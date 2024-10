Depuis 2020, TELUS a investi cinq millions de dollars dans le cadre du programme #AidonsNosPME pour offrir du financement, de la publicité et des solutions technologiques aux entrepreneurs et les aider à prospérer.

TORONTO, le 30 oct. 2024 /CNW/ - TELUS annonce les gagnants de la 5e édition du concours #AidonsNosPME, le plus grand concours pour petites entreprises au Canada. Choisies parmi des milliers de candidatures de partout au pays, 20 entreprises exceptionnelles ont été mises à l'honneur pour leur caractère unique, leur utilisation des technologies de façon à stimuler l'innovation et leurs capacités de croissance éprouvées. Ces entreprises ont non seulement fait preuve d'un leadership exceptionnel dans leur domaine respectif, mais elles ont su également montrer en quoi leur activité a un effet concret sur l'économie et les collectivités locales.

Cette reconnaissance s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de TELUS à appuyer les entreprises canadiennes. Depuis 2020, TELUS a investi cinq millions de dollars dans le cadre du programme #AidonsNosPME pour offrir du financement, de la publicité et des solutions technologiques aux entrepreneurs et les aider à prospérer.

En tant que lauréates du grand prix, six entreprises ont reçu 200 000 $ en financement et en outils technologiques, en plus d'une visibilité nationale, ce qui représente le prix le plus important de l'histoire du concours. Les 14 autres finalistes ont reçu pour leur part 20 000 $ sous forme de financement et de solutions technologiques. L'édition de cette année, qui a attiré des milliers de candidatures, a enregistré un nombre record de participations, en hausse de 60 % par rapport à l'an dernier. Y était représentée toute la diversité des entrepreneurs canadiens dans des secteurs tels que le secteur manufacturier, la vente au détail, les soins de santé, la technologie, les services alimentaires et le développement durable.

Cette année, les six lauréats du grand prix sont :

Blume - Sa mission est de créer un monde meilleur axé sur le mieux-être en proposant des rituels basés sur des superaliments. Fondée par Karen Danudjaja, l'entreprise a démarré en vendant ses produits dans des cafés locaux. Elle compte aujourd'hui plus de 4 000 détaillants au Canada et aux États-Unis. Offrant le parfait équilibre entre goût et fonction, les produits de Blume visent à favoriser la création de rituels réénergisants.

- Sa mission est de créer un monde meilleur axé sur le mieux-être en proposant des rituels basés sur des superaliments. Fondée par Karen Danudjaja, l'entreprise a démarré en vendant ses produits dans des cafés locaux. Elle compte aujourd'hui plus de 4 000 détaillants au et aux États-Unis. Offrant le parfait équilibre entre goût et fonction, les produits de Blume visent à favoriser la création de rituels réénergisants. Happly.Ai - Le cofondateur Thierry Lindor utilise l'IA pour le bien, en tirant parti de sa plateforme et de sa technologie intuitives pour aider les entreprises et les organisations à but non lucratif à s'associer et à obtenir un financement adapté à leurs besoins. Comptant plus de 100 000 utilisateurs et donnant accès à plus de 70 millions de dollars de financement, cette plateforme révolutionne l'obtention de fonds par les entreprises et les organisations.

- Le cofondateur utilise l'IA pour le bien, en tirant parti de sa plateforme et de sa technologie intuitives pour aider les entreprises et les organisations à but non lucratif à s'associer et à obtenir un financement adapté à leurs besoins. Comptant plus de 100 000 utilisateurs et donnant accès à plus de 70 millions de dollars de financement, cette plateforme révolutionne l'obtention de fonds par les entreprises et les organisations. Kidcrew Medical - Kidcrew Medical révolutionne les soins de santé pédiatriques en proposant à la fois des services de santé primaires et spécialisés ainsi que des services paramédicaux. Fondée par la docteure Dina Kulik , la clinique utilise des technologies novatrices et des outils d'analyse de données au service de 100 000 patients. Les soins sont ainsi rationalisés, ce qui permet d'améliorer les résultats pour les patients dans l'ensemble des établissements Kidcrew, dont le nombre ne cesse d'augmenter.

- Kidcrew Medical révolutionne les soins de santé pédiatriques en proposant à la fois des services de santé primaires et spécialisés ainsi que des services paramédicaux. Fondée par la docteure , la clinique utilise des technologies novatrices et des outils d'analyse de données au service de 100 000 patients. Les soins sont ainsi rationalisés, ce qui permet d'améliorer les résultats pour les patients dans l'ensemble des établissements Kidcrew, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Legends Haul - En se concentrant sur la durabilité et sur l'innovation constante, Legends Haul influe de manière considérable sur les écosystèmes alimentaires locaux. Créée par Jill et Craig Sheridan , l'entreprise est aujourd'hui un chef de file dans le secteur de la distribution et de la fabrication de produits alimentaires. Elle possède ses propres marques maison et un établissement de distribution de 2 800 m 2 .

- En se concentrant sur la durabilité et sur l'innovation constante, Legends Haul influe de manière considérable sur les écosystèmes alimentaires locaux. Créée par Jill et , l'entreprise est aujourd'hui un chef de file dans le secteur de la distribution et de la fabrication de produits alimentaires. Elle possède ses propres marques maison et un établissement de distribution de 2 . Stoko - Lui-même jadis victime d'une blessure subie au Mont Grouse dans le district de North Vancouver , Zack Eberwein , le fondateur de Stoko, s'est employé à redéfinir les attentes en matière d'attelles de genou en créant un vêtement de soutien révolutionnaire de qualité médicale unique au monde : un collant de compression avec attelles de genou intégrées, conçu pour aider les gens à redevenir et à rester actifs aussi longtemps que possible.

- Lui-même jadis victime d'une blessure subie au Mont Grouse dans le district de , , le fondateur de Stoko, s'est employé à redéfinir les attentes en matière d'attelles de genou en créant un vêtement de soutien révolutionnaire de qualité médicale unique au monde : un collant de compression avec attelles de genou intégrées, conçu pour aider les gens à redevenir et à rester actifs aussi longtemps que possible. ZoRaw Chocolates - Axée sur le mieux-être collectif, l'entreprise ZoRaw Chocolates a été fondée par Gigi Gill , qui, avec son partenaire Tanveer, a développé les premières barres de chocolat enrichies en protéines, riches en fibres et sans sucre au monde. Grâce à un processus de production novateur, l'entreprise produit 30 000 barres par jour, lesquelles sont distribuées à plus de 3 000 magasins au Canada et aux États-Unis.

« Les propriétaires de petites entreprises mettent tout en jeu, animés par la conviction inébranlable qu'il vaut la peine de prendre des risques pour créer un futur meilleur pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs familles, leurs employés, leurs clients et leurs collectivités, déclare Roi Ross, premier vice-président et président, Petites et moyennes entreprises, à TELUS. Durant cette année marquée par un nombre record de candidatures, les gagnants du grand prix se sont distingués par leur engagement pour la croissance continue de leur entreprise et pour l'innovation avec passion, détermination et persévérance. »

Pour en savoir plus sur nos 20 gagnants inspirants et sur l'engagement de TELUS à soutenir les petites entreprises canadiennes dans le cadre de la campagne #AidonsNosPME, visitez telus.com/aidonsnospme .

Citations à l'appui :



« Remporter le concours #AidonsNosPME durant une année aussi compétitive est une validation incroyable de notre mission. C'est la confirmation que ce que nous faisons fonctionne. Grâce au soutien de TELUS, nous pouvons intensifier nos efforts pour rendre le mieux-être plus accessible et faire en sorte que plus de gens puissent se procurer nos produits, tout en continuant de croître et d'innover. » Karen Danudjaja, propriétaire, Blume (Vancouver Nord, C.-B.)

« Gagner #AidonsNosPME va au-delà du soutien de l'entreprise : en tant qu'entrepreneur issu de la diversité, il s'agit de se sentir vu dans un monde où l'on se sent souvent invisible. Ce prix témoigne des valeurs d'inclusion et de représentation prônées par TELUS, qui non seulement se tient aux côtés des entreprises, mais bâtit des collectivités et envoie un message fort : « Il est essentiel d'autonomiser les propriétaires de petites entreprises comme Happly AI pour façonner l'avenir du Canada. » Thierry Lindor, cofondateur, Happly Ai (Montréal, Qc)

« Le soutien de TELUS est d'autant plus précieux que les cliniques pédiatriques sont très peu financées. Cela nous permet d'étendre nos services et de toucher davantage d'enfants qui ont besoin de soins. C'est un honneur de voir les efforts de toute notre équipe récompensés. Nous nous réjouissons de poursuivre notre croissance et de continuer d'améliorer la vie des familles que nous servons. » Dina Kulik, propriétaire, Kidcrew Medical (Toronto, Ont.)

« Gagner le concours #AidonsNosPME représente pour nous la victoire de toute une équipe. Nous avons travaillé fort pour changer les choses dans l'écosystème alimentaire local, et ce prix nous permet de continuer d'innover et de soutenir notre collectivité. Il est extrêmement gratifiant de voir nos efforts reconnus à ce niveau, et nous sommes impatients de continuer à œuvrer pour les changements qui contribueront à un avenir plus durable. » Jill et Craig Sheridan, propriétaires, Legends Haul (Vancouver, C.-B.)

« Notre raison d'être à Stoko est d'aider les gens à adopter un mode de vie actif, en s'adonnant davantage à leurs activités favorites, peu importe leur âge et leurs antécédents de blessure. Grâce au soutien de TELUS, nous allons pouvoir élargir notre portée, permettre à davantage de gens de bénéficier de nos solutions de soutien et les aider à recouvrer leur mobilité pour retrouver une vie active. Nous sommes honorés de voir notre vision reconnue à une telle échelle et avons hâte d'amplifier notre incidence grâce à cette reconnaissance. » Zack Eberwein, propriétaire, Stoko (Vancouver, C.-B.)

« Gagner ce prix nous procure un profond sentiment de gratitude et un grand réconfort. L'entrepreneuriat peut être une aventure solitaire et tout le travail que cela représente reste souvent inaperçu pendant longtemps. Cette reconnaissance de TELUS nous a donné une inspiration supplémentaire pour poursuivre notre parcours, en associant innovation, technologie et santé pour offrir aux Canadiens les meilleurs produits possibles. Nous sommes extrêmement reconnaissants de ce soutien et de cette validation de notre mission. » Gigi Gill, propriétaire, ZoRaw Chocolates (Mississauga, Ont.)

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T) (NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures.

En tant que chef de file mondial des télécommunications et des solutions technologiques, TELUS Affaires aide les entreprises à prospérer dans un monde numérique. Plus de 6 000 membres de l'équipe TELUS Affaires sont motivés par cette vocation, et grâce à nos puissants réseaux de premier plan et à nos solutions intelligentes, nous aidons les propriétaires, les dirigeants et les équipes qui utilisent la technologie pour stimuler la croissance et l'avantage concurrentiel de leur entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous à telus.com/affaires et suivez @TELUSAffaires sur Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn.

Présente dans 32 pays, TELUS Expérience numérique (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent plus de 75 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

Personne-ressource pour les médias

Athyu Eleti

Relations publiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.