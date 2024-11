Le fournisseur de technologie de la chaîne d'approvisionnement démontre sa force dans les capacités avancées de gestion d'entrepôt, l'automatisation et l'innovation basée sur l'informatique dématérialisée.

MONTRÉAL, Canada, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un chef de file mondial en matière de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a été reconnu « Leader » dans la matrice de valeur de la technologie WMS 2024 de Nucleus Research. Selon l'analyse du cabinet de recherche et de conseil en technologie, cette reconnaissance est soulignée par l'expertise sectorielle de Tecsys dans les environnements de la distribution, des soins de santé, de la pharmacie, de l'industrie et de la logistique tierce. Le WMS Elite™ de Tecsys, construit sur la plateforme Itopia® à code faible ou nul, offre une suite sophistiquée et adaptable de fonctionnalités conçues pour répondre aux besoins complexes de ces industries.

La matrice de valeur des technologies WMS de Nucleus Research propose un classement comparatif des principaux fournisseurs d'un marché afin de fournir une orientation empirique dans le processus de sélection des fournisseurs de WMS. Les fournisseurs sont évalués en fonction de deux facteurs de valeur essentiels: la facilité d'utilisation et la fonctionnalité. Vingt fournisseurs ont été classés dans l'un des quatre groupes suivants: Leaders, Experts, Facilitateurs ou Fournisseurs de base.

Selon Nucleus Research, « les clients de la chaîne d'approvisionnement exigent des systèmes de gestion d'entrepôt qui répondent à des exigences complexes, automatisent les tâches répétitives et offrent des informations exploitables. Ils veulent des solutions qui évoluent en fonction des besoins, intègrent la robotique et utilisent l'IA pour l'aide à la décision. [...] Les fournisseurs améliorent à la fois la convivialité et la fonctionnalité de leur technologie, ce qui permet aux clients d'obtenir un retour sur investissement plus rapide grâce à des opérations d'entreposage rationalisées et efficaces ».

Le quadrant « Leader » de Nucleus Research est réservé aux fournisseurs qui offrent des solutions WMS complètes avec des capacités fonctionnelles approfondies, adaptables à diverses industries et susceptibles de fournir les plus grands retours potentiels. L'expertise de Tecsys couvre de nombreux secteurs, soulignant sa polyvalence et son approche holistique de l'optimisation des chaînes d'approvisionnement.

« Tecsys est reconnue comme un "Leader" dans la matrice de valeur des technologies WMS 2024 pour ses fonctionnalités spécifiques à l'industrie et ses outils à code faible ou nul qui rationalisent la personnalisation et le déploiement, aidant ainsi les clients à augmenter leur productivité et à réduire leurs coûts », a ajouté M. Charles Brennan, analyste de recherche pour la chaîne d'approvisionnement chez Nucleus Research.

Bill Denbigh, vice-président de la stratégie de lancement de Tecsys, a déclaré : « Le classement de Tecsys dans le quadrant « Leader » de la matrice de valeur technologique WMS de cette année confirme notre engagement à équiper nos clients de solutions qui répondent aux normes les plus élevées en matière d'agilité et de fiabilité de la chaîne d'approvisionnement. En continuant à développer et à améliorer nos capacités, nous aidons nos clients à rester compétitifs sur des marchés dynamiques grâce à une technologie qui allie fonctionnalités avancées et facilité d'utilisation ».

Les récentes avancées de la plateforme Tecsys ont été mises en évidence dans le cadre du rapport. Au cours de l'année écoulée, Tecsys a apporté des améliorations significatives au WMS Elite™ pour répondre aux besoins évolutifs des chaînes d'approvisionnement d'aujourd'hui. L'introduction du jumeau numérique, de la carte thermique en 3D et de la technologie de visualisation permet aux clients de surveiller et d'analyser leurs opérations en temps réel et à un niveau granulaire, ce qui favorise la prise de décisions fondées sur des données et une amélioration continue.

De plus, Tecsys a renforcé ses capacités d'automation et de robotique grâce à des partenariats stratégiques, fournissant des solutions préconfigurées qui simplifient le déploiement et accélèrent le retour sur investissement. Pour les clients du secteur pharmaceutique, Tecsys a élargi sa plateforme avec des modules spécialisés pour la gestion des stocks des pharmacies, y compris le soutien à la DSCSA et le programme 340B, équipant ces organisations avec des outils essentiels pour gérer les stocks avec précision et maintenir les normes réglementaires.

Pour en savoir plus sur la matrice de valeur des technologies WMS 2024 de Nucleus Research, ainsi que sur le profil complet de Tecsys, veuillez télécharger votre exemplaire gratuit du rapport ici: www.tecsys.com/2024NucleusWMSMatrix (en anglais seulement).

Pour plus d'informations sur Tecsys et ses solutions avancées en matière de chaîne d'approvisionnement, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

Copyright © Tecsys Inc. 2024. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

