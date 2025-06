Les capacités d'analyse intégrée accélèrent l'analytique de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé et les charges de travail d'IA.

NASHVILLE, Tenn., le 2 juin 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), chef de file mondial en matière de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui TecsysIQ™, une couche infonuagique native qui aide les organismes de santé à unifier les données fragmentées et à fournir des informations alimentées par l'IA dans les systèmes cliniques, opérationnels et financiers. Construit sur la plateforme d'intelligence de données de Databricks, TecsysIQ fournit une base analytique moderne qui accélère le développement d'applications basées sur l'IA et la prise de décision fondée sur les données qui améliorent les soins aux patients et renforcent la performance des systèmes de santé.

En raison de leur nature, les chaînes d'approvisionnement des soins de santé comprennent de nombreux systèmes et parties prenantes. Cette complexité peut rendre difficile l'accès à la bonne information au bon moment. Grâce à l'intégration de l'intelligence des données et de l'analyse avancée, TecsysIQ permet aux systèmes de santé de regrouper des données provenant des DSE, des ERP, des systèmes d'inventaire, des plateformes d'approvisionnement et de sources tierces fiables dans un environnement unique et gouverné, afin d'améliorer les prévisions, la planification et la réponse.

« Les chaînes d'approvisionnement des soins de santé sont depuis longtemps confrontées à des données piégées dans des silos et des systèmes obsolètes », a déclaré Rex Ahlstrom, directeur de la stratégie chez Tecsys. « TecsysIQ comble cette lacune en fournissant des informations contextuelles et opportunes aux responsables de la chaîne d'approvisionnement, des cliniques et des responsables financiers afin qu'ils puissent prendre des décisions qui améliorent à la fois les résultats opérationnels et ceux des patients. En combinant les capacités d'ingénierie de données de calibre mondial de Databricks avec le savoir-faire de Tecsys dans le domaine des soins de santé, nous créons une nouvelle couche de renseignements pour les systèmes de santé. »

TecsysIQ prend entièrement en charge les architectures fédérées de type lac de données pour la découverte, l'interrogation et la gouvernance des données distribuées, ainsi que le partage simplifié pour l'utilisation de données externes et de plateformes de rapports d'intelligence économique. Avec Delta Sharing, TecsysIQ est en mesure de partager des données en direct entre les plateformes, les nuages et les régions avec une grande sécurité et une très bonne gouvernance. En s'appuyant sur AWS Bedrock, TecsysIQ fournit un accès sécurisé aux grands modèles de langage fondamentaux pour les cas d'utilisation de l'IA générative au sein d'une architecture gouvernée.

Grâce à l'apprentissage automatique intégré et à l'intelligence prédictive, TecsysIQ permet aux organismes de santé :

d'améliorer les niveaux de service clinique en anticipant les variations de la demande et les contraintes matérielles;

d'automatiser l'harmonisation des données entre les systèmes et les services cloisonnés;

d'incorporer des données de tiers fiables pour améliorer les prévisions et la planification;

d'accélérer le temps de réponse en cas de perturbations, de rappels et d'événements de santé publique;

de réduire la dépendance envers les solutions manuelles et les feuilles de calcul;

d'optimiser l'utilisation des ressources tout en maintenant la conformité et la sécurité des patients.

« Les chaînes d'approvisionnement des soins de santé génèrent des quantités massives de données, mais la transformation de ces données en véritable intelligence nécessite une architecture appropriée », a déclaré Mike Sanky, V.-P. santé et sciences de la vie GTM de Databricks. « Les méthodes traditionnelles de création de rapports ne peuvent pas suivre la complexité et la vitesse requises par les chaînes d'approvisionnement des soins de santé d'aujourd'hui. En nous associant à Tecsys, nous donnons aux systèmes de santé les moyens d'exploiter tout le potentiel de leurs données grâce à une plateforme d'analyse et d'IA unifiée. Cela permet une prise de décision plus éclairée et plus rapide, précisément au moment où cela est le plus important pour obtenir des performances exceptionnelles ».

« TecsysIQ représente notre vision de l'avenir de la prise de décision dans la chaîne d'approvisionnement des soins de santé », a déclaré Peter Brereton, chef de la direction de Tecsys. « Il ne s'agit pas seulement de rendre compte de ce qui a été fait, il s'agit de fournir l'intelligence opérationnelle nécessaire pour agir précisément et instantanément. »

Tecsys collabore avec plusieurs prestataires de soins de santé pour offrir un accès anticipé à la plateforme, dont la disponibilité générale est prévue plus tard cette année.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

