Tel-jeunes et GreenShield s'associent pour améliorer l'accès aux services de santé mentale pour les jeunes du Québec

MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Les jeunes québécois.e.s font face à une crise de la santé mentale, et pour beaucoup, n'ont pas accès aux services dont ils.elles ont besoin. Bien que ces enjeux soient présents toute l'année, les premières semaines de la rentrée scolaire représentent une période particulièrement éprouvante, autant au secondaire qu'à l'université. Nouvel environnement, peur de l'intimidation, pression académique : autant de facteurs qui pèsent lourdement sur leur bien-être mental.

C'est dans ce contexte que Tel-jeunes et GreenShield unissent leurs forces à travers une collaboration stratégique pour améliorer l'accès aux services de santé mentale essentiels pour les jeunes du Québec.

Ce partenariat entre deux chefs de file dans leurs domaines respectifs en est un de valeurs communes : ensemble, Tel-jeunes et GreenShield s'efforceront de bâtir un avenir où chaque adolescent.e se sent écouté.e, soutenu.e, et en mesure de réaliser son plein potentiel.

« La santé mentale est une cause qui me touche personnellement. Le soutien en santé mentale ne devrait jamais être un luxe, c'est un besoin essentiel, surtout pour les jeunes, qui font face à des défis uniques exigeant des solutions adaptées », explique Steve Laberge, premier vice-président des Affaires commerciales et leader du Québec de GreenShield. « En appuyant cette initiative, GreenShield aura un impact durable sur le bien-être et la santé mentale des jeunes au Québec. »

« Avec 40 % des interventions chez Tel-jeunes liées à la santé mentale et 1 intervention sur 5 nécessitant une évaluation suicidaire, notre collaboration avec GreenShield est primordiale pour renforcer le soutien aux jeunes du Québec », déclare Annie Papageorgiou, directrice générale de Tel-jeunes. « Grâce à cet engagement financier de GreenShield, nous pouvons augmenter notre impact et offrir un réseau de soutien de première ligne encore plus accessible et solide pour les jeunes, partout au Québec. »

Un impact durable, décliné en 3 initiatives phares

Avec un premier financement à hauteur de 125 000$, GreenShield se mobilise derrière les efforts de Tel-jeunes visant à démystifier la demande d'aide auprès des adolescent.e.s.

S'unir pour mieux soutenir la santé mentale des jeunes

Mise en place d'un programme de référencement simplifié, afin d'accroître la visibilité et de faciliter l'accès aux services offerts par Tel-jeunes et GreenShield.

Mieux comprendre pour mieux agir

Mise sur pied d'une enquête provinciale visant à cerner les besoins spécifiques des jeunes québécois.e.s en matière de santé mentale, et mieux démystifier la demande d'aide ainsi que comprendre les freins à cette demande.

Changer la réalité des jeunes athlètes

Appui au programme mené en mode pilote chez Tel-jeunes depuis 3 ans, visant à comprendre la relation des jeunes athlètes confrontés à la pression de performance avec la demande d'aide, afin de le déployer à l'échelle du Québec.

Un mouvement collectif pour un avenir meilleur

Tel-jeunes est déterminé à créer un avenir où la santé mentale des jeunes du Québec est une priorité. Avec l'aide financière de GreenShield, nous espérons voir les barrières s'effacer pour que chaque jeune puisse accéder aux ressources nécessaires pour s'épanouir. En regardant vers l'avenir, nous sommes confiants que cette collaboration portera des fruits durables, tant pour la société que pour le bien-être des jeunes à travers le Québec.

À propos de Tel-jeunes

Depuis sa création en 1991, Tel-jeunes accompagne les ados du Québec au quotidien, dans leurs découvertes, premières expériences, questionnements et difficultés. Nos équipes sont là pour les petits doutes comme les grandes angoisses.

Notre vision : être reconnu comme un allié de confiance par tou.te.s les adolescent.e.s du Québec.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous réinvestissons nos excédents directement dans le soutien des communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes depuis 2020.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'engagement d'avoir un impact mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires au Canada d'ici 2030 - dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques - grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs dans le cadre de notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière d'avoir été reconnue à plusieurs reprises comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

SOURCE GreenShield

Contact médias : Tel-jeunes, [email protected]; Emmanuelle Sansfacon, GreenShield, [email protected]