Revenus liés aux SaaS en hausse de 29 % pour un trimestre record, BAIIAi ajusté en hausse de 55 %

MONTRÉAL, 10 juillet 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS), une société de logiciels en tant que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2025 qui a pris fin le 30 avril 2025. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).

« L'exercice 2025 a été une année solide pour Tecsys, avec une croissance des revenus liés aux SaaS de 29 % et des possibilités de marché accrues, a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Nous avons enregistré une croissance du BAIIA ajusté de 39 % pour l'ensemble de l'exercice et avons clôturé l'exercice avec un carnet de commandes record pour les services professionnels.ii Nous avons étendu notre présence mondiale grâce à des activités stratégiques clés et avons obtenu un mélange sain de nouveaux logos, d'extensions de bases et de gains de distribution complexes dans de multiples régions géographiques. Le récent lancement de TecsysIQ reflète notre engagement à accroître la valeur pour le client grâce à notre investissement continu dans l'innovation en matière d'IA. Nous croyons que ces résultats et ces initiatives nous permettent de continuer à nous développer de façon rentable au cours de l'exercice 2026. »

Mark Bentler, chef de la direction financière de Tecsys Inc., a ajouté : « Nous avons enregistré des abonnements aux solutions de SaaSii de 6,5 millions de dollars au cours du trimestre, avec un chiffre d'affaires record au quatrième trimestre et une croissance du BAIIAi ajusté de 55 % au quatrième trimestre, ce qui souligne notre solide exécution. Nous avons décidé d'accroître nos investissements dans la recherche et le développement et le marketing au cours de l'exercice 2026 afin de stimuler la croissance de la marge SaaS et la croissance du chiffre d'affaires des produits SaaS, respectivement. Par conséquent, nous révisons nos prévisions de marge du BAIIAi ajusté pour l'exercice 2026 à 8-9 % et nous prévoyons une croissance du BAIIAi ajusté de l'ordre de 20 à 30 %. »

Faits saillants du quatrième trimestre :

Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 29 %, passant de 14,2 M$ au quatrième trimestre de 2024 à 18,4 M$.

Les abonnements aux solutions de SaaS ii (mesurés sur la base des revenus annuels récurrents i i ) s'élevaient à 6,5 M$ par rapport au montant de 8,0 M$ déclaré au quatrième trimestre de l'exercice 2024.

(mesurés sur la base des revenus annuels récurrents ) s'élevaient à 6,5 M$ par rapport au montant de 8,0 M$ déclaré au quatrième trimestre de l'exercice 2024. L'obligation restante d'exécution des SaaS i i a augmenté de 10 %, pour s'établir à 216,7 M$ au 30 avril 2025, comparativement à 196,9 M$ à la même période l'an dernier.

a augmenté de 10 %, pour s'établir à 216,7 M$ au 30 avril 2025, comparativement à 196,9 M$ à la même période l'an dernier. Les revenus totaux ont augmenté, passant de 44,0 M$ au quatrième trimestre de 2024 à un montant record de 46,6 M$.

Le bénéfice se chiffrait à 1,7 M$ (0,12 $ par action de base ou 0,11 $ par action après dilution) au quatrième trimestre de l'exercice 2025, comparativement à un bénéfice de 0,3 M$ ou 0,02 $ par action arpès dilution au cours de la même période de l'exercice 2024.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajusté i était de 4,3 M$, par rapport aux 2,8 M$ enregistrés au quatrième trimestre de l'année précédente.

était de 4,3 M$, par rapport aux 2,8 M$ enregistrés au quatrième trimestre de l'année précédente. Au quatrième trimestre de l'exercice 2025, Tecsys a acquis 22 800 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 0,9 millions de dollars dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, comparativement aux 128 300 actions ordinaires acquises au cours de la même période l'an dernier pour environ 5,0 M$.

Faits saillants de l'exercice 2025 :

Les revenus liés au modèle SaaS ont grimpé de 29 %, passant de 51,9 M$ au cours de l'exercice 2024 à 67,1 M$.

Les abonnements aux solutions de SaaS i i (mesurés sur la base des revenus annuels récurrents ii ) s'élevaient à 17,3 M$ par rapport au montant de 18,6 M$ déclaré au cours de l'exercice 2024.

(mesurés sur la base des revenus annuels récurrents ) s'élevaient à 17,3 M$ par rapport au montant de 18,6 M$ déclaré au cours de l'exercice 2024. Les revenus totaux ont augmenté, passant de 171,2 M$ au cours de l'exercice 2024 à un montant record de 176,5 M$.

Le bénéfice net se chiffrait à 4,5 M$ (0,30 $ par action après dilution) pour l'exercice 2025, comparativement au bénéfice net de 1,8 M$ (0,13 $ par action après dilution) enregistré pour l'exercice 2024.

Le BAIIA ajusté i s'est élevé à 13,4 M$ par rapport aux 9,6 M$ déclarés pour l'exercice 2024.

s'est élevé à 13,4 M$ par rapport aux 9,6 M$ déclarés pour l'exercice 2024. Au cours de l'exercice 2025, Tecsys a acquis 172 200 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 6,9 millions de dollars dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, comparativement aux 204 500 actions acquises au cours de la même période l'an dernier pour environ 7,2 M$.

Prévisions financières :

Voici les prévisions financières révisées fournies par Tecsys :



Exercice 2026 Prévision

Exercice 2026 Prévision Croissance des revenus totaux Entre 8 et 10 %

S.o. Croissance des revenus des SaaS Entre 20 et 22 %

S.o. Marge BAIIAii ajustée Entre 8 et 9 %

Entre 10 et 11 %

Le 26 juin 2025, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,085 $ par action à verser le 1 août 2025 aux actionnaires dûment inscrits le 11 juillet 2025.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2025

Date : 27 juin 2025

Heure : 8 h 30 (HE)

Numéro de téléphone : 800-836-8184 ou 646-357-8785

Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 4 juillet 2025 en composant l'un des numéros suivants :

888-660-6345 ou 646-517-4150 (code d'accès : 07914 #)

i Voir les mesures de rendement non conformes aux NIIF qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers de 2025. ii Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers de 2025.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © Tecsys Inc. 2025. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures non conformes aux NIIF

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions et coûts de restructuration. L'exclusion des charges d'intérêts, des produits d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et des coûts de restructuration élimine l'incidence sur les bénéfices tirés des activités non opérationnelles et des éléments non récurrents, et l'exclusion de la dépréciation, de l'amortissement et de la rémunération à base d'actions élimine les éléments non récurrents et l'incidence de ces éléments sur la trésorerie.

La Société estime que ces mesures sont utiles pour évaluer le rendement financier sans la variation causée par les effets des éléments décrits ci-dessus, qui pourraient potentiellement fausser l'analyse des tendances de notre rendement d'exploitation. De plus, ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR, en plus des mesures conventionnelles établies conformément aux NIIF, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, le rendement sous-jacent et les perspectives d'avenir de la Société d'une manière semblable à celle choisie par la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA rajusté soient fréquemment utilisés par les analystes des valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, ils ont des limites en tant qu'outil d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés dans les NIIF.

Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté avec la mesure des NIIF la plus directement comparable est fourni ci-dessous.



Exercices clos les 30 avril (en milliers de dollars canadiens) 2025

2024

2023















Bénéfice net pour la période : 4 459 $ 1 849 $ 2 089 $ Ajustements pour :











Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 1 473

1 477

1 775

Amortissement des frais de développement différés 769

583

496

Amortissements des autres immobilisations corporelles 1 304

1 493

1 603

Charges d'intérêts 82

163

406

Produits d'intérêts (641)

(1,015)

(686)

Impôt sur le résultat 2,976

641

1,624

BAIIA 10 422 $ 5 191 $ 7 307 $ Ajustements pour :











Rémunération à base d'actions 2 951

2 301

2 177

Frais de restructuration -

2 122

-

BAIIA ajustéii 13 373 $ 9 614 $ 9 484 $

États consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars canadiens)



30 avril 2025

30 avril 2024

Actifs







Actifs courants







Trésorerie et équivalents de trésorerie 27 580 $ 18 856 $ Placements à court terme 11 712

16 713

Créances 23 943

22 090

Travaux en cours 7 436

4 248

Autres créances 274

134

Crédits d'impôt 6 390

6 422

Stocks 1 870

1 359

Charges payées d'avance et autres 10 699

9 143

Total des actifs non courants 89 904

78 965

Actifs non courants







Autres créances et actifs à long terme 1 457

421

Crédits d'impôt 6 120

4 737

Immobilisations corporelles 1 164

1 372

Actifs au titre du droit d'utilisation 836

1 251

Coûts d'acquisition des contrats 5 017

4 478

Frais de développement différés 3 838

2 683

Autres immobilisations incorporelles 6 726

7 703

Goodwill 17 827

17 363

Actifs d'impôt différé 7 521

9 073

Total des actifs non courants 50 506

49 081

Total des actifs 140 410 $ 128 046 $ Passif







Passifs courants







Créditeurs et charges à payer 22 367 $ 20 030 $ Produits différés 45 025

36 211

Obligations locatives 590

812

Total des passifs courants 67 982

57 053

Passifs non courants







Autres charges à payer à long terme 33

496

Passifs d'impôt différé 405

826

Obligations locatives 728

1 302

Total des passifs non courants 1 166

2 624

Total des passifs 69 148 $ 59 677 $ Capitaux propres







Capital social 57 573 $ 52 256 $ Surplus d'apport 4 755

9 417

Résultats non distribués 7 700

8 121

Cumul des autres éléments du résultat global 1 234

(1 425)

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 71 262

68 369

Total des passifs et des capitaux propres 140 410 $ 128 046 $

États consolidés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)



Trimestres clos les 30 avril Exercices clos les 30 avril

2025

2024

2025

2024

Produits:















Logiciels-services 18 375 $ 14 191 $ 67 071 $ 51 918 $ Maintenance et soutien 7 910

8 140

32 470

33 957

Services professionnels 16 213

14 390

57 665

55 188

Licences 294

282

1 811

1 386

Matériel 3 763

6 952

17 437

28 793

Total des produits 46 555

43 955

176 454

171 242

Coût des ventes 22 712

23 341

91 161

92 853

Marge brute 23 843

20 614

85 293

78 389

Charges d'exploitation:















Frais de vente et de commercialisation 9 695

8 437

36 152

32 976

Frais généraux et charges administratives 3 373

3 264

12 646

11 844

Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt 7 665

7 435

29 315

29 514

Frais de restructuration -

2 122

-

2 122

Total des charges d'exploitation 20 733

21 258

78 113

76 456

Bénéfice (perte) d'exploitation 3 110

(644)

7 180

1 933

Autres (coûts) produits (98)

122

255

557

Bénéfice (perte) avant impôts 3 012

(522)

7 435

2 490

Charge (économie) d'impôt sur le résultat 1 302

(781)

2 976

641

Bénéfice net 1 710 $ 259 $ 4 459 $ 1 849 $ Autres éléments du résultat global:















Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme

instruments de couverture liés aux produits 7 662

(2 187)

1 941

(1 086)

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger 486

102

718

(322)

Résultat global 9 858 $ (1 826) $ 7 118 $ 441 $ Résultat de base par action ordinaire 0,12 $ 0,02 $ 0,30 $ 0,13 $ Résultat dilué par action ordinaire 0,11

0,02

0,30

0,13



Tableaux consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars canadiens)



Trimestres clos les 30 avril Exercices clos les 30 avril

2025

2024

2025

2024

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :















Bénéfice net 1 710 $ 259 $ 4 459 $ 1 849 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :















Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 349

361

1 473

1 477

Amortissement des frais de développement différés 184

147

769

583

Amortissement des autres immobilisations incorporelles 320

347

1 304

1 493

Charges (produits) d'intérêts et pertes de change (gains) de change 98

(122)

(255)

(557)

Écarts de change latents et autre (1 204)

481

(605)

(569)

Crédits d'impôt non remboursables (588)

(596)

(2 530)

(1 961)

Rémunération à base d'actions 536

531

2 951

2 301

Impôt sur le résultat 2 125

65

2 346

519

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 3 530

1 473

9 912

5 135

Créances (2 299)

2 714

(1 728)

764

Travaux en cours (348)

(856)

(3 152)

(2 518)

Autres actifs et créances 68

(135)

(278)

1

Crédits d'impôt (963)

(728)

16

113

Stocks 69

544

(507)

(327)

Charges payées d'avance (422)

299

(993)

(646)

Coûts d'acquisition de contrats (919)

(784)

(1 090)

(1 045)

Créditeurs et charges à payer 1 851

(3 052)

2 962

(2 455)

Produits différés 6 311

5 506

8 766

5 833

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 3 348

3 508

3 996

(280)

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 6 878

4 981

13 908

4 855

Flux de trésorerie liés aux activités de financement :















Paiement d'obligations locatives (209)

(193)

(816)

(786)

Paiement de dividendes (1 261)

(1 175)

(4 880)

(4 560)

Intérêts payés (15)

(27)

(82)

(163)

Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions 3 070

3 897

4 638

6 964

Actions rachetées et annulées (943)

(5 010)

(6 934)

(7 215)

Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement 642

(2 508)

(8 074)

(5 760)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :















Intérêts reçus 13

6

72

97

Transferts à partir des placements à court terme -

-

5 570

40

Acquisitions d'immobilisations corporelles (331)

(144)

(828)

(599)

Frais de développement différés (592)

(203)

(1 924)

(1 012)

(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (910)

(341)

8 724

(1 474)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période 6 610

2 132

8 724

(2 379)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 20 970

16 724

18 856

21 235

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 27 580 $ 18 856 $ 27 580 $ 18 856 $

États consolidés des variations des capitaux propres

(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)



Capital social



















Nombre Montant

Surplus d'apport

Cumul des autres

éléments

du résultat

global

Résultats non distribués

Total

Solde au 1er mai 2024 14 840 150 52 256 $ 9 417 $ (1 425) $ 8 121 $ 68 369 $ Bénéfice net - -

-

-

4 459

4 459

Autres éléments du résultat global: - -

-

-

-

-

Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits - -

-

1 941

-

1 941

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger - -

-

718

-

718

Résultat global total - -

-

2 659 - 4 459

7 118

Actions rachetées et annulées (172 200) (618)

(6 316)

- - -

(6 934)

Rémunération à base d'actions - -

2 951

- - -

2 951

Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres - -

-

- - (4 560)

(4 560)

Options d'achat d'actions exercées 168 170 5 935

(1 297)

- - -

4 638

Total des transactions avec les propriétaires de la Société (4 030) 5 317

(4 662) $ - $ (4 880) $ (4 225) $ Solde au 30 avril 2025 14 836 120 57 573

4 755 $ 1 234 $ 7 700 $ 71 262 $



















-

Solde au 1er mai 2023 14 582 837 44 338

15 285 $ (17) $ 10 832 $ 70 438 $ Bénéfice net - -

-

-

1 849

1 849

Autres éléments du résultat global :

















-

Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits - -

-

(1 086)

-

(1 086)

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger - -

-

(322)

-

(322)

Résultat global total - -

-

(1 408)

1 849

441

Actions rachetées et annulées (204 500) (684)

(6 531)

-

-

(7 215)

Rémunération à base d'actions - -

2 301

-

-

2 301

Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres - -

-

-

(4 560)

(4 560)

Options d'achat d'actions exercées 461 813 8 602

(1 638)

-

-

6 964

Total des transactions avec les propriétaires de la Société 257 313 7 918

(5 868) $ - $ (4 560) $ (2 510) $ Solde au 30 avril 2024 14 840 150 52 256

9 417 $ (1 425) $ 8 121 $ 68 369 $



























Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

CONTACT : Renseignements: Relations publiques : Adam Polka, [email protected]; Renseignements généraux : [email protected]; Relations avec les investisseurs : [email protected]; Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649