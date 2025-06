L'étiquette numérique de nouvelle génération offre une visibilité, une automatisation et un retour d'information au point d'utilisation de la chaîne d'approvisionnement des hôpitaux.

NASHVILLE, Tenn., le 2 juin 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), chef de file mondial en matière de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui le lancement d'ESL+, son étiquette électronique pour étagères de nouvelle génération, conçue pour faciliter la gestion des stocks des hôpitaux au point d'utilisation. Conçu pour les milieux de soins de santé, ESL+ introduit une interaction en temps réel au niveau des étagères, ce qui permet au personnel clinique et à la chaîne d'approvisionnement de localiser, de renouveler les commandes et de gérer les fournitures avec une rapidité et une précision accrues.

Dotée de deux boutons programmables et d'un indicateur lumineux LED intégré, ESL+ combine contrôle tactile, guidage visuel et connectivité numérique en une seule étiquette intelligente. Cela donne un outil de chaîne d'approvisionnement axé sur les besoins cliniques qui réduit le temps de recherche, élimine le suivi manuel et améliore les flux de travail de réapprovisionnement. La solution est nativement intégrée à la plateforme de pointe d'utilisation (POU) Elite™ de Tecsys, ce qui permet aux organisations d'étendre l'automatisation à un spectre complet d'inventaire clinique.

« ESL+ réinvente le rôle de l'étiquette pour étagères en tant qu'outil interactif qui allie visibilité et action dans les environnements d'approvisionnement en soins de santé », a déclaré Martin Schryburt, vice-président sénior, Produit et Technologie. « Cette innovation soutient les objectifs de nos clients en matière de réduction des déchets, d'amélioration de la disponibilité et de minimisation de la charge de la chaîne d'approvisionnement pour le personnel clinique. »

Les principales fonctionnalités d'ESL+ sont les suivantes :

Réapprovisionnement en rayon à l'aide d'un bouton programmable

Déclencheur de réapprovisionnement urgent en cas de rupture de stock

Alertes sur l'étagère en cas de péremption, de rappel et de rupture de stock

Intégration transparente aux solutions de point d'utilisation Elite™ de Tecsys, y compris des flux de travail Kanban et de chariots de cas compatibles avec la RFID.

D'autres améliorations, notamment l'assistance intégrée à la localisation des articles à DEL, sont prévues pour les prochaines versions.

Conçue tout spécialement pour les soins de santé, la solution ESL+ fournit un point de contact exploitable pour le contrôle des stocks qui se conforme aux flux de travail cliniques. Dans le cadre de la plateforme Tecsys, ESL+ permet de réduire les délais d'approvisionnement et les processus manuels tout en favorisant un cycle de réapprovisionnement plus réactif et plus précis, le tout à partir du point de service. Cette technologie est conçue pour être déployée facilement dans les bacs et les étagères existants, minimisant ainsi les besoins de modernisation.

La solution ESL+ est actuellement disponible dans le cadre du portefeuille de solutions intégrées à la plateforme de pointe d'utilisation (POU) Elite™ de Tecsys.

