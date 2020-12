Accuristix, le principal fournisseur de logistique des soins de santé, ajoute une dose de la technologie habilitante de Tecsys dans la planification de sa stratégie d'expansion verticale de la chaîne d'approvisionnement en tant que service.

TORONTO, le 9 décembre 2020 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un des principaux éditeurs de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a le plaisir d'annoncer que la plateforme Itopia® de Tecsys permettra à Accuristix, le plus grand fournisseur de services tiers au Canada, d'exécuter la chaîne d'approvisionnement en se concentrant exclusivement sur les solutions logistiques destinées au secteur des soins de santé. Accuristix déploiera le logiciel SaaS de Tecsys dans huit de ses installations de distribution, ainsi que des logiciels de gestion d'entrepôt et de transport, des analyses de bout en bout et des renseignements commerciaux.

Tecsys et Accuristix servent toutes deux leur marché des soins de santé avec un engagement d'excellence et de qualité de service. Accuristix utilise le meilleur logiciel de logistique des soins de santé de Tecsys pour gérer un entrepôt et des opérations de transport de classe mondiale, offrir des niveaux de service inégalés et fournir des services plus robustes, plus loin dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui lui donne une proposition de valeur vraiment unique pour ses clients nouveaux et existants.

Accuristix assure déjà la distribution pour plusieurs grands fabricants pharmaceutiques et livre des fournitures médicales à presque tous les hôpitaux du Canada. Sa stratégie de croissance consiste à développer plus avant sa plateforme de solutions de chaîne d'approvisionnement pour le secteur canadien des soins de santé.

« Nous nous concentrons sur la fourniture d'un service de qualité supérieure et de solutions innovantes à nos clients », a déclaré Reg Sheen, président d'Accuristix. « L'expertise approfondie de Tecsys dans le domaine des soins de santé et sa pile technologique inégalée contribueront à notre croissance, et nous sommes ravis d'entamer ce prochain chapitre de l'histoire d'Accuristix avec l'équipe de Tecsys. »

Accuristix utilisera le logiciel Tecsys pour mieux contrôler les opérations d'exécution de la chaîne d'approvisionnement et faire progresser la prestation de services à valeur ajoutée dans tout le Canada. Le logiciel Tecsys permettra à Accuristix d'obtenir une informatique décisionnelle et des analyses de bout en bout uniques, et d'améliorer les capacités de la chaîne d'approvisionnement de tiers, tant pour ses fournisseurs que pour ses clients. La pile technologique de Tecsys permettra à Accuristix de se concentrer encore plus sur l'élargissement de sa clientèle et sur la création de valeur innovante dans son portefeuille.

M. Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys, a déclaré : « Dans ce créneau, Accuristix est un poids lourd étonnamment humble. L'organisation a le réseau, les ressources et la stratégie qui pourraient vraiment changer la donne et perturber le marché de la logistique des soins de santé. Nous sommes ravis de fournir l'épine dorsale technologique qui lui permettra d'apporter un nouveau niveau de service à cette industrie ».

En savoir plus sur les solutions 3PL de Tecsys pour la chaîne d'approvisionnement : www.tecsys.com/fr/logistique-de-tierce-partie/.

À propos d'Accuristix

Accuristix est une société de gestion de la chaîne d'approvisionnement de premier plan et en pleine croissance, qui offre au secteur des soins de santé une robuste plateforme de solutions de logistique de tierce partie (« 3PL ») personnalisées. Ses services comprennent des solutions personnalisées de logistique, de distribution et d'emballage pour les fabricants du secteur des soins de santé au Canada. Accuristix est une filiale de Andlauer Healthcare Group (« AHG »). Grâce à ses offres de services complémentaires, disponibles dans un réseau de distribution allant d'un océan à l'autre, AHG s'efforce de répondre, de manière intégrée et efficace, à la gamme complète des besoins spécifiques de ses clients en matière de chaîne d'approvisionnement. Pour plus d'informations sur AHG, veuillez consulter le site : www.andlauerhealthcare.com.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

