public pour la réconciliation avec les peuples autochtones, s'engageant ainsi à assumer une responsabilité dans le domaine à l'échelle de l'entreprise et à respecter ses objectifs stratégiques dans quatre secteurs clés : la connectivité; la production de résultats positifs sur le plan social; la sensibilité culturelle et les relations; et la réconciliation économique. Grâce à des partenariats publics-privés, 606 territoires autochtones ont été reliés au réseau à large bande de TELUS et 248 territoires autochtones ont été reliés au réseau PureFibre de TELUS, ce qui a eu des retombées positives sur les foyers et les entreprises autochtones. Pour en apprendre davantage sur l'engagement de TELUS à l'égard de la réconciliation, visitez telus.com/reconciliation.

À propos de TELUS

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS Expérience numérique (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent plus de 75 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Tricia Lo

Relations publiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.